Pregón Mayor íntegro de Cristina Sánchez

[Audio] DE HOMBRE A TORO – JOSÉ LEÓN

Te encuentro en mis tardes cerca.

Y con tu olor me desvelo.

Y con tu mirada incierta

Vas persiguiendo los vuelos.

Pero es que pasas tan cerca

Que si poderte yo quiero.

He de tirar la moneda

Pues contigo siempre hay riesgo.

Y sin ti encuentro la ausencia.

Y olvido que tengo cuerpo.

Cuando hallo tu nobleza.

Ya solo en el burladero.

La capa se despereza

Rezándole al padre nuestro.

Calándome la montera.

Redoble del timbalero.

Y el clarín suena con fuerza.

¡Qué grande es ser torero!

¡Qué hermosa se hace la fiesta!

La tarde se hizo silencio,

Silencio entre las barreras,

El rey viste negro pelo.

El toro, el toro ya está en la arena.

Letra y voz de José León.

El toro ya está en la arena,

a esta hora tan poco torera.

y tras los versos y la voz

tan mágica de José León

aquí estoy yo,

para ser vuestra pregonera.

Ilustrísimo Señor Alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias.

Presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier Iglesias.

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades,

señoras y señores, en definitiva amigos todos.

Buenas tardes, bienvenidos un año más a esta gran fiesta que es el Carnaval del Toro, único en el mundo. Una fiesta sin igual que tiene como tótem “al toro bravo” y a la tauromaquia en sus más variadas versiones y disciplinas.

Tengo que confesar que estar hoy aquí presente, siendo pregonera mayor del Carnaval del Toro de esta Antigua, Noble y Leal ciudad de Ciudad Rodrigo, es un verdadero honor para mí. Un honor y una responsabilidad a partes iguales.

Nunca hubiera podido llegar a imaginar que fueran a pensar en mí para semejante hazaña.

Sí, sí, dirán ustedes que soy muy exagerada, que una hazaña es otra cosa, aquí que tantas se libraron… pero para mí es algo muy grande, muy importante, porque hace parte de mi historia poder dar el pistoletazo de salida del pregón de este año 2023.

Sé que este pregón lo han dado siempre personas ilustres (qué no es mi caso) y espero, a pesar de mis nervios, estar a la altura de los que me han precedido y de este respetado público que me acompaña.

Me une un hilo invisible a esta ciudad y al Carnaval del Toro, serán muy pocos los que conocen esta historia, pero hoy, aquí, la voy a compartir con todos ustedes.

Siendo muy jovencita venia del brazo de mi padre, que fue quien primero me habló de Ciudad Rodrigo. Me contaba, que cuando era joven, y quería ser torero, se escapaba de su casa, buscando la posibilidad de participar en las capeas y poder pegar algún muletazo que le dejaran robarles a los toros. Me hablaba de los compañeros que tenía, de sus historias, de sus compañeros y amigos que también habían abandonado sus casas con la misma ilusión que mi padre. Que la necesidad le llevaba a dormir en pajares de las ganaderías de la socampana mirobrigense, en la que tantas y tantas ganaderías de bravo se asientan... Me contaba lo bien que les trataban por estas tierras, les daban muy bien de comer, porque entonces se comía de la gratitud de las gentes del pueblo, no había para mucho… A veces sacaban algunas pesetillas al pasar el guante y les daba para algún bocata y compartirlo…En aquel entonces no existían las escuelas taurinas y aquellos que querían probar fortuna en el toro no les quedaba más remedio que darse a conocer en las capeas…// Así fui conociendo, compartiendo y disfrutando de su afición y profesión con mucho entusiasmo y la felicidad enorme de conocer y vivir el Carnaval de Ciudad Rodrigo…

Para mí, era lo más cerca que podía estar de la gente del toro, del propio toro, del sentir de sus habitantes… donde pasaba tantos nervios que se traducían en miedo, cuando salían los toros —y agachada por cualquier agujero donde me dejaban meterme entre el gentío— podía ver pasar los toros y a todos aquellos mozos que corrían el encierro… O cuando podía pisar el ruedo de vuestra mágica y maravillosa plaza de toros.

