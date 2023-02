Pregón íntegro de Mercedes Campos Roncero para las Casetas de la Plazuela del Buen Alcalde

(Nota: el relato del pregón está salpicado de menciones a las distintas músicas que fueron sonando durante la intervención)

(Audio EUROPE Voz en off)

(Señoras, señores, con ustedes la mediática, farinática, carnavalótica, farinótica, gacetillera, motera, espininguera, pregonera, con ustedes su Ilustrísima Doña María de las Mercedes de los Campos y los Roncero, lo que viene siendo... MERCEEEEEEE¡¡¡¡¡¡¡¡¡)

Autoridades, Reina y damas del Carnaval, peñistas, Farinatos y farinatas, y FARINOTAS..... forasteros, carnavalientes todos, BUENAS NOCHES.... (Carnavalientes, porque hay que ser valiente y tener arrojo para venir a este acto con las horas que son...., CARNAVALIENTES TODOS, porque hay que ser valientes para afrontar el carnaval diario de la vida con la entereza y dignidad con la que lo vamos haciendo...

Como todo pregón que se precie... vamos a comenzar la faena, echando mano de los clásicos....

(AUDIO BIENVENIDOS adaptado. Miguel Ríos)

Pues eso, gracias por estar aquí, por acompañarme, por acompañarnos...... gracias...

A ver, a ver.... Vale, sí, pero....como dicen, también los clásicos, yo he venido aquí a hablar de mi libro, de mi libro del carnaval, del libro del carnaval con mis amigos FARINOTAS, a los que agradezco su “arrope”, ahora y desde hace tantos años, y sobre todo del libro que tenemos que escribir conjuntamente con vosotros, en esta bendita noche..... Queremos que el pregón sea vuestro, que no os limitéis a estar detrás de la barrera. Lanzaos al ruedo con nosotros, sólo ahí, sólo aquí es donde hay emoción y verdad.

Entonces sin más.....

MERCEEEE, quietaaa, antes de que empieces con la biblioteca municipal.... A ver, una preguntita.... )

(Audio Qué hace una chica como tú…)

Pues, eso digo yo... Qué hago yo aquí... En fin... qué hacemos aquí, si nuestro sitio está ahí abajo, entre la gente, viviendo, bullendo, Pues eso... En las Navidades pasadas, como regalo muy especial, recibí el encargo, como representante del grupo carnavalero FARINOTAS, aquí presente, de anunciar las casetas del carnaval, de ser pregonera, nada más y nada menos.... Quienes me conocen bien, saben que me gustan las emociones fuertes. Soy motera, y me encanta la velocidad. Corro, re-corro, junto con mi grupo AMOTOLONDRADOS, las carreteras sinuosas con curvas que a veces no sabes ni siquiera cómo trazar, pero nunca pensé que viviría este carrusel de sentimientos por tener que escribir un pregón. Después del susto inicial y de muchas noches sin dormir escribiéndolo mentalmente, este es el resultado.

Ahora, ya no hay marcha atrás, no sé si será el mejor o el peor, lo que sí sé es que lo he elaborado con toda la ilusión del mundo... y que tiene que salir bien porque estoy rodeada de tanta gente que quiero y me quiere... Así que os toca aguantarlo, o mejor vivirlo y escribirlo junto a mí...

Porque... a qué hemos venido aquí todos? A qué, a ver tú, Chicho, que esta pregunta la tenemos preparada... ¿A qué hemos venido aquí...?

(Audio Hemos venido a bailar….)

Ya tenemos pues algo más o menos claro: hemos venido a bailar y a disfrutar... Eso, ante todo... y además a aguantar mi libro.... qué remedio os queda.... jajajajaj...

También hemos venido a no pasar frío así que... no conozco otro medio natural más económico y beneficioso que.....

(Audio SALTA. Tequila)

¿A qué más hemos venido? A ver por allí.... NO os hagáis los remolones que vais a salir todos.... Por ejemplo Julia, tú que eres de las avanzadas de la clase.... Qué es lo que queremos ante todo...? Ya, que nos toque la lotería... Pero, algo más al alcance de nuestra mano....

(Audio Marcha… queremos marcha)

Marcha, marcha seguro que la va a haber. Todo dependerá de vosotros.... En vuestras manos encomiendo mi espíritu....

