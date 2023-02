Giráldez: "Me fui del Guijuelo, pero es como si no lo hubiera hecho"

José Giráldez, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su vuelta a Salamanca, el equipo, el reto del playoff...

Vuelta a Guijuelo: "Estoy muy contento por estar en el club en el que me trataron genial. Estar en una categoría en la que nunca he estado es para estar agracedido por cómo me han recibido. El vestuario me ha acogido de una manera maravillosa".

Motivo de volver: "Tomar la decisión de irme en su día no fue fácil, pero sentí la necesidad de estar más cerca de casa por la familia y mi pareja. En el fútbol se dan muchas cosas y el Guijuelo buscaba un refuerzo arriba. No hubo ningún impedimento y llegamos a un acuerdo en cuestión de minutos".

El equipo: "Continuan la gran mayoría de la plantilla y la forma de trabajar es similar por tratarse del mismo cuerpo técnico, aunque se nota un puntito más de ritmo. Los entrenamientos son más exigentes".

Bajón en los resultados: "He seguido al Guijuelo durante la primera vuelta. Me fui del Guijuelo, pero es como si no lo hubiera hecho. Ahora no se han dado los resultados y lo achaco a una subida del nivel de los rivales".

Rayo Cantabria: "Es un filial con jugadores fuertes y arriba hay gente de calidad. Su juego es vistoso y tienen la posibilidad de jugar en categorías superiores. Propondrán tener el balón y si se lo quitamos, ahí sufrirán".

Playoff: "El equipo tiene capacidad y compite para estar arriba. Miraremos más cosas si conseguimos la permanencia".