Cuando ya no quedaba mucho público, yo imaginaba que aquella gente que todavía permanecía en el tendido, habían ido a verme a mí…

Yo pensaba: Esto será lo más parecido al éxito, al miedo, la gloria, el reconocimiento del aficionado hacia el torero.

Así soñaba yo.

Y me sentía grande. Para mí eso era la felicidad: jugar y soñar al toro, sentirme torero, como lo que yo quería ser, en lo que me quería convertir…

Imagínense todos los sueños que pasaban por mi cabeza en esta bonita ciudad, en el ruedo de la singular Plaza Mayor que se convierte cada año gracias a la colaboración del pueblo en la gran monumental de Ciudad Rodrigo en la que, cada año, en los albores de la temporada, se fijan las miradas de todo el toreo del mundo entero.

Después, podía disfrutar de los festivales, viendo así a las figuras del momento. También a los toreros que empezaban, que eran niños como yo, con los mismos sueños y las mismas ilusiones. Eso era para mí Ciudad Rodrigo, cuando era una niña…

Volver a Ciudad Rodrigo es echar la vista atrás y ver a mi padre. Me van a perdonar ustedes pero tengo que nombrarle, otra vez.

Gracias a su afición y al cariño que tenía siempre a Salamanca he conocido esta maravillosa y mágica ciudad. Él me enseñó el amor y el respeto al toro y también a amar toda la provincia, torera, taurina y grande por su historia, por sus gentes, su gastronomía y sus grandiosos toreros y ganaderos.

Hay muchas efemérides e hitos importantes en mi carrera profesional que están unidos a esta bendita tierra por ese hilo invisible de la vida, aunque pueda parecer asombroso.

Tuve la oportunidad de torear en la plaza de toros de Santa Cruz de Ciudad Rodrigo, ¿la conocen? (hoy en día en desuso y abandonada) el 15 de Abril de 1995, junto a Manolo Jimeno y Domingo López Chaves, acompañado también por el rejoneador local Juan Luis Perita.

Mi debut con caballos en Las Ventas, el 8 de julio de 1995, fue precisamente con una ganadería salmantina, la del maestro Capea, se anunciaba a nombre de Carmen Lorenzo y con la que pude hacer historia, siendo así, la primera mujer que salió a hombros de la plaza de toros de Madrid.

Mi confirmación en la feria de San Isidro de 1998 se anunciaban toros de María Lourdes Martín de Pérez Tabernero, con los maestros Curro Vázquez y David Luguillano. También ese día pude hacer historia siendo la primera mujer que se anunciaba como matador de toros en San Isidro y confirmaba alternativa. Con una corrida salmantina…

Además, de la cantidad de ganaderos y ganaderas que me abrieron las puertas de sus casas, para así poder entrenar y prepararme para afrontar las temporadas. Siempre fueron muy generosos y cariñosos conmigo todos los ganaderos y profesionales de esta tierra.

Y no queda ahí mi historia con Salamanca… En otro plano distinto, pero también profesional, me estrené como apoderada con una salmantina. Sí, una mujer torero que se llama Raquel Martín. Para mí es una satisfacción que Raquel Martín haya confiado en mí para dirigir su carrera profesional, poder volver a recordar aquellos tiempos que me trajeron a Salamanca y en los que me forjé como torero, volver a vivir esos comienzos con la misma ilusión, aunque no con la misma ingenuidad, pero sí, con las mismas ganas y entrega que pongo siempre en todo lo hago!!!

Intentar transmitirle la dureza y los sinsabores de esta profesión, la entrega absoluta que hay que tener para poder recoger algún fruto, aunque aún poniéndolo todo nadie te pueda asegurar llegar a conseguir tu sueño.

Pero, por supuesto, el hecho de intentarlo y de conocer y pasar por esos instantes tan maravillosos que el toro te regala (aunque no sean muchos) pero sí son muy grandes, muy bonitos e inigualables por nada en el mundo.

