Juguetón y reivindicativo pregón de ‘hermanamiento’ del Carnaval con la Feria de Teatro

(> El pregón se puede leer de forma íntegra en esta dirección: https://salamancartvaldia.es/noticia/2023-02-09-pregon-integro-de-manuel-jesus-gonzalez-para-carnavaldeltoro-es-315287?rc=60)

El ciclo de pregones del preCarnaval Cultural 2023 de Ciudad Rodrigo se puso en marcha en la tarde-noche del jueves con la intervención del director de la Feria de Teatro, Manuel Jesús González, para la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es, siendo de este modo un ‘hermanamiento’ entre los dos principales eventos que se celebran cada año en la ciudad (el pregonero puso sobre la mesa los numerosos puntos de encuentro existentes entre ambos).

La velada comenzó como es tradición de la Asociación en el Restaurante El Sanatorio, con la reunión de todos sus miembros (y sus familiares), acudiendo también allí el pregonero, la Reina del Carnaval, Paloma Duque Martín, y una de sus damas, Claudia Sánchez Mandayo, para ir en pasacalles, encabezados por el tamborilero José Luis del Solo, hasta el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. A la llegada de la comitiva, así como de todos los espectadores, se les hizo entrega de unas narices de payaso de colores, para que se las pusieran en un momento dado del pregón, como “símbolo de alegría, que debe reinar en todas las fiestas”, y que es “objeto común en el Carnaval y el teatro”, según mencionó Manuel Jesús González.

De forma previa a su intervención, se produjo la entrega por parte de la Asociación Carnavaldeltoro.es del ‘Reloj Suelto’, que este año ha sido concedido al propio promotor de la entidad, José Luis Hernández Molina, quién “ha pasado a la reserva”, como explicó el presentador del acto, Iván Ramajo, que “en nombre de todos” le dio las “gracias”. Además de evocar varias anécdotas, Ramajo resaltó que José Luis Hernández se ha retirado dejando “relevo”, su propio hijo, Raúl Hernández, quién ha entrado en la Asociación junto a otros dos hijos de miembros, Diego Martín y Daniel del Solo, siendo ellos tres los encargados de entregarle la distinción al homenajeado, tras ponerle el presidente de la Asociación, Emilio Hernández, el clásico pañuelo farinato.

Tras ello, Iván Ramajo procedió a presentar a su pregonero, mencionando cuestiones como que la 25ª Feria de Teatro tuvo en su cartel una Campana, o que la máscara une al Carnaval y a la Feria (los momentos en los que “más brilla Miróbriga”), que tenía preparadas asimismo Manuel Jesús González en su intervención, estructurada en 6 partes (al hilo de las puertas de la Muralla), separadas una de otra por campanazos.

El pregón

En la primera, tras confesar que “me intimida hablar en público aunque tenga que hacerlo con frecuencia” (era la 1ª vez que daba un pregón, usando como símbolo un cornetín traído por su tío de Suiza), mencionó ese detalle de la Campana en el cartel de la 25ª Feria, “como elemento representativo, por todo lo que significa para nuestros pueblos”. Ahí llegó la primera interacción con el público, a quién invitó a un juego llamado Se abre el telón (que suelen hacer cuando trabajan con grupos), pidiendo al público que aplaudiese, se levantase o silbase, si se iban a disfrazar este Carnaval, si se habían librado del Covid, o si les gustaba el farinato, por ejemplo.

En la 2ª parte, relató “cómo un chico de Pizarrales acabó en Ciudad Rodrigo” a través del proyecto de la Feria de Teatro, recordando que a la gente le extrañaba que “un forastero se preocupase tanto por el pueblo”. Pese a no tener “RH Farinato” (“ya me gustaría tener 8 apellidos mirobrigenses”, “me atrapó Ciudad Rodrigo”, hasta tal punto que “a mí me duele Ciudad Rodrigo, un lugar con todas las posibilidades del mundo pero con las anclas pesadas que le impiden volar”. En este tramo, dijo que “no llevo el toro en la sangre”, pero que sí le gusta todo el fenómeno que lleva aparejado y “desde hace tiempo vivo el Carnaval más a través de mis hijos que por mí mismo”.

