Se cumple un año del inicio de la Guerra de Ucrania: así se ha volcado Salamanca

Un año. 365 días se cumplen desde la invasión de Rusia a Ucrania. Bombardeos, ciudades desaparecidas, familias rotas, fallecidos, refugiados…. Un infierno que están viviendo a miles de kilómetros de Salamanca pero que muchas personas tienen presente. Y es que no, la guerra no ha terminado. Si echamos la vista atrás, el conflicto comenzó en el año 2014 desencadenante de los sucesos del Euromaidán que tuvo lugar un año antes.

El 24 de febrero de 2022 es la fecha que recoge oficialmente el inicio de la mayor invasión sobre tierras ucranianas, sin embargo, unos días antes ya se habían registrado algunos bombardeos y otras pequeñas invasiones. Concretamente fue el día 22 de febrero cuando se produjo un movimiento masivo de las tropas rusas hacia el Donbás.

Ese fue el inicio de una guerra que hoy en día continua. Las informaciones pronto llegaron a todos los rincones del mundo, y también en Salamanca, donde rápidamente la solidaridad humana volvió a salir a la luz.

Nació la Asociación de Ucranianos en Salamanca, con el nombre No a la guerra Salamanca – Ucrania. Rápidamente pidieron ayuda para reunir todo el material humanitario posible y llevarlo hasta Ucrania y los países fronterizos, donde miles y miles de personas trataban de llegar con el objetivo de huir del infierno que estaban viviendo. Con la incertidumbre de no saber si podrían volver a sus hogares, a sus ciudades y pueblos, a su país. Pero con una incertidumbre y preocupación todavía mayor: el no saber si volverían a ver a sus familiares y amigos con vida. Personas que se quedaron en Ucrania para defender el país.

Medicamentos, alimentos no perecederos, ropa de abrigo…. Todo era, y sigue siendo, esencial. Lugares como la Iglesia de La Purísima o el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca se convirtieron en puntos de recogida. Había colas para que las personas aportaran su granito de arena que voluntarios, de forma totalmente desinteresada, recogía y clasificaban en un pabellón cedido en el Recinto Ferial de Salamanca. Allí, se llenaban furgonetas que partían de Salamanca con destino Polonia, en la mayoría de los casos.

En Salamanca antes del estallido de la guerra ya vivían algunas personas procedentes de Ucrania que habían llegado por motivos laborales o familiares. En aquellos primeros días de invasión, Yulia nos atendía al otro lado del teléfono, preocupada y en un sinvivir. Sus padres querían salir del país, pero no podían. “Las carreteras están bloqueadas de gente que intenta salir y las fronteras igual”, nos decía.

LLEGADA DE LOS PRIMEROS UCRANIANOS

Unas semanas después, el 11 de marzo, los primeros refugiados ucranianos llegaban a Salamanca. Lo hacían en un autobús que desinteresadamente partió de Salamanca unos días antes, con Melchor y Juan Manuel al frente.

Más de 3.000 kilómetros desde Varsovia hasta la capital charra. En el autobús en su mayoría viajaban mujeres y niños para los que comenzaban una nueva etapa. Una etapa dura, pues no sabían cuándo podrán volver a la que es su casa, su hogar, a su país. Pero también una etapa que afrontan con esperanza e ilusión.

Sus caras transmitían emoción y llanto a partes iguales. El llanto por lo que han dejado en su país y la emoción de saber que ya estaban a salvo, lejos de los bombardeos.

Desde esa primera llegada, vinieron muchas más. Refugiados que se iban alojando en el Albergue Lazarillo de Tormes o en Proyecto Hombre. Niños, familias, mujeres y abuelos que comenzaron a aprender español y ab buscar trabajo. En el caso de los más pequeños, a seguir estudiando.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), 192 ucranianos se empadronaron en municipios de la provincia de Salamanca entre marzo y mayo a los que se sumaron 14 en noviembre.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior y la Policía Nacional han tramitado y concedido un total de 168.131 protecciones a los refugiados ucranianos en España, tal y como recogía hace unos días Europa Press. De todas ellas, 3.964 solicitudes han sido en Castilla y León.

El 63 por ciento de las personas que han obtenido esta protección temporal son mujeres (105.998) y el 37 por ciento, hombres (62.133). Por franja de edad, el 33 por ciento tiene menos de 18 años; el 25,5 por ciento, entre 19 y 35 años; el 34,5 por ciento, entre 36 y 64; y el 7 por ciento tiene más de 65 años.