Raquel se formó en la Escuela Taurina de Salamanca durante tres años, siendo uno de los alumnos más destacados de su promoción…

Hubo una llamada, esas llamadas que hacen puente entre unos y otros para que todo suceda… Y sucedió. La vi por primera vez en la finca de El Puerto de San Lorenzo, me gustó como interpretaba el toreo, su valor, sus formas y cierta facilidad que desprendía delante de los animales…Tiene muchas cualidades que hay que trabajar. Pero no hay que desvelar mucho para que no se nos venga arriba… Debe convencerles a ustedes con su capote y su muleta. (Y, por cierto, el próximo año espero que la puedan ver torear aquí en el Carnaval de Ciudad Rodrigo).

Quiero poner en valor otra de las cualidades de esta tierra charra. Su magnífica Escuela de Tauromaquia. El compromiso sin fisuras de la Diputación de Salamanca con Javier Iglesias*, el que fuera vuestro alcalde, al frente, para ayudar a los jóvenes que quieren ser torero. He podido comprobarlo y vivir junto a ellos una temporada y constatar el trabajo que realizan y la entrega de sus profesores.

Os animo a seguir así, con la ayuda inestimable y el compromiso de la Diputación de Salamanca. Transmitir a los jóvenes que quieren ser toreros además de tauromaquia, sus conceptos y el oficio, ser transmisores de los valores que el toro encierra como son: el esfuerzo, el sacrificio, la renuncia, la humildad, la responsabilidad, la solidaridad, la paciencia, el compañerismo, la educación, el respeto a los mayores… Todos esos valores que hoy en día están en desuso en esta sociedad tan polarizada y llena de prejuicios. Todo esto lo hacen posible grandes maestros retirados de esta tierra, como son: su director, José Ignacio Sánchez, y sus profesores José Ramón Martín y Javier Martín.

Enhorabuena por ello, también. Un cambio de tercio más, ahondando ya en la historia de Ciudad Rodrigo. Me llamaba mucho la atención el gentilicio “Mirobrigense” y fíjense hasta en esto la historia nos une en algo. Busqué información y descubrí que: Los romanos la llamaron "Miróbriga" y quedó englobada en la provincia de Lusitania.

Fue reconquistada en el S. XI por el rey Alfonso VI de León. Su reconstrucción y repoblación vendría de la mano del conde Rodrigo González Girón, de donde viene el nombre de "Ciudad Rodrigo".

Bueno, pues lo que nos une es lo siguiente: Muchos días mi camino de Portugal hacia España o de España a Portugal, es cruzar la frontera por Ciudad Rodrigo, porque ya saben ustedes que España y Portugal además de ser vecinos y dos países hermanos, a lo largo de la historia ha habido amor y odio, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, e incluso mantienen los portugueses ese dicho “De España nem bom vento, nem bom casamento”.

Afortunadamente hemos sido capaces de limar asperezas.

Pero como yo soy un alma libre y rebelde y me he puesto siempre el mundo por montera y he luchado por cumplir aquello en lo que creía…una de las cosas que nos unen es la cultura taurina. Y en esos viajes a Portugal para tentar, en esas idas y venidas, un día conseguí conquistar a un lusitano, a un portugués. O al revés. ¡Él me conquistó a mí! ¡Vayan ustedes a saber! La historia según quien la cuente tiene su versión…

La historia se repite y mi conquista ya asentada, casada y con dos hijos, en la actualidad me lleva a cruzar esa frontera por Ciudad Rodrigo, camino de Salamanca, donde tengo uno de mis hijos viviendo y estudiando para ser piloto. Fíjense, termino otra vez en tierras charras uniendo toros, familia, amigos, apoderamiento, aviación, pilotos… y tengan por seguro que a todo esto uniré el recuerdo de este gran día en Ciudad Rodrigo.

Y ya puedo decir que soy Hispano-Lusa y, si ustedes me lo permiten, un poquito mirobrigense.

¿Se dan cuenta? Nos unen muchas cosas.

Porque también me siento, como ustedes, guardián de la tauromaquia. Llevo desde los 14 años en el mundo profesional del que no me he separado nunca. He estado en distintas facetas.

