"El Carnaval es la fiesta de todos, los amantes del toro, de la diversión y del disfraz"

El Carnaval del Toro del año 2023 se celebra con toda normalidad tras estos duros años de pandemia, teniendo que suspender el del año 2021 y el del año 2022 fue toda una apuesta llena de incertidumbre de la que al final se salió con un gran éxito y además con un miércoles de cenizos. Luces y sombras hubo, pero se pudo calificar de gran éxito a niveles generales, creándose un gran ambiente y un fuerte revulsivo económico para el empresariado tras un tiempo de gran parón.

P. Señor Iglesias: ¿Menos preocupaciones para la preparación del Carnaval 2023?

R: Las preocupaciones son distintas. El año pasado éramos el primer municipio en anunciar las fiestas tras la pandemia, de ahí que estábamos en la mira de toda España, pues íbamos a ser -como fuimos- el modelo de todas las fiestas que se iban a suceder. Hicimos el Carnaval de 2022 contra todo pronóstico, y salió un gran Carnaval, en la mayor parte de los aspectos, especialmente en los festivos y taurinos. Fue un Carnaval histórico, especialmente por la concesión de Cenizos que generaciones enteras no los habíamos conocido. Este año, las preocupaciones son las normales. Todo ya está prácticamente preparado, con todo detalle y dedicación. Por nuestra parte, más ganas no le hemos puesto al trabajo, para llegar hasta aquí. Seguro que será un Carnaval inolvidable, con los mejores toros y toreros (de nuevo vienen las figuras del toreo sin olvidar a quienes comienzan) y con la mejor oferta festiva complementaria.

P: El Toro es el protagonista: el año pasado en el mercado hubo para escoger, ¿este año ha sido más difícil y caro?

R: Este año hay menos toros en el campo, pero hemos procurado mantener una alta calidad de los astados con los mismos precios. Esa gestión siempre la tenemos presente: calidad, presencia y precio justo. Hace unos años venían algunos toros no siempre presentables. En la actualidad el espectador y aficionado de Ciudad Rodrigo es exigente, y quiere toros presentados, de alto nivel y calidad. Muchos astados de los que vendrán a nuestros encierros estarían para corridas en plazas de primera. Ha sido una preocupación nuestra desde el inicio, tratar de mejorar la calidad de los astados del Carnaval y el público aficionado lo reconoce.

P: El Consistorio mirobrigense con un presupuesto de cerca de 10 millones de euros anuales desembolsa cerca de 400.00 en sus fiestas grandes, ¿Inversión o gasto?

R: Pienso que inversión pues el retorno en la economía local y comarcal es de millones de euros. El Carnaval no se puede hacer por menos de ese importe que usted señala. Constantemente estamos mirando la racionalización del gasto, pero el mercado es el mercado. Usted puede comprobar cómo está subiendo todo. A pesar de ello, nosotros tratamos de que los costes sean los menores, por ejemplo, vienen las figuras del toreo por precios mínimos, dado su compromiso con el Carnaval del Toro. Debemos pensar que nuestra ciudad está orientada especialmente a los servicios públicos. Hoteles, restaurantes, pisos en alquiler, el sector del transporte o del comercio, tienen una oportunidad de negocio estos días de Carnaval y de pre Carnaval, por lo que la fiesta es una inyección económica para muchos.

P: La tendencia en la diversión de la juventud está cambiando, agencias de viaje ofrecen paquetes para pasar un día en el Carnaval de CR que luego se convierten en macro-botellones, el año pasado fueron 150 autobuses según la Policía Local, otros muchos vienen por su cuenta. Hay establecimientos hosteleros que no abren y otros se plantean cerrar sus puertas durante al menos el sábado de Carnaval.

¿Usted como responsable, como ve este asunto y qué se puede hacer desde el modo legal?

