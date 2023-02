El 3º Día | 27 Febrero

| MOMENTOS FDS |

> En la mañana sabatina en el Pabellón Eladio Jiménez:

-Su propia afición: La mañana de competición se abrió con un partido de fútbol sala entre los infantiles del III Columnas y el Ayto Carbajosa, en el cual, pese a que el partido estuvo ciertamente igualado (aunque el marcador final fuese de 4-1), al menos un par de jugadores visitantes acabaron el encuentro totalmente frustrados, tanto, que ni siquiera fueron a saludar a los jugadores mirobrigenses. Eso llevó a varios de los padres que los acompañaban a comentar “con esa actitud que se queden en casa y no madrugamos”.

-Haciendo tiempo: Parte de esos jugadores se debieron marchar con sus progenitores de Ciudad Rodrigo mientras que otros se quedaron a la espera de que finalizasen los dos partidos que había posteriormente de baloncesto, en los que había en liza dos equipos del Ayto Los Villares, para marcharse todos juntos en el mismo autobús de vuelta a casa. Parte del tiempo de espera lo entretuvieron estos jugadores del Ayto Carbajosa sobre la pista del parque de la calle Hermanos García Carraffa.

-Puntería inicial: El primerísimo tiro a canasta de la mañana (en el partido de cadetes entre el Ayto Ciudad Rodrigo y el Ayto Los Villares) acabó enganchado entre el tablero y el aro, encargándose el árbitro, con otro balón, de desencajarlo (al segundo intento).

-Los colores: Por cierto, que ese árbitro arrancó el encuentro con una sudadera negra, color de las camisetas de los jugadores mirobrigenses. Tras comentárselo desde el propio banquillo del Ayto Ciudad Rodrigo, el árbitro se puso otra sudadera (que le cedieron desde el banquillo local).

-Yo no he hecho nada: En la mañana del sábado sí funcionaba el marcador del Pabellón Eladio Jiménez, pero no se empleó en los dos partidos de baloncesto. Estando el primero de ellos en marcha, de repente sonó un bocinazo procedente de ese marcador, poniendo el cronometrador cara de extrañeza y de ‘yo no he tocado nada’.

-Debe ser obligatorio: Ya comentamos en la anterior sesión de baloncesto de los Juegos Escolares en Ciudad Rodrigo que el equipo visitante de categoría Alevín Femenina tenía como mascota un peluche de notables dimensiones, algo que parece que debe ser ‘obligatorio’, ya que en la mañana sabatina también tenían el equipo de la Escuela Municipal de Baloncesto Femenino y el del Ayto Los Villares.

> En el CRCF Senior vs Villa de Simancas:

-Tampoco había tanto barro: En pleno descanso, uno de los jugadores visitantes salió de su vestuario en el Pabellón Eladio Jiménez para golpear las botas contra una de las paredes exteriores, un gesto bastante habitual para quitarle el barro a los tacos, pero el caso es que en la mañana del domingo apenas había en el césped del Francisco Mateos.

-Como si fuera empate: Al volver de vestuarios, con 0-1 en el marcador, se pudo oír a los visitantes animarse entre ellos: “0-0 vamos”, “serios, serios”.

-Un objeto: En plena recta final del partido, entre el 1-1 y el 2-1, alguien desde la grada tiró al campo un objeto, percatándose de ello el árbitro, que lo recogió y se lo fue a entregar al delegado mirobrigense. Por fortuna, no era un árbitro demasiado ‘tiquismiquis’ en este aspecto y reanudó el juego rápido.

-Carreras finales: Javi Moríñigo y José Manuel, que estaban sancionados, acabaron por saltar al césped en la mañana del domingo, para echar al menos unas carreras a la conclusión del encuentro junto a los jugadores mirobrigenses que habían ido saltando desde el banquillo (y por ende no habían jugado el partido completo).

> En el Domingo de Piñata:

-De almuerzo callejero: Uno de los equipos que jugó en la mañana dominical en el Pabellón de Conde de Foxá, el Cadete Regional de Tierno Galván (que marcha líder de su categoría), decidió comer al aire libre en Ciudad Rodrigo, aunque no se debieron enterar del Domingo de Piñata (y de que tenían comida gratis si hubieran querido), porque estuvieron comiendo aquello que habían traído de casa en las mesas situadas junto al Sol del Sistema Solar. Al acabar, y como todavía no debía ser la hora de que les recogiese el autobús, parte de los jugadores se fueron a dar una vuelta por el entorno de La Glorieta.