En la 3ª, evocó las relaciones de Civitas con el Carnaval, participando en varios desfiles (en una de las ocasiones, anunciando la llegada del Euro al amparo de José Manuel de Luis Esteban, para quién hubo un cariñoso aplauso), que ya hace tiempo que no ocurren, siendo ahora “más espectadores que actores, echando una mano en lo que podemos”, cambiando incluso las tornas, cuando la Rondalla participó en un espectáculo de la Feria en el río. Asimismo, explicó que, aunque no sea taurino, “sí tengo fama de ‘torero’, pues no en vano todo el año me toca andar lidiando con gente variopinta”.

Dentro de esta parte, repasó publicaciones de la Feria de Teatro en el Libro del Carnaval, especialmente una de Rosa María García Cano que reflejaba que para ellos lo importante siempre ha sido “el camino”: “nunca quisimos plantear la Feria como un acontecimiento aislado”. Respecto a este asunto, subrayó que el éxito del Carnaval y la Feria no serían posibles sin “el trabajo en equipo”, dedicando la 4ª parte al Asociacionismo, empezando por Carnavaldeltoro.es, de la que sí ‘criticó’ la falta de féminas: “cuantas mayores cosas se conseguirían con más protagonismo femenino en vuestro grupo”.

A continuación, ofreció una radiografía de las asociaciones en Ciudad Rodrigo: 223 dadas de alta en el Registro de la Junta, 56 de ellas carnavaleras, pero la mayoría registradas entre 1981 y 1982 (sólo 2 en el siglo XXI), considerando que sería “muy recomendable” que todas las peñas y asociaciones carnavaleras de hoy en día tuviesen personalidad jurídica. Tras mencionar algunas asociaciones de gran éxito recientemente creadas, habló de la propia Feria y de sus logros: “somos una referencia, y el teatro debe ser un hecho diferencial que los mirobrigenses tenemos que saber aprovecharlo y potenciarlo”.

La 5ª parte la dedicó a desglosar cómo “el teatro y el Carnaval son primos hermanos por muchos motivos, y en el caso de Ciudad Rodrigo aún más: ambos son rito, comunicación, encuentro y fiesta”, subrayando que “nuestro Carnaval es mágico, al igual que el teatro es magia”, y ambos son “señas de identidad para Ciudad Rodrigo: propiciamos la participación y el disfrute y promocionamos Ciudad Rodrigo”. Los dos eventos fueron protagonistas en el juego con el que concluyó esta parte: el público se fue pasando una chistera al son de una música, y cuando paraba, el espectador que la tuviese debía sacar una nariz, y en función del color, contestar preguntas, o realizar ‘pruebas’ (como que el público se pusiese las narices o cantase la Campana Gorda).

La última parte estuvo dedicada a reivindicar, empezando por el poder de la cultura y la educación, y del asociacionismo, y la necesidad de cuidar las tradiciones, y “trabajar por el bien común”. Como hechos ‘concretos’, pidió que cuando se hagan reformas en el espacio público se piense en el uso que pueden hacer los ciudadanos como punto de encuentro, reivindicando que “sería interesante poder disponer de un pequeño auditorio al aire libre”, o un espacio cultural multiusos para aquellas cuestiones donde el Teatro Nuevo “viene grande”, apuntando que “tengo la sensación que vivimos “amurallados”, y necesitamos ser más permeables a los cambios”.

Asimismo, solicitó a las administraciones inversión pública decidida para luchar contra la despoblación, y que se reivindique la fortaleza de las ‘T’: Toro, Tecnología, Tierra y Territorio, Tradición, Turismo y Teatro “como hecho diferencial de Ciudad Rodrigo y que estamos desaprovechando: necesitamos Tiempo y Temperamento para Transformar”, añadiendo que “me duelen los esfuerzos inútiles, las energías mal administradas”.

Como última petición, Manuel Jesús González expresó que “ya es hora que se reconozca el Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional”. Tras cerrarse el pregón al ritmo de Bizarrap y Shakira, entró en escena la Rondalla III Columnas, para cantar la canción sobre el Campanazo y el Forastero, antes de la habitual foto de familia del pregonero de este año, buena parte de los anteriores, las integrantes de la Corte de Honor presentes, los miembros de Carnavaldeltoro.es y sus familiares, y los de Civitas.