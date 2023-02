Cristian Bernal, el pichichi del grupo de Unionistas FS y un killer en Segunda B: "No me veía con 31 goles a estas alturas"

Cristian Bernal, también conocido como Nano, está viviendo un momento muy dulce en Unionistas FS al ser uno de los máximos goleadores de toda la categoría y el pichichi de su grupo con 31. Por ello, el futbolista ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su gran año.

Así, el jugador ha confesado que "las sensaciones son muy buenas, ya que desde la vuelta de Navidades sí que hemos subido el nivel y se está viendo en nuestros resultados. Hablando con amigos y gente del fútbol sala les comentaba que el equipo iba para arriba y que íbamos a hacer una segunda vuelta muy fuerte". Además, el killer ha añadido que "sí que veo posible acabar la temporada en playoff, aunque es cierto que quedan muchos partidos por delante y la Liga es muy larga. Veo al equipo fuerte y con ganas, luego la competición nos pondrá en un sitio u otro".

Por otro lado, Cristian Bernal ha valorado del siguiente modo su campaña: "Diría que está siendo buena. Normalmente me cuesta empezar las temporadas hasta que cojo esa chispa para poder empezar a hacer goles y sentirme bien en la pista. No me veía con 31 goles a estas alturas -en la FCYLF aún le faltan cuatro por sumar- y a falta de diez partidos, pero sí que es verdad que yo pongo mucho el foco en los goles y es lo que más me gusta. ¿Un reto? No me suelo poner una cifra ni nada por el estilo al principio de temporada. En lo que pienso es en seguir trabajando al máximo y ayudar al equipo en lo que sea posible; si es con muchos goles míos, mejor. Espero poder seguir metiendo goles y acabar la Liga en puestos de la parte alta".

Por último, uno de los miembros más importantes del conjunto de La Alamedilla ha mandado un claro mensaje al haber indicado que "importante para el fútbol sala de Salamanca no me siento. Es un deporte que necesita más visibilidad y más ayuda para que siga creciendo. Ojalá que los jugadores podamos contar con más medios para hacer lo que nos gusta. En el equipo sí que noto que soy un poco importante... pero todos los somos y desde el año pasado hemos hecho mucha piña en el vestuario".