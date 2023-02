Rafael Peralta reivindica la garrocha como arte en un poético pregón repleto de nombres propios

A una semana exacta para el arranque del Carnaval del Toro 2023, Ciudad Rodrigo tuvo en la tarde-noche del viernes otra de las citas imprescindibles de su preCarnaval Cultural: el pregón de la Peña El Caballo, que corrió a cargo de Rafael Peralta Revuelta, hijo y sobrino de rejoneadores, que dirige en la actualidad la ganadería familiar, tras haber tenido una prolífica carrera literaria, con varias publicaciones que le han hecho merecedor de varios premios.

Precisamente, esa vertiente literaria quedó sobradamente demostrada en el Teatro Nuevo, que se alcanzó en el clásico pasacalles desde el Monumento al Garrochista encabezado por la Rondalla III Columnas, del que también formó parte en una posición destacada el galardonado este año con la Garrocha de Plata de la Peña, José Alberto Marqués Villarrubia, y la Corte de Honor del Carnaval, que a diferencia de las tardes previas sí estuvo al completo.

Como la confluencia de la calle Madrid con la Plaza Mayor estaba ‘bloqueada’ por varios vehículos producto de la construcción de los tablaos, este año la comitiva no piso el ágora, sino que al paso por la calle Madrid se desvió hacia las Cuatro Calles para coger a continuación la calle Caballeros del Santo Sepulcro y salir a la Rúa del Sol y alcanzar el Teatro Nuevo, donde se proyectaron varios vídeos antes del inicio del acto, que fue presentado por Juan Luis Montero ‘Perita’.

De forma novedosa, ‘Perita’ no se quedó en la mesa presidencial a escuchar el pregón, sino que se bajó al patio de butacas porque, según dijo como cierre, quería disfrutar de la intervención de un Peralta para la Peña como espectador tras no poder hacerlo en el año 1989 al estar cumpliendo el servicio militar. En el arranque, Perita había recordado que Rafael Peralta no era novato en este acto, ya que hace ya más de una década fue el encargado de presentar a Tomás Morenés cuando éste fue el pregonero.

El pregón

En la tarde-noche del viernes, Rafael Peralta ofreció una amplia radiografía del mundo de los caballos, salpicándola de composiciones poéticas específicas como cierre de cada uno de los bloques, además de ofrecer otra a modo de introducción, en la que manifestó que “quiero cantarle a mi tierra, quiero cantarle a la patria”. Como arranque del pregón, tuvo un amplio recuerdo para su padre Rafael y su tío Ángel, “los Centauros de las Marismas, que entregaron su vida por el toro y por el caballo”, mencionando que su infancia son “recuerdos de un galope por las marismas del Guadalquivir, de vuestra estampa a caballo rejoneando en la plaza de tientas”.

A continuación, habló del acoso y derribo, que desde su punto de vista debería denominarse ‘Arte de la Garrocha’, apuntando el “paralelismo que existe entre el garrochista y el torero”, y reivindicando que “la garrocha es un arte, porque para acosar hace falta el compás, el ritmo, la armonía, el mismo arte”. Como cierre de este bloque, le dedicó una composición al Garrocha de Plata, José Alberto Marqués Villarrubia.

El siguiente tramo lo dedicó a los ganaderos de bravo y hombres de caballo, enumerando a unos cuantos garrochistas (de los que dijo que son “los auténticos ganaderos”) y explicando que es un universo “que viví desde niño, pero del que aprendí con mayor detalle gracias a mi familia política, los Peña”. Como nombres concretos, evocó a Jaime Guardiola, Trino de Fontcuberta, y Antonio Miura, al que le dedicó la pieza de cierre de este apartado.

Tras ello, procedió a hacer una defensa del caballo español, que “forma parte de la identidad de España y constituye un modo de entender la vida”, enumerando familias que lo crían tanto en la provincia de Salamanca como en otros lugares. En el siguiente bloque, el repaso fue a las faenas camperas que se hacen a caballo, centrándose en el tentadero de machos a campo abierto, "donde el caballo es el gran protagonista”, y donde nació el “acoso y derribo”. En este bloque, que remató con una composición sobre el encierro a caballo mirobrigense, defendió que “gracias a las dehesas se preservan multitud de especies”.

Ya en el tramo final, mencionó el “sentir charro” (hablando de Don Julián Sánchez ‘El Charro’), comentando las relaciones entre los charros salmantinos y mexicanos, que “guardan similitudes en sus orígenes”. Al hilo de ello, relató la historia de un caballo procedente de Veracruz que se convirtió “en el más famoso del cine español”, Cabriola. Para cerrar, expresó la “inmensa fortuna” de haber sido pregonero de la Peña El Caballo, brindando una última composición sobre lo que significaba para él su presencia en esta tierra.

La intervención de Rafael Peralta muy aplaudida, concluyendo el acto sobre las tablas del Teatro Nuevo con la clásica foto de familia de la Peña El Caballo con el pregonero, el Garrocha de Plata y la Corte de Honor. Tras ello, se fueron a cenar, en un nuevo pasacalles callejero encabezado por la Rondalla III Columnas.