Pero, ahora comencemos con el primer capítulo de mi-nuestro libro....

Hace 29 años, adelantándoos a todas las leyes de igualdad actuales escogisteis una manera muy bonita de dar visibilidad a la mujer convirtiéndonos en icono de vuestro pregón. Por eso me siento muy orgullosa y agradecida de estar aquí.

Aunque esta noche queden inauguradas LAS CASETAS, será a partir de mañana cuando recibáis con los brazos abiertos a todo aquel que quiera acercarse hasta aquí, a la vez que también estaréis en la calle llenándola de color y alegría. Porque vosotros, además de estar de guardia en esta plaza, participáis de una forma activa en el desarrollo del carnaval.

Todavía guardo con cariño el carnet que me hacía partícipe de una de vosotros como miembro honorario durante unos carnavales, concretamente de la Peña de Francia.

No pudieron elegir mejor sitio para instalaros que la Plaza del Buen Alcalde dedicada a Don Manuel Sánchez Arjona. Al igual que él, según cuentan las crónicas, que puso dinero de su propio bolsillo para sufragar ciertos gastos del carnaval, vosotros también derrocháis generosidad y dais de comer y beber, cual bienaventuranza a todo el que quiera venir a veros...

Porque SOIS CARNAVAL, con mayúsculas, porque.... DAIS CARNAVAL...... Por eso....

(Audio Eso que tú me das. Pau Donés)

(.... Si, si...perdón.. ya... me comunican por el pinganillo que hemos cerrado las líneas telefónicas con lo cual ya disponemos del resultado de las casetas que, por votación popular, han salido elegidas de entre los más de mil aspirantes , para representarnos en el Carnaval Fest. Os rogamos silencio...Comienza la ceremonia

(Audio tensión Nominación peñas)

El voto popular ha considerado que deben estar entre las elegidas…..

PEÑA ESTAMOS EN ELLO …….

ASOCIACIÓN CULTURAL LA GRESCA,

PEÑA ÁGUEDA

LA POLÉMIKA,

LOS KOLGAOS,

LOS PACÍFICOS,

PEÑA DE FRANCIA

ASOCIACIÓN CHARRA DEL CABALLO,

PEÑA AMIGOS DEL TEMA

EL CUERNO,

Y por último y encabezando la entrada por la izquierda, o por la derecha.....

(Audio ESCÁNDALO)

PEÑA EL ESCÁNDALO

La verdad es que estas peñas sois de auténtico escándalo..... en todos los sentidos, de verdad....

Por eso, porque todos sois, DE ESCÁNDALO, me complace anunciaros que, como no podía ser de otra manera, Don Carnal ha resucitado y hará su entrada en esta plaza en breves momentos cuando esta humilde pregonera acabe con...”lo de los libros.

Pero vayamos, sigamos por partes..... digo, por capítulos....

Merce, otra preguntita fácil, así en plan escueto....

(Audio Y TÚ DE QUIÉN ERES)

Bueno, esa pregunta me la sé.... Soy hija de Pablo y Catalina los de la calle Valera nº 10 y voy a situaros un poco en el lugar y el tiempo que me ha tocado vivir, con los que seguro, más de uno, os sentiréis identificados.

Pertenezco, pertenece todo nuestro grupo, a la generación que se ha dado en llamar... “Baby boom”, de cuando no todo el mundo tenía televisión, cuando sólo había dos cadenas y una era... LA DEL WÁTER,

de cuando no había calefacción y había que intentar dormir...

(Audio CALIENTE, CALIENTE)

de cuando no te ponías una serie antes de dormir, sino que te ponías EN SERIO ...¡A LA FUNCIÓN!

(Audio JOE COOCKER)

y no había otra cosa mejor que hacer... que hacer niños... ¿Una generación?..

Aquello era una DE-GE-NE-RA-CIÓN, jajajaja....y qué sana, por dios, tan buena en aquel momento, porque España era un país joven, y tan problemática ahora que nos tendrán que cuidar nuestros hijos.

ESPERAD SENTADOS, sí,... pero en la silla de ruedas de la residencia.

