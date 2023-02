SMS ‘cierra el círculo’ abordando un baile de disfraces para adultos con póker de reinas

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo recuperó en la noche del Sábado su baile de disfraces para adultos, que el año pasado, cuando regresó el propio Carnaval tras no celebrarse en 2021, no se organizó para evitar aglomeraciones en un espacio a cubierto. De este modo, el baile no se llevaba a cabo desde 2020, justo antes del estallido de la pandemia, con lo cual en la noche del Sábado “se cerró un círculo” como señaló uno de los miembros de la Orquesta SMS, que volvía a ser la protagonista de la velada como hace tres años, en este ‘abordándola’ con la temática de Piratas del Caribe.

El hecho de que fuese esta orquesta la encargada de la animación, así como lo saturados que están siempre en la noche del Sábado de Carnaval los establecimientos comerciales de Ciudad Rodrigo, habían hecho que hubiese un alto interés por asistir a la cita en el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá como hemos publicado durante esta semana, agotándose las entradas, incluso para los participantes en el concurso.

Precisamente, esa posibilidad de conseguir entradas vía inscripción en el concurso (que además era gratis) parece que tuvo ‘consecuencias’, porque de los hasta 48 inscritos para tomar parte en el desfile, hubo varias ausencias, y en otros grupos, los que finalmente desfilaron estuvieron lejos del número que dijeron al apuntarse, y por ende de las entradas recibidas (en uno de los casos, sólo desfilaron 4 cuando en teoría eran 15 participantes). Asimismo, hubo varios grupos que se apuntaron sólo para conseguir entrada, desfilando con disfraces ‘de última hora’.

Pese a todo ello, hubo grupos que se tomaron el concurso ‘en serio’, viéndose propuestas muy trabajadas, como los molinillos de viento, Russell y Kevin de Up, los monumentos taurinos del Árbol Gordo, los cubos de Rubik, Mary Poppins, varios cuadros pictóricos con los pintores, El Bombero Torero, La Abuelica y los Baby Looney, los erizos carnavaleros, Los Sushis Shulosh, Las Ninfas del Bosque, las señales de tráfico, los exploradores, una propuesta llamada En la variedad está el gusto, e incluso las palmeras de la Avenida de España, como Avenida de España Beach.

Tal y como permiten las bases, también desfilaron varios de los participantes en el concurso de disfraz callejero (pueden participar en los dos, pero sólo ganar un premio): Patrulla Águila, Monster High, El Equipo A, Los Steampunk, Las medusas del Águeda, Monigotes y Juego de Tronos. Asimismo, hicieron doblete dos de las Reinas de Inglaterra, a las que se unieron otras dos más, todos ellos con propuestas interesantes: una desfiló con sus guardaespaldas, otras dos con sus soldados (en uno de los casos con garitas incluidas), y en el caso restante, junto a otros ‘iconos británicos’: Amy Winehouse y Geri Halliwell.

El desfile, que tuvo como novedad al periodista Ricardo Montilla como speaker, se desarrolló a modo de descanso (de 2 a 3 de la madrugada, aproximadamente) de la actuación de SMS, que comenzó a las 23.30 horas y acabó rozando la hora límite, las 4.30 horas. En ese momento, ya quedaba ‘poca’ gente en el Pabellón (hubo un importante bajón tras el desfile), pero lo dieron todo hasta la última canción. Por cierto, que a lo largo de la velada, SMS felicitó a uno de sus integrantes, Luisjo Benito, que cumple años este Domingo de Carnaval.