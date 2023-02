Me dicen “mis confidentes secretos”, no estoy dispuesto a revelar mis contactos (me dicen, digo) que el Ayuntamiento de la ciudad, el de todos nosotros, le está dando vueltas a una nueva ordenanza de terrazas, la enésima en los últimos años tras la pandemia padecida y los nuevos hábitos de vida que ella nos ha traído. Y como no podía ser de otra manera, viene acompañada de polémica: los precios, los horarios, la situación y los permisos pertinentes otorgados que a algunos hosteleros le parecerán escasos y hasta discriminatorios. Que acierten con justeza. Y aprovechando el tema y que el Tormes pasa por Salamanca, recuerdo mi conversación de hace unos años con un industrial de la calle Van Dick y la maliciosa pregunta que me formuló, sabedor de mis andanzas por las calles y mi inveterado vicio de escribir sobre Salamanca y sus cosas. ¿Qué opinas de la posible peatonalización de nuestra calle, desde María Auxiliadora hasta Torres Villarroel? De perlas, tú, y me quedé tan pancho.

Salamanca es una ciudad pequeña en la que desplazarnos de un extremo a otro nos lleva poco más de veinte minutos, que el servicio de autobuses es magnífico (aunque mejorable en las comunicaciones con las localidades del alfoz), que el aparcamiento es complicado y caro, y donde caminar es una virtud relajante y necesaria que escasa gente practica. Por otra parte, el centro de esta urbe hermosa y única, su casco antiguo se convirtió en peatonal con indudable acierto (también mejorable) y pasear sus calles es una auténtica delicia. Pero otras zonas, otros lugares y otros barrios demandan a gritos que se haga algo parecido. Y estamos convencidos que a muchos salmantinos le encantaría encontrarse calles peatonales en su barrio, que en Pizarrales, barrio Blanco, Garrido o cualquiera otro lugar, sin necesidad de bajar al centro, pudieran caminar sin apuros, salir de compras, alternar con los amigos.

Pero si en algún momento nuestras autoridades se lo pensaran, el planteamiento habría de ser serio y sin chapuzas, en este asunto los vecinos de la calle Van Dick han de tener la voz primera, es necesario conocer su opinión y que sean ellos los que den su consentimiento. No se puede, en modo alguno, que una iniciativa de este calibre sea tratada exclusivamente en los despachos del ayuntamiento y decidida por una docena de concejales reunidos en una comisión de pago. Puede suponer un beneficio para los empresarios, nadie puede negarlo, pero si las cosas no se hacen bien, creará problemas de convivencia, ruidos, suciedad, jarana y cosas por el estilo. Por otra parte, el estado de la vía requiere de unas obras de adaptación importantes: imprescindible el ensanche de las aceras, el respeto a comerciantes y vecinos, la entrada sin problemas a los vehículos particulares, bomberos, ambulancias, garajes…

Y con unos horarios que no alteren una vida normal. Nunca zona de movida y botellón. Imagino esta larga calle en un barrio de Salamanca (nada importante para la circulación al tener rutas alternativas de norte a sur y de este a oeste) me la imagino dedicada al peatón, al paseo, al disfrute, cortada al tráfico en su totalidad, con las excepciones lógicas. Las numerosas calles que a ella confluyen facilitan la carga y descarga, el servicio a los negocios, la entrada a los garajes. Tendría vida propia a cualquier hora del día, no quedaría ni un solo local cerrado, se abrirían nuevas tiendas.

Y dejaríamos de pensar que para pasar un rato tranquilo, tomar un pincho y una cerveza, ir de tiendas o sentarse en una terraza, el único lugar es la Plaza (la más hermosa de todas las plazas) las calles del centro y el entorno de las catedrales. Hay otros lugares que necesitan vida, repito, no son sueños, mi buen amigo que me preguntabas.