Como profesional vistiendo de luces, comencé en los medios de comunicación en radio con Nieves Herrero estuve 4 años, 13 en televisión Castilla la Mancha Media y 4 en Canal Toros de Movistar. De apoderada un año con Antonio Ferrera y dos llevo con Raquel Martín. Además de participar en la defensa del toro a través de la Fundación del Toro de Lidia (FTL). Participo en conferencias sobre la superación profesional y personal a través de mi historia y algunas cosas más. Todo siempre alrededor del toro.

Para mí la tauromaquia es una forma de ser, de sentir, de estar, de concebir la vida a través de los valores.

Me siento muy orgullosa de ser torero, de ser mujer, de trasmitir la pasión por el toro, de defender la tauromaquia y de estar aquí con ustedes, compartiendo este pregón que abre el Carnaval del Toro.

Pero centrémonos en lo que son las fiestas del Carnaval del Toro. Donde toros, disfraces, música y diversión se conjugan para hacer de estos cinco días una experiencia inolvidable.

Viajar en el tiempo recorriendo sus calles. Poder visitar este sorprendente Conjunto Histórico-Artístico, gracias a su muralla, catedral, palacios e iglesias. También cuenta con el Ayuntamiento, la capilla de Cerralbo, el Palacio de los Castro, el Palacio de los Águila, el Palacio de la Marquesa de Cartago o la Casa de los Vázquez. En la actualidad este casco histórico comprendido en el recinto de murallas cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico.

¡No es para menos! Si bello es en Carnaval, mucho más lo es cuando se desprende del disfraz el resto del año. ¡Además este año estamos de enhorabuena! Todos los amantes de la cultura y las tradiciones, ya que hace poquitos días sabíamos que la plaza de toros de Ciudad Rodrigo (una catedral de madera) será declarada bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León.

Según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León, la construcción de la plaza de toros de Ciudad Rodrigo constituye un “singular ejemplo de arquitectura efímera”, que se monta y se desmonta íntegramente cada año en la Plaza Mayor, con motivo de la celebración del popular Carnaval del Toro, “siguiendo un modo de hacer artesanal transmitido y mantenido como patrimonio vivo de generación en generación desde el siglo XV, expresión significativa de la forma de vida de una comunidad, seña de una identidad y cohesión de los vecinos que tradicionalmente se han desarrollado en esta localidad”. Y ahí, si de constructores de los populares “tablaos” hablamos, no puedo menos que recordar a familias o peñas tan queridas en Ciudad Rodrigo como los son los Foros, la peña la Roca, la peña el UMO, la de los Pacíficos, la de Santa Ana, la peña la Polémika, Riche, Fandiño, los de Aller, los Marta… que son solo algunos de los muchos que mantienen vivo el legado histórico a través de generaciones y construyen los “tablaos” (una poderosa y admirable obra arquitectónica construida única y exclusivamente a base de tablas, burras, cuñas y puntas, de manera artesanal y con el admirable trabajo de sus gentes). Los levantan a partir de las 47 barreras que forman la plaza para acoger casi tres mil almas mañana, tarde y noche al reclamo del toro. Esas barreras que cogían los mozos antaño cada Viernes de Carnaval cuando, a las doce de la noche, sonaba la Campana Gorda y ahí, a pie de ruedo, se agarraban a las barreras de forma simbólica momentánea como gesto indeleble para tenerla ya guardada en todas y cada una de las capeas del Carnaval para resguardarse del toro. Aquella Campana Gorda de la que hablaba es la que nos estremece a todos. Es la sinfonía del Carnaval. El Reloj Suelto ese que marca la salida de los toros a la calle. Es la que ordena el ritmo durante estos días de fiesta y desenfreno.

Siempre con el toro de protagonista. El toro en la calle y en la plaza.

La Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, convertida en rectangular coso taurino por unos días es una joya inigualable. Es una maravilla que se mantiene desde hace siglos gracias a todos aquellos que defienden nuestras raíces, las fomentan, las conservan y las protegen.