Con todos estos avatares y trajines de alcoba, no hará falta apuntar que pertenezco a una familia numerosa, como la mayoría de las que vivíamos en el barrio de San Cristóbal, donde crecí, ya que fuimos cinco hermanos.

Toda nuestra vida giraba en torno al barrio, no había prácticamente necesidad de hacer incursión a las zonas “nobles” de la ciudad y además, “para qué, para que te dijeran aquello de.... LOS DE LA CIUDAD ROMPIERON UN CRISTAL, LOS DEL ARRABAL LO TUVIERON QUE PAGAR....

En la calle Lorenza Iglesias, disfrutábamos de un auténtico microclima vital y social, (había rollo para dar y tomar)... por eso digo yo que se la conoció siempre, como CALLE DEL ROLLO....

Como decía la canción de aquellos tiempos... EN EL ROLLO ESTÁ LA SOLUCIÓN...

Y vaya que había solución para todo....Y el que no se lo crea que tome nota....

(Audio MINUTERO 1.2.3)

Unnhhh Tiendas de Ultramarinos, (la de Chuchi, la de Ceci, la de Nati). LA PELUQUERÍA DE (Felipe, LA DE Manolo) y La PELUQUERÍA DE MUJERES DE EDUARDO Y MARIBEL .. Ah, también la peluquería de CARMINA.

LA PASTELERÍA LA ESTRELLA, LA DE DIONI.

La FARMACIA de SOLÓRZANO,

LA SASTRERÍA

LA LECHERÍA de mis queridos Laude y Mesia donde tantos buenos ratos pasé.

Los bares de Riche, Las Cubas y el único superviviente, El Camarosa.

2 salas de juegos, una era la de…….. los CAMPEONES o algo así, la llamaban... ¡qué cabeza la mía! y la otra no me acuerdo del nombre ,

LA PANADERÍA DE GALLEGOS y la Coimpan

La JOYERÍA de Luisa San Martín

DOS CARNICERÍAS, la de Agustín y la de Pili

La pescadería LA MUÑANA

Por supuesto que teníamos un MÉDICO de los de IGUALA, como debe de ser, Don Orlando.

Si te querías casar, teníamos nuestro Zara particular para elegir los trajes que era EL PARAÍSO, La Iglesia, y el café Moderno que ofrecía también servicio de banquete.

Teníamos hasta Mercado callejero los domingos, donde los agricultores vendían sus cultivos. Y como antesala de todos los hipermercados que conocemos hoy en día, La Parra, con su Trini a la cabeza, donde podías encontrar prácticamente de todo, bastante más que en Amazon.

Incluso si te daba la ventolera y decidías seguir los caminos divinos había dos conventos.

Y si optabas por seguir los caminos terrenales, del mundo, el demonio y la carne.....

(Audio CAMPANA Y SE ACABÓ)

(Menos mal que no has seguido más afuera.... porque del convento ibas a pasar, como si lo viera,...¡ a la Casa de la Pradera......)

Años más tarde conseguí entender y atar cabos con aquello de….

(Audio Chiquito, PECADOR DE LA PRADERA)

Me costó, me costó entenderlo... unhh Seguimos...

Nuestro sitio de recreo era la calle que estaba repleta de niños a todas horas. La utilizábamos como un gran parque de juegos: la comba, las estes, el Tetedi, pico-zorro-zaina y en invierno jugábamos al hinque, hasta que llegaba el mes de febrero en que jugábamos a los toros, con sus encierros y desencierros.

Todo cambiaba cuando llegaba el carnaval. Nuestras casas se llenaban de familiares y amigos. Desaparecían los horarios, las rutinas, era como el mundo al revés, el anciano se convertía en niño y el niño en anciano, el hombre en mujer y la mujer en hombre y desde esos ojos ilusionados de mi niñez he intentado seguir viviendo el carnaval en cada una de las etapas de mi vida.

Mis carnavales son recuerdos, cómo no, de toros , capeas, encierros y desencierros y, en la actualidad, sobre todo, me produce especial emoción la estampa insuperable de ver aparecer el domingo, por Agustín de Foxá, la manada de toros y caballos.

