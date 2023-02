El CD Guijuelo no puede con el Marino de Luanco (1-1)

El CD Guijuelo no ha podido con el Marino de Luanco (1-1). Giráldez ha rescatado un punto para los salmantinos después de que el conocido Alberto Lora pusiera por delante a los asturianos, por lo que los verdiblancos han sumado una semana más sin vencer en la segunda vuelta.

En la alineación, Mario Sánchez ha apostado Johan Guzmán; Piojo, Santi Perea, Aizpiri, Flórez; Willy, Cristóbal, Carlos Rubén; Sergio García, Toti y Giráldez. No obstante, el técnico se ha guardado buenas cartas en el banquillo para utilizarlas a modo de revulsivos.

Por su parte, el leonés Willy, ex del Salamanca UDS, ha tratado de batir al meta local con un disparo lejano que no le ha sorprendido, algo que también la he ocurrido a Johan al filo de la media hora de contienda en Asturias. Sin embargo, en el 34', el veterano y conocido Alberto Lora le ha marcado el 1-0 con el que se ha llegado al descanso.

Con el marcador en contra, el preparador charro ha aprovechado para mover el avispero con la entrada de Álex Lorenzo por Toti. Entre tanto, Johan le ha tenido que hacer una enorme intervención a Nacho Matador para evitar el desastre, algo que ha aprovechado Giráldez para marcar con el CD Guijuelo en su segunda etapa y colocar el 1-1 final en el luminoso. En el añadido, roja directa para el central Santi Perea en el Municipal de Miramar.