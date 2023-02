El Pleno se viste de Carnaval con varias polémicas y propuestas, como el regreso de la Corte Infantil

Tras haber celebrado sesiones en los últimos años en plena Feria de Teatro, en Miércoles Santo, el día de la llegada de los Reyes Magos, o un sábado por la tarde horas antes del pregón de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha unido a la colección de Plenos en días ‘raros’ el de carácter Ordinario celebrado en la tarde del Miércoles de Ceniza (de 52 minutos de duración), cuando todavía se estaban desmontando los dos últimos tablaos.

Aunque la causa es que ‘tocaba’, al desarrollarse las sesiones de este tipo cada 6 semanas (la siguiente debería ser en plena Semana Santa), el portavoz de Ciudadanos Joaquín Pellicer manifestó que “no creo que sea el mejor día para hacer un Pleno”, recordando que hay personas, como es su caso, que se habían levantado muy pronto para desmontar un tablao. Tomando nota de la queja, el alcalde Marcos Iglesias señaló que “es día laborable para todo el mundo, también para los concejales”.

El Pleno no podía tener un Orden del Día más exiguo, con un único punto especificado, el dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto del año 2022, por lo que la sesión tuvo como eje el turno de ruegos y preguntas, que estuvo monopolizado por el Carnaval salvo por la pregunta de Juan Tomás Muñoz en torno al uso de glifosato como herbicida en glacis, fosos, parques y otros lugares, provocando que “se sequen”. José Manuel Jerez respondió que las tareas en glacis y fosos son de Urbaser, y en lo que respecta a espacios municipales, a él no le gusta “echar ese sulfato”, pero “a veces se ha echado en algún paseo que no se puede cavar”. Recordando que a partir del 15 de diciembre va a estar prohibido por normativa europea, Juan Tomás Muñoz preguntó de forma retórica “si no le gusta, entonces por qué lo usa”.

Sobre el Carnaval, tanto Juan Tomás Muñoz como Joaquín Pellicer pusieron sobre la mesa lo ocurrido el Sábado con el macrobotellón. Considerando que “es necesario intentar buscar una salida consensuada entre todos”, el primero de ellos propuso que a través de la Junta de Portavoces o de alguna Comisión se vaya valorando “ya” alguna “pauta” para paliarlo, recordando Pellicer que ocurría en San Fermín “y lo han cortado”. Marcos Iglesias recogió el guante, creyendo que la solución es “un evento alternativo” en algún sitio para “reconducir la situación”, pero el quiz es “la seguridad”, ya que “no es lo mismo 10.000-15.000 personas dispersas que juntas”, cuando además cuesta encontrar personal de seguridad.

De igual modo, se quiere trabajar en Salamanca capital, para por ejemplo controlar que no acudan menores con bebidas. Juan Tomás Muñoz animó a “trabajar juntos, porque nos jugamos mucho Ciudad Rodrigo en general”, mientras que Joaquín Pellicer cree que “se debería mover el tema pronto para que dé tiempo; algunos de nosotros ya no estaremos en la próxima Corporación pero habrá que dejar algo iniciado”.

Como otro tema relevante que salió en la rueda de prensa celebrada por el Equipo de Gobierno horas antes, Joaquín Pellicer reclamó que se sancione a todos aquellos corredores que tengan durante los encierros comportamientos prohibidos (mencionó de forma expresa a los que recortan los toros en la Avenida Conde de Foxá para que se den la vuelta). Ramón Sastre recordó que en este caso sólo se pueden hacer acciones de prevención o tomar medidas a posteriori, reclamando Pellicer que se pongan sanciones para acabar de una vez por todas con el problema.

Joaquín Pellicer también expuso que algunos de los establecimientos con casetas-bar han aprovechado para cerrar el establecimiento en sí (incluso colocando unas vallas), explicando Laura Vicente que cuando se les dio autorización para la caseta-bar se les señalaba de forma expresa la obligatoriedad de tener abiertos los locales, incluido los aseos para los clientes que estuviesen en sus barras. Así, aunque la Policía Local no haya podido pasarse por las casetas-bar por estar “desbordados en las actuaciones”, se valorará a posteriori quiénes no han cumplido su autorización.

Asimismo se tienen que revisar dos hechos acaecidos en los festejos de la tarde. Por un lado, Carmen Lorenzo dio un ‘tirón de orejas’ por permitirse que una menor, familiar de un diestro, estuviese en un burladero de la Plaza, cuando está prohibido por el Reglamento; y por otro lado, Joaquín Pellicer quiso saber si el Ayuntamiento iba a tomar medidas después de que un miembro del Bolsín realizase el saludo fascista mientras sonaba el Himno de España (lo definió como “denigrante”). Asegurando desconocer ambos asuntos, el Equipo de Gobierno se remitió a la autoridad gubernamental de estos festejos, que ejerce la Guardia Civil (Víctor Gómez dijo que “se tenía que haber sacado a la menor”, al igual que se hizo en la capea con un bebé).

Como otra polémica, Carmen Lorenzo quiso saber por qué ha habido “tantos cambios” de toros respecto a los inicialmente anunciados, lamentando que no se hubiera avisado de los mismos a los miembros de la Comisión. Ramón Sastre defendió que “de lo que se presentó no se ha cambiado nada” salvo dos toros de la ganadería de El Pilar, añadiendo que se envió por un grupo de whatsapp un documento que recogía esos cambios.

En materia de propuestas, Joaquín Pellicer cree que hay que “dar una vuelta” al baile de disfraces para evitar que se vacíe tras el desfile, proponiendo incluso que no se haga y que sea el jurado el que se vaya moviendo por el Pabellón viendo los disfraces. Víctor Gómez comparte la idea de “darle otra vuelta”, por ejemplo aumentando el aforo, volviendo a insistir Joaquín Pellicer en “que se busque una fórmula para que no suceda, y que se aproveche la orquesta”.

Durante el Pleno hubo otras dos propuestas, por parte de Jorge Labajo. Por un lado, que la reina y damas tengan como un balconcillo en el tablao del Ayuntamiento, para que no tengan que estar subiendo y bajando desde la balconada de la Casa Consistorial a la arena (también cree que ha habido “poca consideración con ellas, teniendo que sentarse incluso una encima de otra”). Paola Martín Muñoz contestó que “a ellas les hace ilusión estar arriba presidiendo”, Jorge Labajo replicó que “a mí me da igual donde estén pero el trato que se les ha dado no me ha parecido correcto”, cerrando la ronda Paola Martín Muñoz diciendo que “se las ha tenido en palmitas, han estado cuidadas entre algodones”.

La otra propuesta de Jorge Labajo es que, ya puestos, se recupere también la corte de honor infantil, contestando Paola Martín Muñoz que siempre que se han ofrecido a participar personas de cualquier edad, las propuestas han salido para adelante (con lo que podría ser una realidad en caso de que haya interesadas).