¡Enhorabuena y, sobre todo, gracias! El Carnaval del Toro tiene tanta importancia histórica como taurina, ya que se encarga de defender y mantener todas las expresiones taurinas, desde sus encierros y desencierros (algo bastante peculiar), capeas, festivales, recortes, encierro a caballo, Toro del Antruejo y Toro del Aguardiente. Todo esto además va acompañado de las gentes disfrazadas por la calle, de las charangas, los tamborileros, las orquestas, los concursos, los carretones, los desfiles y un sin fin de actividades. Se convive en la calle, la gente disfruta de su pasión, te encuentras con familiares, amigos, compañeros y, entre los miles de forasteros que llegan a Ciudad Rodrigo al reclamo del Carnaval del Toro durante estos días, también haces nuevas amistades que ya nunca olvidas y quedan para siempre. Porque el forastero siempre vuelve para disfrutar de esta gran fiesta ¡única en el mundo!

Hay muchas actividades como acabo de comentar durante estos cinco días de celebración y rito en torno al toro. Pero no quiero olvidarme de una genuina, generosa y romántica iniciativa que nace en 1956, como es el “Bolsín Taurino Mirobrigense” gracias a un grupo de farinatos de pro amantes de la fiesta, con la finalidad de proteger y ayudar a aquellos muchachos que se inician en el arte de Cúchares y no tenían recursos económicos para ascender al difícil mundo del toro. Hoy se mantiene intacta aquella filosofía y —con la figura del maletilla casi desaparecida— fomenta la rivalidad entre los alumnos de las escuelas taurinas.

El Bolsín nació en invierno de 1956 en los salones del mítico, y tristemente desaparecido, “Café Moderno”, situado en la calle Laguna, esquina Lorenzo Iglesias, donde tantos tratos ganaderos se hicieron y se firmaron antaño con el mejor contrato que siempre hubo, el de la palabra y el apretón de manos de los hombres de bien. Aquí se instauró su sede y allí se pronunciaron sus pregones hasta la clausura del mismo en octubre de 1992.

Haciendo honor a personas —que yo considero ilustres en Ciudad Rodrigo— me gustaría nombrarles. Me parece maravillosa la descripción que hace de ellos la historia…

-Abraham Cid, relaciones públicas. Él era la cabeza visible, dialogante y cabal.

-Orencio Sevillano, hábil y suspicaz. Era el encargado de comprar el producto.

-Teo Toribio, el contable. Gerente del Café Moderno, cede sin ningún reparo sus salones como sede de tal original organización.

-Francisco Calzada, es de fiar. Atendiendo a su currículo de militar nadie va a dudar de su palabra.

-Jesús Calleja, con su voz intimidaba. Su aspecto demostraba que era un hombre con influjo.

-Agustín Casado, la personificación de la sencillez, influía con su presencia tranquilidad para resolver algún que otro conflicto.

Esta singular agrupación taurina, surge amparándose en la amistad que unía a esta doble terna de farinatos, concibiéndose como una gran “familia”, cuyo fin primordial era ayudar a los maletillas que llegaban a Ciudad Rodrigo con ganas de cumplir su sueño, ser toreros. Sin recurso alguno, buscaban el amparo de estos mirobrigenses de bien pues en aquellos duros años el hambre y la pobreza estaban a la vuelta de la esquina. (Aquí recuerdo lo que mi padre contaba…). Y así ha ido sucediendo a lo largo de los años hasta el presente más inmediato. Ahora, afortunadamente, sin tanta necesidad, y con fórmulas distintas, pero sí con la misma ilusión y las mismas ganas, a través de sus continuadores.

(Haciendo un inciso) Y regresando al presente más inmediato no puedo dejar de nombrar a un farinato de pro Javier Lorenzo, a un excelente profesional y un buen amigo, tienen ustedes la suerte de tener a un insuperable embajador de la tauromaquia. Me ha demostrado el amor y cariño que tiene a CR me ha enseñado a conocerlo mucho mejor. Y le tengo que agradecer estar aquí hoy sin su inestimable ayuda y apoyo no sé si me hubiera atrevido a dar el paso de estar aquí.

Javier Lorenzo y Elena Salamanca, un binomio de Salmantinos a los que quiero y respeto a partes iguales. Gracias estar siempre.

