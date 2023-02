La Policía investiga a un recortador por malas prácticas y a empresas de autobuses por engañar a viajeros

El Carnaval recién concluido puede tener consecuencias legales para uno de los recortadores que han tomado parte en los eventos taurinos y para algunas de las empresas que el Sábado transportaron a miles de jóvenes a Ciudad Rodrigo, según desvelaron en la mañana del Miércoles de Ceniza el alcalde Marcos Iglesias; el presidente de la Comisión Taurina, Ramón Sastre; y la delegada de Policía Local del Ayuntamiento, Laura Vicente, quienes explicaron que la Policía Local se encuentra investigando varios hechos.

Por un lado, en torno al caso del recortador, Ramón Sastre explicó que se está investigando a un habitual estos días en los eventos taurinos que en el encierro del Martes citó a los toros en sentido contrario, algo prohibido por el reglamento, provocando que uno se diese la vuelta (según testigos, se encaró cuando se lo recriminaron). Según explicó, “es una pena que algún recortador no haga su trabajo en el recorrido, dando la vuelta a los toros en círculos o yendo en sentido contrario”, por lo que “la Policía Local cursará la denuncia”.

Por otro lado, se están investigando “algunas prácticas”, según Marcos Iglesias, de las empresas que acercaron el Sábado a Ciudad Rodrigo a miles de jóvenes, en concreto, el ofrecer “información incorrecta” a la hora de promocionar los viajes, ya que se vendía el Carnaval “como si fuera un evento propio de las empresas”, de tal modo que hubo jóvenes que llegaron pensando que estaba todo organizado por las mismas (con todo lo que ello implica). Ante ello, “se está investigando” (están las pesquisas policiales en marcha) “para ver si podemos tomar acciones”, por si “hay algo incorrecto en el ámbito jurídico”.

Pese a estas circunstancias, en la rueda de prensa de valoración de la mañana del Miércoles de Ceniza se alabó que en materia de seguridad “ha sido un Carnaval muy tranquilo a diferencia del anterior; no ha habido especiales incidencias, o solo las normales”, según Marcos Iglesias, pese a ser “uno de los eventos de más riesgo que se puede conocer”, por el volumen de público y porque “hay muchos animales por la calle”.

En la misma línea, Laura Vicente subrayó que ha habido “muy pocos incidentes para ser un evento de masas multitudinario”, señalando como cuestión más “anómala” que la Guardia Civil decidió cerrar la carpa temporalmente el Sábado por el exceso de aforo. Asimismo añadió que “todos los protocolos vigentes han funcionado a la perfección y sirven para tener pocos incidentes”.

Aunque es difícil de precisar, Laura Vicente expuso que el Sábado hubo 4 ó 5 veces la población de Ciudad Rodrigo, producto de todos los autobuses que llegaron (155 de forma autorizada más los del servicio regular de El Pilar). Por último, preguntado por la opinión del Ayuntamiento en torno al cierre de unos cuantos establecimientos de hostelería, Marcos Iglesias comentó que “en decisiones privadas no podemos entrar, cada uno tiene una motivación” (el evitar jaleos, no encontrar camareros, querer disfrutar del Carnaval, etc.), quedándose con que “una inmensa mayoría sigue abriendo”.