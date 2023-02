La exjugadora de Avenida que ficha por Phoenix Mercury

La exjugadora del CB Perfumerías Avenida, Moriah Jefferson, que llegaba a Salamanca el 3 de octubre como una estrella de la WNBA, y solo pasaba unos meses en el club, ya que en diciembre hacía la maleta, vuelve a ser noticia. Ya en su país, Estados Unidos, ha fichado por Phoenix Mercury.

Recordamos que es la décima jugadora en la en la historia de la WNBA en alcanzar un triple doble. Algo que lograba en junio de 2022 con las Minnesota Lynx 13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

Esta exterior norteamericana fue nº2 del draft de la liga americana en 2016 (sólo por detrás de Breanna Stewart). Antes, con UCONN, fue campeona de la NCAA en cuatro años consecutivos, y después, en Europa, compitió en Eurocup con Galatasaray. Con 28 años ahora regresa a la mejor liga del mundo con Phoenix Mercury.