Jóvenes promesas de futuro y toreros figuras de presente. Siempre habéis podido disfrutar de grandes carteles en los distintos festivales y la novillada que se organiza en el Carnaval del Toro. Y este año como no puede ser de otra manera se acartelan grandes nombres del panorama taurino como son las figuras del momento El Juli, Miguel Ángel Perera, Cayetano, Paco Ureña, López Chaves o El Capea. También la importancia de dar sitio a las jóvenes promesas como son Pérez Pinto, Víctor Hernández, Jorge Molina, Valentín Hoyos y Jarocho, que además será su debut con caballos.

En el escalafón de sin caballos también tienen su sitio novilleros que se erigen como finalistas del Bolsín Taurino Mirobrigense y que pueden cumplir el sueño de torear en público y en vuestra Plaza Mayor después del largo periplo de selección que se ha llevado en los tentaderos del último mes. Todo esto no sería posible sin las prestigiosas ganaderías que este año se anuncian en los carteles como son: El Freixo, Montalvo, Vellosino y Valrubio para el festival sin caballos. Espero que lo podamos disfrutar al máximo y desear mucha suerte a todos ellos.

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo es guardián de nuestra historia, de nuestras raíces, más allá de ser una celebración sin igual, siendo el único Carnaval del toro en el mundo que, además, sigue celebrando sus fiestas con el mismo sabor y el mismo empeño de antaño.

Ojalá y nunca perdamos el legado de nuestros antepasados. Fruto de nuestra historia, nuestras creencias, nuestras vivencias y nos enseña lo que fuimos, nos otorga identidad. Nos enseña de dónde venimos y nos marca por dónde vamos. Permite conocernos mejor como sociedad e individuos y, por tanto, nos ayuda a entender los problemas del presente.

Pero claro, conservarlo no tendría sentido sin darlo a conocer. Sin poder disfrutarlo. Sin poder conocerlo. Si no, ¿de qué vale conservarlo entonces?

Eso es lo que hacen todos ustedes, los mirobrigenses. Y a todos ustedes tenemos que estar muy agradecidos por seguir conservando esta joya de fiestas que no tienen parangón.

Por tanto, conservar el pasado conlleva intrínsecamente su propio uso; ya sea este la simple observación, su visita o su estudio. Ante esta tesitura —conservación y uso— nos enfrentamos a muchos retos con el Patrimonio que empiezan por la toma de conciencia. Por eso, hay que tratar de que aquellos que se niegan a reconocer como cultura, tradición y patrimonio la tauromaquia, aquellos que se erigen como salvadores de la humanidad intentando terminar con esta y todo aquello que no esté alineado con su pensamiento (pensamiento único), la descubran, la conozcan y aprendan a valorarla.

Tratar de decirle a un pueblo qué cultura es aceptable y qué cultura no es aceptable es totalitarismo puro, es una dictadura disfrazada.

No saben o no quieren saber que la tauromaquia y la crianza del toro son dos caras de la misma moneda. Son patrimonio vivo y paisaje cultural. Aglutina a mucha riqueza: agricultura, ganadería, turismo, gastronomía, y un largo etcétera.

Estar aquí hoy me llena de orgullo. Poder ser parte de esta historia de Ciudad Rodrigo, de sus fiestas, de su gente, de su cultura… Porque vosotros sois parte de todo eso que acabo de decir. Sois fieles guardianes de lo que vuestros antepasados os han dejado como tesoro cultural.

Porque lo vivís de una manera diferente, de una manera apasionada y arrastráis a millones de personas a disfrutar de este gran Carnaval del Toro en esta ciudad a la que todos los que llegamos nos enamoramos para siempre. Como dijo Federico García Lorca:

“El toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y los artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado. Y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazarla. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo”.

Mantengámosla, cuidémosla, vivámosla y disfrutémosla para darle continuidad en el futuro y también para mirar con orgullo nuestro pasado.

¡Viva Ciudad Rodrigo!

¡Vivan sus gentes!

¡Viva el Carnaval del Toro!

CRISTINA SÁNCHEZ DE PABLOS

Ciudad Rodrigo, 17 de febrero de 2023