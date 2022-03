Yulia, ucraniana que vive en Salamanca: “Es durísimo hablar con mi familia y no saber si les voy a volver a escuchar”

Yulia es de Ucrania y lleva 12 años viviendo en Salamanca. Desde que comenzó la guerra entre Rusia y su país se encuentra en un sinvivir. Cuenta a SALAMNACA rtv AL DÍA que está viviendo la situación “como si estuviera allí”. Su familia se encuentra en Ucrania y mantiene contacto con ellos. “Me comunico con mi familia, nos damos información importante todo el rato”.

Sin embargo, el no saber hasta cuando van a seguir así es “terrible”. Es de Mykolaiv, una ciudad al sur de Ucrania, situada a 65 km del Mar Negro y en la que se encuentra su familia. Una ciudad que, aunque está bajo control del ejército ucraniano, está sufriendo ataques y está siendo bombardeada. Sus padres se han ido de Mykolaiv tras sentir los primeros bombardeos, una noche as las 4 de la mañana. “Mi madre me escribió y me dijo que se iban”.

Su madre, con una enfermedad que afecta a la cabeza y a la espalda, y su padre, recién operado de un infarto, ahora se encuentran viviendo en un hotel cerca de la ciudad de Uman, más al centro del país. Quieren salir del país pero no pueden. “Las carreteras están bloqueadas de gente que intenta salir y las fronteras igual”. Aunque están en un hotel “están pasando mucho frío y tiene que lavar la ropa a mano”, cuenta Yulia. Su abuela también está en Ucrania. “Está prácticamente viviendo en un pasillo. La gente mayor, que además tiene problemas de salud, no puede estar en sus casas”.

“Se pasa mucho miedo, mucha preocupación, agotamiento. Es durísimo porque hablas con tu familia y no sabes si vas a volver a escucharlos mañana”, destaca. “Esto es durísimo, provoca mucha ansiedad, insomnio. Es una situación que nadie se esperaba”.

“Hay coches que están siendo atacados sin más, coches de gente que solo está intentando escapar”

Personalmente no conoce a nadie que esté en el ejército, o “luchando como tal”. Su tío quería ir a “luchar” pero está en un pueblo cerca de Kiev y no puede. “Ya es de dominio ruso. Tienen el agua y carreteras cortadas y no puede ir”.

“Pido colaboración, toda la posible, transmitir información real, nosotros defendemos lo que es nuestro. Hay coches que están siendo atacados sin más, coches de gente que solo está intentando escapar”.

Yulia cuenta que conoce a una persona que actualmente está en Moscú y que le dice “que hay una alta presión por parte del gobierno. Si salen a protestar les pegan. Han arrestado a niños que han salido con carteles. También pasan mucho miedo”.