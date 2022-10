Moriah Jefferson, presentada como "una de las jugadoras que el Perfumerías Avenida siempre quiere tener"

Moriah Jefferson, jugadora del Perfumerías Avenida, ha sido presentada oficialmente por el club a pocos días de comenzar la temporada 22/23. En el acto, tanto Jorge Recio, el presidente, como Roberto Íñiguez, el entrenador, la han acompañado.

MORIAH JEFFERSON

"Estos días han pasado muy rápido y me encuentro muy feliz de estar en una organización como esta. La adaptación ha sido fantástica y he tenido la oportunidad de jugar en posiciones diferentes. Me gusta mucho hacer presión a toda la pista, algo que estoy deseando hacer. Sé que es una Liga muy competitiva. El año pasado he podido ver a Copper. La presión es buena y estoy acostumbrada a ella desde el instituto. Aquí hay muy buenas pasadoras y no me importa la posición en la que jugar".

JORGE RECIO

"Tener a Moriah para el club es muy importante, igual que para mí porque la he seguido bastante desde su época en la Universidad. Fue número 2 del draft y su juego me ha gustado desde siempre. Surgió su nombre y no lo pensamos ninguno, ya que era una gran opción por ser un sueño para nosotros. Es una de las grandes jugadores que Avenida ha tenido y siempre quiere tener".

ROBERTO ÍÑIGUEZ

"Ella viene con disposición de jugar en la posición que el equipo necesite. Son jugadoras que juegan para ganar y no va a poner problema ninguno. Estará encantada. Es una semana en la que nos centramos en la competición. Lo de hacer un equipo de once viene dado porque los problemas vendrán. Nos falta todo ahora, igual que el año pasado. Queda trabajar, hacer grupo e intentaremos dar el máximo. He visto cero a los rivales de la Supercopa".