El libro de mis carnavales ha sido y es olores y sabores como los de mi madre elaborando los dulces, o los del algodón de azúcar, las palomitas y las manzanas con caramelo de la feria. También soniquetes machacones de las tómbolas que a pesar de los años siguen siendo los mismos, ¿recordáis? (qué alegría, qué alboroto otro perrito piloto,” o “avanti la tutti la tutti la jorobi quien gane la carrera se lleva lo que quiera”). Si es que…. cuando algo funciona , ¿para qué cambiarlo?.

Mi carnaval, como, a buen seguro, el de todos, viene marcado por el ritmo emocional y las cadencias cambiantes de nuestra CAMPANA GORDA… Quién no se estremece al escucharla, no sólo en carnaval, sino en cualquier época del año… Algo ancestral, visceral, parece estar grabado en nuestra memoria colectiva cuando suena.

Por si fuera poco es la protagonista del himno que une nuestros cantos en estos días y, algo fundamental desde hace, relativamente pocos años: es la AUTÉNTICA PREGONERA de nuestro Carnaval, con su fiesta multitudinaria EL CAMPANAZO, éxito incontestable, entre otras populares iniciativas, de la asociación carnavaldeltoro.es.

Ella y sólo Ella, nuestra CAMPANA GORDA, tiene en su mano dictar cuándo empieza y cuándo termina todo, con su último “Don” .

Mis carnavales han sido siempre calle, disfraz y la música. El gusanillo del disfraz lleva conmigo desde pequeña. Me gustaba ver las peñas disfrazadas y durante la adolescencia asaltaba el armario de mis padres y me ponía cualquier gorro, chaqueta, abrigo que me diera ese aspecto diferente.

También he vivido el disfraz como madre, ayudando en los talleres del colegio siendo capaces con unos papeles de periódicos, cartulinas o goma eva y mucha imaginación, de crear una pequeña obra de arte. Siempre me he preguntado por qué no seremos capaces de trasladar esa mágica mañana del viernes plagada de ingenio, colorido, alegría, imaginación plasmada en nuestros niños, al resto del carnaval.

Entroncando con ello, con el sentido del disfraz, abro el capítulo de LOS FARINOTAS, aquí a mi vera…. que no es otra cosa que llevar y vivir el carnaval con la misma esencia de mi infancia y adolescencia pero con un plus mayor de protagonismo y de intentar HACER CARNAVAL, vivir el CARNAVAL plenamente.

FARINOTAS, nombre camaleónico de nuestro grupo, que igual se llama AMIGÓTICOS, QUE CARNAVALIENTES, QUE CARNAVALS de MARIPOSAS, QUE THE CARNABAILES, como este año.... es la historia de la locura de un grupo de amigos que una vez al año, empezamos en febrero y terminamos en febrero del año siguiente, echa mano de su imaginación para adoptar otra personalidad y salir a la calle a participar, gozar, danzar y reír , porque eso es tan necesario como el respirar y el comer.

No nos mueven los premios, ni participar en los desfiles. Nos gusta más callejear, pararnos en cualquier esquina, cantar o bailar. Ante la pregunta repetida del personal, ¿habréis ganado noooo? Por supuesto que hemos ganado! Hemos ganado en risas, en chanzas, en cantares y bailares, en desahogo, EN AMISTAD, EN SALUD, cuando menos en la EMOCIONAL. Y si, además de todo ello, podemos transmitir ese espíritu a los demás y que sean un poquitín más felices... .... Gloria completaaaaa¡¡¡¡¡

(Audio GLORIA)

Saboreamos tanto el antes, con las puestas en común en nuestro rincón de pensar cargadas de chascarrillos, de agudeza y fantasía, como las largas horas de “trabajo” (bueno, trabajooo, es un decir), acompañadas por supuesto con comidas y bebidas “saludables”, ensalada de panceta, con brotes de jeta, todo regado con uva fermentada y cebada lupulada, y como diría uno de nosotros, a veces los duendes, los astros o quien sea, se confabulan para que el disfraz salga adelante. Por supuesto, como en todo grupo, formamos un buen equipo, tenemos creativos, diseñadores, manitas, peones, traidores (tráeme esto, o vete a comprar esto otro). Nuestra puesta de largo siempre es un día esperado con ilusión y después de tanto esfuerzo nos gusta ver vuestra reacción.

Porque, al igual que sin toros no se entiende nuestro carnaval, nosotros no lo entendemos ni lo visualizamos… SIN DISFRAZ.

