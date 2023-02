Desorientación de los jóvenes al cerrar la Carpa municipal en plena noche sabatina

Varios miles de jóvenes procedentes de diferentes puntos de España y de Portugal se dieron cita en Miróbriga la tarde y noche del sábado de Carnaval invadiendo en su totalidad las calles del centro histórico y muchas de sus aledañas.

Muchos de estos jóvenes han sido ofertados con viajes en autobús por 15 euros ida y vuelta con un sorteo de botellón (alcohol, mezcla, más hielos) y disfrutar de forma gratuita de encierros capeas, desfiles de disfraces y carpa con espectáculos musicales gratuitos, así como la opción de visitar las peñas tradicionales en el cual también tendrían de forma gratuita bebida y comida.

En realidad, esas ofertas son certeras, pues los mirobrigenses y forasteros que vienen a disfrutar y conocer el Carnaval del toro mirobrigense, pueden disfrutar de la gratuidad de los eventos taurinos (excepto festivales que tiene una donación de 10 eur) y la gentileza de los peñistas desde hace siglos.

El problema está en la ya obsoleta carpa municipal que el consistorio mirobrigense instala en los antiguos jardines de Bolonia, que hasta hace un lustro servía para acoger y a la vez descongestionar la gran afluencia de público por entonces.

La capacidad de esta carpa es de aproximadamente de 1.500 personas cuando la afluencia de jóvenes la tarde noche sabatina es una veintena de veces mayor; lo cual hace que cada año el descontrol en las calles y la imagen que se pueda dar del Carnaval y de la vieja Miróbriga no sea el adecuado para unas fiestas con tanta tradición.

Ya hay sectores de empresarios, comerciantes y hosteleros que empujan al consistorio mirobrigense a la organización de un evento musical con una carpa de mayores dimensiones, que dé cabida a 15.000 o 20.000 personas de momento el sábado de Carnaval. Según fuentes consultadas por Ciudad Rodrigo al día la zona de la “Muge” podría ser la de una primera valoración.

Como pudo comprobar ‘in situ’ este medio de comunicación el sábado en la noche, numerosos jóvenes se acercaban a la Guardia Civil y Policía Local para que les indicasen dónde había un lugar más grande donde hubiera música o algún espectáculo, aunque tuvieran que pagar entrada por acudir, que estaban dispuestos a pagar por ello. Obviamente, los agentes no tuvieron una respuesta que no fuera la de visitar el maderamen que se había construido en la Plaza Mayor para este evento, lo cual hizo que los jóvenes hicieran allí su fiesta particular desangelados, sin más remedio que sacar la bebida y las viandas y disfrutarlas a la intemperie.