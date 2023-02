Unionistas salvará el año; luego…

Bajan un poco revueltas las aguas al otro lado del Tormes; Unionistas atraviesa por una crisis deportiva e institucional que ha dejado al equipo en puestos de descenso del Grupo I de Primera RFEF.

Un total de 27 puntos suma el equipo blanquinegro en 24 partidos, después de ganar seis partidos, empatar nueve y perder otros tantos, con 19 goles a favor y 29 en contra. Las dos lecturas de la misma situación llevan a pensar que el equipo solo ha perdido nueve choques de los 24 disputados o que solo ha sido capaz de lograr los tres puntos en seis de ellos.

Analizando los partidos disputados, Unionistas ha perdido contra Córdoba, Castilla, CyD Leonesa, Celta B, Deportivo de la Coruña, Rayo Majadahonda, Linares y Mérida; no estamos hablando del Cuatro Amigos FC.

En el actual mundo del fútbol no valen los miramientos, ni los presupuestos, ni los equipos, ni las plantillas… solo vale ganar sin importar a quién tienes delante. Y eso es un grave error, mucho más cuando el nivel actual de la plantilla es mucho más bajo que el de campañas anteriores, ya sea por peor calidad individual o porque los jugadores escogidos no han dado la talla todo lo que se esperaba de ellos.

Sea como fuere, el que ha salido por la puerta en primer lugar ha sido el entrenador Raúl Casañ, de un modo muy injusto, a mi humilde entender. Pero, antes de que salgan los listos de turno a abrir la boca, no es mi amigo, ni conocido, ni primo, ni hermano; no lo conozco ni he cruzado una palabra con él en toda la temporada.

Pero su ‘fusilamiento’ me ha parecido cruel, no por los números y sí por la situación que se ha encontrado, las condiciones para trabajar y la plantilla que le ha hecho un DD que está tan escondido como desacertado en sus decisiones.

Al menos en mi pueblo, si quieres ‘cepillarte’ a un entrenador, ya debes tener fichado a un sustituto para que tenga el mayor tiempo para trabajar con la plantilla, conocer al vestuario, las instalaciones, el entorno… no tardar tres días en contar con un profesional que tiene una papeleta complicada.

Dani Ponz es el encargado de llevar a Unionistas a la salvación en 14 jornadas que ya se han convertido en 14 finales; y estoy convencido de que el club va a jugar el año que viene en Primera RFEF, igual que si Raúl Casañ hubiese sido el entrenador del equipo hasta el final.

Creo que hay pocas dudas de que la planificación deportiva de esta campaña no ha sido buena, se mire por donde se mire; en ambos mercados, el equipo no se ha reforzado bien y ha tardado un siglo en hacer una plantilla para poder competir en Primera RFEF; además, ha elegido ingresar dinero en las arcas en lugar de hacer un equipo más competitivo, algo que me parece muy lícito y respetable, faltaría más. Pero que se diga claramente.

Raúl Casañ ha estado desde el día 1 observado con lupa, demasiado vigilado y con la sensación de que se la jugaba en cada jornada; y así no se puede trabajar, igual que no se pueden preparar sesiones algunos días en campos de Fútbol 7. Es curioso que las críticas más ruidosas (que no las de la mayoría) se han centrado única y exclusivamente en el ya ex entrenador de Unionistas, exculpando al resto de gestores y responsables de la parcela deportiva del club. Es, al menos, para hacérselo mirar.

Por suerte, el equipo nunca camina solo, siempre cuenta con una fiel afición que es el patrimonio más grande que tiene Unionistas CF, que nadie lo dude… aunque a veces tampoco se sienta del todo representada.

Ahora, lo prioritario es salvar la temporada y, de cara a la próxima, dar un giro de 180 grados en muchas decisiones y con la necesidad de tener caras nuevas. Por ahí deben ir los tiros para no perder todo lo logrado en una corta pero intensa vida de fútbol en Salamanca.