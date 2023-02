PP y Vox rechazan una propuesta de UPL para impulsar la creación de establecimientos multiservicios en los pueblos

Este martes, las Cortes de Castilla y León han bloqueado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, con los votos en contra del PP y VOX, la iniciativa presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) que buscaba impulsar un Plan Específico de Ayudas que posibilitase la creación o conversión en establecimientos multiservicios de negocios en pequeñas localidades rurales.

En este aspecto, en el turno de defensa de la Proposición No de Ley, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, alegó que la falta de servicios es un problema acuciante y cada vez más grave que perjudica al medio rural de las regiones de León y Castilla, y que afecta “especialmente a sus localidades de pequeño tamaño, que frecuentemente apenas cuentan con un negocio abierto, y en ocasiones ni tan siquiera eso”.

Por ello, los leonesistas solicitaban el desarrollo de un Plan específico de ayudas que permita impulsar que negocios de pequeñas localidades rurales puedan convertirse en multiservicios, de cara a ofrecer una mayor cantidad de servicios a los vecinos de localidades de pequeño tamaño, que permita ayudar “a paliar el mentado déficit de servicios que sufren buena parte de los municipios de las provincias de Salamanca, Zamora y León, así como de las seis provincias castellanas de la Comunidad”.

Asimismo, desde UPL se recordó que ya se ha puesto en marcha una iniciativa similar en Aragón, donde se ofrece la posibilidad de que se ofrezcan en un mismo establecimiento múltiples opciones de servicios y se convocan anualmente ayudas a estos establecimientos. Una apuesta que ya se trató de conseguir por parte de los leonesistas con enmiendas en los presupuestos de la Comunidad para 2023, pero que también contó con la negación de los partidos que sustentan la Junta.

Por otro lado, la procuradora de Unión del Pueblo Leonés señaló que esta iniciativa, “serviría para fijar población, riqueza e ingresos”, y favorecería especialmente “que nuestros mayores puedan beneficiarse, mejorando su calidad de vida”. Además, remarcó la necesidad de “generar sinergias positivas”, conllevando la creación de empleo, la mejora de la competitividad del mundo rural, la calidad de vida de los que viven en él, o la inserción en el mercado laboral de la mujer. Asimismo, la representante de UPL apuntó que “hay que incidir en la importancia indudable que tiene la existencia de un local abierto en el mundo rural y que da vida a estas zonas”.

Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por PP y Vox, que aunque reconocieron que se trataba de una iniciativa “interesante”, votaron en contra de la misma. En este aspecto, por el Partido Popular, la procuradora Inmaculada Ranedo señaló que “las ayudas que se ponen a disposición de la población parte de la Junta son suficientes y por tanto no vamos a apoyar su propuesta, aún creyendo que es una propuesta positiva que puede funcionar”.

Asimismo, la representante del PP justificó su voto en contra alegando que “la línea que sigue la Junta de Castilla y León es correcta y vamos viendo cómo va funcionando a lo largo del tiempo”. Por su parte, el representante de VOX, Miguel Suárez Arca, señaló que “sin dudar de la buena intención de la propuesta, votaremos en contra, pues creemos que se debe realizar un planteamiento desde una perspectiva mucho más amplia”.

Finalmente, en el turno de réplica la procuradora de Unión del Pueblo Leonés apuntó que “desde el 2010 los gobiernos del PP, y ahora en coalición con VOX, dicen abiertamente que hay unas deficiencias con la pérdida de actividad económica en el mundo rural y lo cierto es que con sus políticas no consiguen ponerles freno al no tomar medidas efectivas”, por lo que incidió en que “hay que buscar soluciones” para evitar que el mundo rural se siga muriendo, y concluyó señalando que “deben existir planes específicos para el medio rural, sino es un engaño que no se puede permitir porque la gente de estas zonas necesita contar con estos servicios”.

No obstante, tras el debate de la iniciativa de UPL, en el turno de votación el voto en contra de PP y VOX bloqueó la propuesta leonesista en Cortes, mediante la cual se buscaba impulsar un Plan Específico de Ayudas que posibilitase la creación o conversión en establecimientos multiservicios de negocios en pequeñas localidades rurales.