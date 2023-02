El IES Tierra se convertirá de nuevo en mayo en centro examinador Cambridge

El IES Tierra de Ciudad Rodrigo volverá a convertirse la próxima primavera en centro examinador Cambridge, siendo de este modo una nueva oportunidad para que cualquier persona (sea alumna o no del IES) certifique sin salir de Ciudad Rodrigo su nivel de inglés con el título más prestigioso y de reconocimiento internacional.

Los interesados en lograr esta certificación deben inscribirse previamente, abonando el coste de los derechos de examen de la modalidad elegida: First for Schools, 199€; Preliminary for Schools, 118€; o Key for Schools, 112€.

La inscripción para las pruebas está abierta hasta el 2 de abril, pudiendo realizarse a través del correo electrónico [email protected], o acudiendo de forma presencial a la secretaría del IES Tierra. Se puede encontrar más información en la web https://examssalamanca.com/precios/, o poniéndose en contacto con la jefa del Departamento de Inglés del IES Tierra, Cristina Melliard ([email protected]).

Para que las pruebas se lleven a cabo, es necesario que se forme un grupo mínimo de candidatos.