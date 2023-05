Emprender con un negocio de venta de antigüedades online o en tienda física

Algunas veces los emprendimientos nada tienen que ver con aquellas cosas que nos gustan o apasionan, o sencillamente, lo que sabemos hacer mejor. Resulta que se ha determinado que, si aquello a lo que te dedicas, es algo de tu gusto o dominio intelectual, tiene más probabilidades de ser exitoso que si no lo fuera. Lógicamente, no es solo la pasión lo que nos debe mover, sino además el posible éxito que tenga en el mercado ese proyecto. Tampoco debemos dejar de considerar el capital que haya que invertir, pero esto último, no debe ser una limitante, pues siempre es posible pedir préstamos sin intereses, que se pueden solicitar fácilmente, en estos tiempos tecnológicos, a través de plataformas destinadas para tal fin.

Ahora bien, hablando de aquellas cosas que nos gustan, existen personas que sienten pasión por las antigüedades o simplemente, poseen algunas de ellas que quisieran vender para quienes aprecian este tipo de objetos.

Aquí vamos a dar algunas ideas, si es que eres de los que les gustan las antigüedades, y vas a considerar esta posibilidad.

Hay tres maneras de dedicarse a esto, una puede ser, vender las antigüedades a través de plataformas de compraventa de artículos como EBay por ejemplo; o montas tu propio ciberespacio; y otra manera, tener un espacio físico, donde puedes exhibirlos y venderlos.

Dado los avances vertiginosos de la tecnología, hacen que muchos artículos ya sean considerados piezas coleccionables, como por ejemplo, una cinta de VHS o un casete de música, recibiendo así estos objetos, demandas para invertir.

También hay personas amantes del arte, que les apasionan las piezas antiguas, o les gusta coleccionar piezas únicas de algún objeto, y, por supuesto, son capaces de invertir con la mayor disposición buenas sumas de dinero para obtenerlos, sabiendo que, entre más antiguo sea, más valor tendrá.

Iniciar un emprendimiento de venta de antigüedades, puede ser una tremenda alternativa para comenzar con un negocio, que, en el tiempo, puede ser bastante rentable. Sin embargo, antes de adoptar esta idea, sería recomendable que te especialices en un producto, pero si no te es posible y tienes variedad, o quieres comprar variedad para vender, toma en cuenta los siguientes aspectos.

Algunas consideraciones antes de dedicarte a las antigüedades

Es importante tener conocimiento del sector, y un conocimiento muy especializado. Si no crees que este sea tu fuerte, entonces, para ofrecer una verdadera antigüedad, y no ser víctima de falsificaciones, rodéate de gente profesional en el área: historiadores, especialistas en reconocimientos de piezas y monedas, joyeros reconocidos, anticuarios, que pueda examinar con precisión cada objeto que tengas, o desees comprar para vender.

Si es que vas a comprar para vender, debes tener un capital que te permita comprar a través de subastas, internet, o tiendas de antigüedades, los objetos que exhibirás y venderás en tu tienda. En caso de no tener capital, sabes que es posible solicitar a través de una plataforma algún préstamo sin intereses.

Debes adquirir variedad de objetos para satisfacer casi todos los gustos. Te recomendamos, monedas y billetes antiguos, estampillas, pinturas, joyas, relojes, jarrones, libros, sillas y muebles antiguos, instrumentos musicales, y así por el estilo.

La publicidad es fundamental. Puedes usar los medios tradicionales, como los diarios de mayor circulación, pero sin duda lo que te va a catapultar, va a ser tu página web, ésta te va a permitir abarcar, no solo tú país, sino el mundo, además te va a ayudar a expandirte.

Puedes tener la tienda física que debe contar con buen espacio y condiciones especiales de conservación de los objetos, así como una buena forma de exposición, pero, además, siempre debes tener un sitio online.

Cómo crear tu tienda online

Esto lo puedes hacer tú mismo y no es complicado. Lo primero que debes hacer es darle un nombre a tu negocio, diseñar un logo y establecer un tema de tienda.

Seguidamente, toma fotos de los objetos que sean llamativos, y escribe descripciones atractivas; puedes crear una página para cada artículo, vas a hacer como un catálogo con las distintas piezas y precios.

Luego busca aplicaciones y canales de ventas que te ayuden a promocionar y entregar tus antigüedades. En este punto, puedes ofrecer servicio de entrega de las piezas a cualquier lugar con las debidas garantías de seguridad.

Para los pagos, elige una pasarela en la que puedes apoyarte como Shopify, por ejemplo, que permite activar los pagos online con cualquier plataforma.

Por último, promociona tu tienda de antigüedades a través del correo electrónico, de las redes sociales, o cualquier otro canal de marketing.

Ya tienes ideas, ahora te toca desarrollarlas, si es que te gustan las antigüedades.