Porque el disfraz es creativo,… RE-creativo, constituyente, RE-constituyente, te anima, te RE-anima, te cambia, te RE-cambia, te carga las pilas, te RE-carga... te hace saltar, RE-saltar, te hace vivir, RE-VIVIR....

El disfraz le da CANDOR, CALOR, COLOR, HUMOR, FULGOR, SABOOOORRR, al carnaval. Un carnaval sin disfraz es una fiesta sosa, descafeiná, desaborida.... incolora, inodora e insípida, SÍ, INCOLORA, física y emocionalmente.... Por eso reivindicamos desde aquí, desde este púlpito, que la gente, que la juventud no se conforme con una sudadera con un nombre más o menos atrevido, que se disfrace por AMOR a la diversión, AMOR A LA VIDA... lo que viene siendo... aquello de ... POR AMOR ... AL ARTE¡¡¡

Reto complicado. Nosotros, cuando menos, intentamos, humildemente, ser guía y modelo porque pensamos que, parte del futuro de nuestra fiesta pasa por PONERLE UN DISFRAZ DE DISFRAZ, al carnaval....

Pero... y ¿de qué nos podemos disfrazar Señora Mercedes... nos preguntaréis más de uno; es que no se me ocurren ideas... Por favor, VALE TODO. Sólo dale rienda suelta a tu creatividad e imaginación que la tienes y no, escondida.... De cualquier forma, anota, que te van unas ideas así, como clásicas. Pero, mientras te lo explico, vamos a hacer MOVING, vamos a movernos, que nos estamos quedando “tiesos”….

(Audio POUPURRI DISFRACES)

Venga, para empezar te puedes disfrazar de un clásico….

SUPERMAN.

COCODRILO

TIGRE

RASPUTÍN RUSO COSACO

BARBIE

BRUJA

DOCTOR

ENFERMERA

COCINERO

MILITAR

CAMARERA

TORERO

BICICLETA

LOBA

Gracias Shakira por iluminarnos y allanarnos el camino… Hablando de facturar, Chicho, la factura de este bolo, digo…”embolao”, cómo te lo paso, con iva, verdad? Pues eso, para que os lo podáis desgravar…

Pues esta es nuestra fórmula del CARNAVAL, así de simple, AMIGOS+DISFRAZ+MÚSICA= DIVERSIÓN.

Por otra parte, el carnaval es más necesario de lo que creemos. Es libertad, sátira, picaresca, y critica. Es verdad, que no va a resolver nuestros problemas, como la pérdida constante de población, la falta de oportunidades para los jóvenes tanto aquí como en toda nuestra región que hace que el paro aumente, lo precario de nuestra Sanidad, las agresiones, la violencia de genero.

No porque tengamos una visión optimista y lúdica de la vida vamos a obviar esa lacra sangrante y lacerante que ninguna máscara puede ni debe tapar. Es algo que nos concierne a todos y no sólo a nuestros representantes políticos.

Pero, por unos días, intentemos dejar apartada esa “otra realidad”.

Porque es tiempo para que “comamos y bebamos y cantemos y holguemos” como decía Juan del Encina, que ya mañana.... si eso.... pero sólo, si eso..... ayunaremos. Y si eso lo defendía alguien del clero y en un villancico, será que es divina verdad.... y debiéramos obrar en consecuencia, cual mandamiento de obligado cumplimiento.

Por tanto, un ruego encarecido por parte de nuestro grupo, que se resume en un par de frases de cuño propio.

NO SEÁIS CENIZOS, sed tizón, fuego, luz, alegría.... e intentad no arrimar el ascua sólo, a vuestra sardina...

NO SEÁIS CAPULLOS, SED MARIPOSAS, y que el vuelo ligero y grácil persista, contra viento y marea, a lo largo de vuestra existencia.

Por todo ello y por el poder que habéis depositado en esta humilde sierva del espíritu del antruejo, como representante del grupo FARINOTAS, desde esta farola que espero que me haya dado discernimiento y luz, os anuncio PEÑISTAS de las CASETAS y pueblo llano, que ha llegado el solemne momento de......

(Audio CHIRRIDO PUERTAS e instrumental)

ABRID VUESTRAS PUERTAS PARA DAR ENTRADA.......

A LA FIESTA.... Y qué sea fantástica y fantástica esta fiesta

EL BAILE, moviendo la pierna y moviendo el pie, y la tibia y el peroné....

A LA DANZA porque queremos verte danzar y que gire todo en torno a la estancia, mientras se danza....

Abramos la puerta AL AMOR.... porque si me das a elegir... ME QUEDO CONTIGO, con vosotros....

A LA LIBERTAD, porque libre, libre, quiero ser...

A LA AMISTAD con nuestros Amigos para siempre, naionanaino nainoaaaa

AL CENTRO, A LAS IZQUIERDAS Y A LAS DERECHAS, y delante y detrás... un dos tres....

Abramos LAS PUERTAS al RESPETO a la mujer, al NO ES NO, a poder sacar un pecho fuera al puro estilo Delacroix

AL SOL, A LA LUZ, a la ALEGRÍA y... si queréis cantar, canta y sé feliz....

AL TIEMPO PRESENTE, porque no voy a perderlo, porque, el tiempo es todo lo que tengo.....

AL SABOR... porque todo me sabe a ti...

A LA LOCURA.... aunque no estamos locos, porque sabemos lo que queremos.... ...)

A LA PICARDÍA, sin falsas ñoñerías... porque tampoco estaría tan mal juntar Cachete con cachete.... pechito con pechito... ... o incluso, mover el cucu...

Abramos también las puertas, AL RESPETO A LAS RELIGIONES. Y que le pidamos a los dioses que la guerra no nos sea indiferente, que es un monstruo grande y PISA FUERTE.... ...

A las NO CREENCIAS, a lo PAGANO.... pues si es verdad que existe un dios, que trabaje de sol a sol....

Abramos las puertas al ENTENDIMIENTO, aunque no entendamos lo de aserejé majavi an de bugui and the güidipipí....

Abramos las puertas.... AL BUEN YANTAR y a comernos un arroz con bacalao chuchíviri, chuchíviri....

Abramos las puertas a la IRONÍA, porque, al final, siempre que vas a Albacete, por muchas vueltas que des, van y te la meten y te la meten.... unnn la mano en el bolsillo...

Al HUMOR picantón y de doble sentido y, que nos acaricien el CHOW CHOW lo que quieran pero que tengan cuidado por si... muerde.....

ABRAMOS LAS PUERTAS al bebercio saludable... porque, aunque crea que haya bebido más de cuarenta cervezas hoy.... BORRACHO YO, tururú....

Abramos las puertas al presente... lo único que existe... y Dadle marcha al corazón, qué caramba, porque.... SOLO SE VIVE UNA VEZ

ABRAMOS LAS PUERTAS A LA VIDA... a VIVIR UNA VIDA LOCA

ABRAMOS LAS PUERTAS.... AL CARNAVALi que la vida es un CARNAVAL y las penas, casi, casi, se van cantando.....

ABRAMOS LAS PUERTAS AL CARNAVAL CARNAVAL..... CARNAVAL TE QUIERO.....

ABRAMOS LAS PUERTAS, dejémoslas abiertas, CÓMO NO, A LA MÚSICA.... siempre y, por siempre, LA MÚSICA.... Porque sin música no hay carnaval.... Porque la música es carnaval... porque el carnaval es MÚSICA.... VIVAMOS, BEBAMOS LA MÚSICA..... VIVAMOS, BEBAMOS LA VIDA.... VIVAMOS, BEBAMOS NUESTRO CARNAVAL....¡¡¡HACEOS FELICES!!

NO SEÁIS CAPULLOS, sed MARIPOSAS¡¡¡¡

(Audio CELIA CRUZ, La vida es un carnaval.)

Gracias por aguantar nuestro libro...por escribirlo con nosotros, por recibirnos con los brazos abiertos... Gracias por abrirnos vuestras puertas.....

(Audio GRACIAS POR VENIR. Lina Morgan)

En cuanto el señor alcalde las declare oficialmente abiertas, nosotros empezamos nuestro carnaval, como sabemos, abriendo todas esas puertas a las que hemos hecho referencia... Quedaos con nosotros, por favor, porque VOSOTROS.... TENÉIS LA LLAVE...

(Audio POUPURRI FINAL)