R: Podemos hacer lo que estamos haciendo, limitar la circulación de los autobuses por el casco urbano, salvo autorización, dado los problemas que pueden generar. Pero legalmente no podemos impedir a nadie que venga a Ciudad Rodrigo; nadie puede hacer eso en términos legales. Poco a poco tenemos ir dando respuesta a este tema que no es fácil. El Carnaval del Toro es uno de los mejores y más importantes Carnavales de España y del mundo, y esto genera interés, sin duda. Tenemos una fiesta con gran proyección nacional e internacional.

P: El pasado año hubo dos sucesos con resultado de muerte ajenos al Carnaval, fosos y muralla son lugares a tener en cuenta respecto a la seguridad ¿Qué medidas se están tomando?

R: Lo sucedido el año pasado esperemos que sea una anécdota y que no se vuelva a repetir. La muralla es lo que es y siempre ha estado ahí. Lo que estamos haciendo es pedir al Ministerio de Cultura, propietario de la misma, que adopte una señalización particular para el Carnaval advirtiendo de los riesgos inherentes a la muralla. El año pasado ya había señalización. Sobra decir que en este tema debemos hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva: de noche en Carnaval la muralla no es el sitio donde se debe de estar; tampoco es el sitio, ni de noche ni de día, para el entretenimiento y menos con alcohol. Aún así, vamos a tratar también de que con algunas empresas de autobuses que han pedido autorización puedan dar información sobre puntos de riesgo a los jóvenes que vienen.

P: Se están ampliando medidas de seguridad tras las puertas del coso taurino, el año pasado uno de los bueyes hizo un recorrido por fuera de la “agujas” al ser introducido en los corrales de Agustín de Foxá.

R: Todo elemento de seguridad es bueno pues los errores humanos existen. En eso durante esta legislatura estamos trabajando mucho, en tratar que se minimicen los lugares de riesgo. Se han desarrollado medidas en el coso taurino, en los toriles de Agustín de Foxá y también en los del Ayuntamiento, así como en buena parte del recorrido.

P: La declaración de BIC como bien inmaterial del coso taurino mirobrigense ya publicado tanto en el BOCYL como en el BOE es sin duda una buena noticia para el Carnaval ¿Qué quiere decir esto y en qué afecta a la construcción?

R: Es una gran noticia y muy merecida. De hecho, llega tarde, pero mejor tarde que nunca. Las referencias más antiguas de la forma de construcción de la plaza son de 1418. El Carnaval tiene una joya única, que es la plaza, su corazón. Con el inicio del expediente de BIC se protege la particular forma de construcción, fundamentada en la labor artesanal de las peñas, familias o amigos. Paralelo a esto, estamos trabajando en el expediente para declarar al Carnaval del Toro como Fiesta de Interés Turístico Internacional, distinción que merece pues nadie duda que es una fiesta internacional, conocida dentro y fuera de nuestras fronteras. Estamos trabajando también en este expediente.

P: Este año una pregonera muy vinculada al mundo taurino

R: Cristina Sánchez, que fue torera y que actuó incluso en la Plaza de Santa Cruz en Ciudad Rodrigo. Propuse a Cristina Sánchez, que aceptó al segundo, pues me parecía que reunía todos los requisitos para ello: una persona conocida que nos ayudará a dar a conocer más nuestra fiesta; una persona comprometida con los valores taurinos y la protección de la fiesta de los toros; y una mujer, dado que no ha habido muchas pregoneras, en femenino. Hará un gran pregón, pues lo está preparando al detalle. Estoy francamente contento pues a prácticamente todo el mundo le ha encantado la designación.

P: Ya por último y para terminar esta entrevista; unas palabras para los lectores de Ciudad Rodrigo Al Día, que como usted sabe, son muchos los que se informan a través de nuestro medio de comunicación y han llegado hasta aquí leyendo sus interesantes respuestas.

R: Decirles que hemos preparado un Carnaval que esperemos que sea inolvidable para todos. El Carnaval es la fiesta de todos, los amantes del toro, de la diversión y del disfraz. Que se diviertan mucho y que entre todos trabajemos por engrandecer nuestra fiesta, dedicada al toro.

Que tengáis un feliz Carnaval, junto vuestros familiares y amigos. Feliz Carnaval. ¡Viva Ciudad Rodrigo!