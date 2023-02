Silvia García Rojo desgrana su Carnaval con un amplio reconocimiento a los Porteros Mayores

Después de dos días sin actividad, el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo reabrió sus puertas en la tarde del martes con motivo del pregón carnavalero de la Peña Puerta del Desencierro, inicio de otras cuatro jornadas consecutivas con citas (las siguientes serán la presentación del libro de Miguel y José Ramón Cid Cebrián, el acto cultural del Bolsín Taurino, y el Pregón Mayor del Carnaval).

La velada de la Peña comenzó como es tradición en la Glorieta del Árbol Gordo, donde se dieron cita los peñistas (incluido varios de sus nuevos miembros, como explicamos en una información independiente), la pregonera, la periodista Silvia García Rojo, y los Porteros Mayores: José Manuel Gutiérrez Martín y Manuel García Rodríguez, que contaron con la compañía respectiva de su mujer, María de las Nieves Hernández, y de una de sus hijas, María del Mar García Lozano, que ejercen como Madrinas de Honor.

Encabezados por uno de los miembros de la Peña, José Ramón Cid Cebrián, tocando la gaita y el tamboril, la comitiva –de la que también formaron parte 4 integrantes del Botón Charro ataviadas de charras y la Reina del Carnaval, Paloma Duque- tomó la subida del Registro, para llegar por el propio Registro y la calle Madrid hasta su Peña, a cuyas puertas hicieron un parón para tomar perronillas, vino o cerveza.

Tras una foto de familia en plena Plaza Mayor, continuaron hacia el Teatro Nuevo, donde el acto fue presentado en esta ocasión por José María Dorado Álvarez, por su vinculación de amistad con la pregonera (forman parte incluso de la misma Peña en Fuenteguinaldo, El Toril). Antes de presentar a Silvia García Rojo, José María Dorado tuvo palabras especiales para los nuevos peñistas y para los Porteros Mayores, cuya proclamación como tales se producirá a las puertas de la sede de la Peña a la finalización del encierro del Lunes de Carnaval.

El pregón

Silvia García Rojo arrancó su pregón hablando de sus propios orígenes, declarándose “forastera; una que llegó a Ciudad Rodrigo con la idea de no estar más de un año en estas tierras y han pasado casi 23”. Tras apuntar que es una persona “comprometida con lo que hago, con lo que pienso y cómo no, también con Ciudad Rodrigo”, mencionó que “soy Silvia la de Pollos, la de Ciudad Rodrigo, y que lo que uno es o deja de ser, se demuestra con hechos”.

A continuación, pasó a hablar de la propia Peña Puerta del Desencierro, evocando su historia, y enumerando sus miembros actuales, “personas comprometidas con Ciudad Rodrigo”: José María Dorado Jarrín, Alberto Fernández Ardura, Rubén Blanco Gutiérrez, Ángel Rodríguez Esteban, José Ramón Cid, Julio Sánchez Alfonso ‘Julete Moriche’, Julián Segovia Barco, José María Dorado Álvarez, Adrián Dorado Álvarez, Maxi Corral, Eugenio Bernal, Miguel González, Óscar Gonzalo Pérez ‘Molanchín’, Emilio Hernández, Iván Ramajo, Cristian González y Arturo Cruz Corral.

Finalizado ese repaso, fue turno para hablar de los Porteros Mayores, Manuel García ‘Manolo Tintorero’ y Manuel Gutiérrez ‘Manolo Satur’, con un detallado repaso a su trayectoria vital (tras haber hablado con ellos), recordando unas cuantas historias carnavaleras. Precisamente, el pregón de Silvia García Rojo continuó repasando sus propios Carnavales, que “se resumen en trabajar mucho y tratar de compensarlo saliendo más, pero nunca no lo consigo porque los carnavales no son sencillos”.

Respecto al aspecto periodístico, expuso que “tengo una profesión que me ha permitido estar en si no todos, en casi todos los sitios”, evocando como “parte que más disfrutaba” el adelantar los nombres de las ganaderías y los toreros: “siempre que me lo he propuesto lo he conseguido, para disgusto de algunos y, no precisamente los políticos”. Sobre ello, apuntó que “he sacado más información en los bares que en las ruedas de prensa”, y que “el periodismo en los lugares pequeños encierra muchos entresijos”.

A partir de ahí, habló de su relación con el Carnaval, empezando cuando quería acudir de joven en los autobuses que llegaban desde Tordesillas, y enumerando ‘sus carnavales’ asociados a la cámara, el de las tientas del Bolsín, el de la Rondalla, los pregones, el del tío José alborotando en la Plaza, el de Chicho y Chuchi el domingo, el del balcón del Ángel, el del Patio, Montarco y Entrecopas, los Perita encerrando, “el de los encuentros con amigos de siempre a los que ves en estos días”, el de la puerta de la enfermería, el de la caseta de la Asociación Charra del Caballo, el de los mensajes de madrugada, el montaje de tablaos, el de Conrado o el naranja del Campanazo.

Tras tener un recuerdo para todos los políticos que “han tratado de hacer el mejor carnaval posible”, habló sobre la superpoblación carnavalera de autobuses (“no entramos más”) y tuvo un recuerdo para la Asociación Botón Charro, de la cual dijo que “sin tradiciones no somos nada y hay que lucir con orgullo lo nuestro”. Finalizado el pregón, y tras las habituales fotos de familia sobre el escenario, la Rondalla III Columnas hizo acto de presencia a las puertas del Teatro para ir con los miembros de la Peña, la pregonera y los Porteros Mayores a la posterior cena.