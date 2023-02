El Colectivo Teatro 'El Telar' vuelve al Certamen de Teatro de Vitigudino con ‘El Principito, el musical’

El Colectivo Teatro ‘El Telar’, de Béjar, regresa el próximo domingo, 12 de febrero, al Certamen de Teatro de Vitigudino tras lograr en 2020 el Premio Especial del Público con Oliver Twits, el musical. Ahora, en este 2023, lo hace con otro clásico de la literatura, una adaptación del magistral cuento de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, y al que la compañía bejarana apellida también con ‘El musical’, música y baile en directo que rompe la monotonía del Certamen de teatro más veterano de la provincia salmantina.

Como señalaba a BÉJAR AL DÍA su directora, Esther García, con motivo de su estreno hace unos meses, “tenía que adaptar el libro a teatro y también a formato musical, que no hay ninguno como tal y nos lanzamos a por ello”. Este aspecto, que podría verse como un hándicap, ha sido un aliciente más para la libertad creativa y “además este cuento está basado en símbolos y nos permite jugar, porque tiene una doble lectura: por un lado, la más inocente e infantil y luego tiene un gran trasfondo”. Esther relataba que el mayor reto era encontrar el equilibrio “entre la acción teatral y el contenido metafísico de la obra, y creo que hemos encontrado el punto exacto”, aseguraba.

Esta obra permite disfrutar del talento de los actores y actrices del colectivo bejarano que además cantan los temas musicales en riguroso directo. Tomás Díez, el joven bejarano que encarna el papal del ‘principito’, y que debutaba en junio pasado con Telar en un papel protagonista, explicaba “que no me lo pensé dos veces cuando me lo ofrecieron, pero sí me echó un poco para atrás el tema de cantar, pero por timidez”, aunque su directora finalmente confesaba que el joven cogió el gusto por cantar.

Y es que las cualidades artísticas de este ’principito’ no han pasado tampoco desapercibidas para Javier H. Carrión, experto actor y que encarna el papel del aviador. En la entrevista realizada por SALAMANCA AL DÍA relata la evolución y complicidad que han creado entre ambos durante los ensayos y destaca algo especial en él: “Llevo 30 años en los escenarios y a veces me quedaba embobado mirándole, viendo cómo escucha, cómo fija la mirada, cómo te da la réplica exacta, como pide la obra”, resaltaba Javier.

Una vez más, Colectivo Teatro Telar ha puesto su mimo y fijación en todos los detalles, tanto de vestuario como escenográficos, para que la magia de El Principito, el musical inunde cada rincón del escenario.

La obra se representará en el salón de actos del Centro Cultural este domingo, 12 de febrero, a partir de las 20.00 horas. El precio de la entrada es de 3 euros y se puede adquirir de manera anticipada de lunes a viernes en la Biblioteca Municipal, mediante correo electrónico a la dirección [email protected], y el mismo día de la representación, en el Centro Cultural, de 13.00 a 15.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas.