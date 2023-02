Coplas íntegras 2023 de la Rondalla III Columnas

> SALUDA DE LA RONDALLA

¡Ay el vino!, ese mágico líquido que tantos días de gloria ha dado a unos y tantas meteduras de pata a otros y todo por saber o no digerirlo o ingerirlo en su justa medida.

Lo cierto es que siempre ha sido un elemento imprescindible en la Murga, ha sido el mágico elixir con el que se ha sustentado una agrupación más que centenaria que ha permitido la inspiración de inolvidables poesías que han exaltado la belleza de nuestra ciudad y el camino recorrido por sus habitantes a través de la historia. Ha habido casos en los que algunos de sus miembros no han podido ser incinerados por riesgo de incendio en la ciudad.

No queremos exagerar, pero si nos gustaría que supieran la importancia del jugo de la uva en el devenir de la vida de nuestra agrupación y las ingentes cantidades que pueden haber recorrido sus gaznates a lo largo de todos estos años.

Pues bien, resulta que este será un año de infausto recuerdo para algunos de sus miembros a los que por prescripción facultativa no se les permite disfrutar de su placentero sentir, lo que va a suponer un incalculable quebranto en las arcas de los suministradores del mismo.

Pero no quedan aquí las desgracias, los tiempos que corren no son fáciles, las apreturas y los estacazos que nos están dando son de proporciones bíblicas y las carteras de los de siempre están bajo mínimos.

Nuestro ínclito presidente, que siempre ha sido un mago en los asuntos económicos bajo la supervisión de su “compi” Patolo, que vio las cuentas y de la impresión que le causó la situación le dio un parraque, que por fortuna ha superado satisfactoriamente, porque un corazón lleno de vida y bondad no puede dejar de darnos satisfacciones, también ha tenido que hacer recortes en los gastos de la Rondalla, que por cierto siempre ha estado canina y por ello notamos menos lo de la recesión. Pero vamos, el calentón como todos los españoles nos lo llevamos, por la inflación general y la subyacente, que por lo visto es la peor y por el cambio climático que ha venido para quedarse y que a punto estuvo de llevarnos por delante este verano, con tres olas de insoportable calor.

Aunque nos afanamos en la búsqueda del equilibrio, el desagüe de estupidez por el que transcurren estos tiempos con unas redes sociales en las que se ha decretado un orden de odio, aquí os dejamos nuestras coplas que esperamos que simplemente dibujen una sonrisa en vuestros corazones.

> RUMOR EN LOS BALCONES (Música: Rómulo Soto Díaz; Letra: Adaptación Rondalla, 2004)

Rumor en los balcones, eterna madrugada,

Un eco inconfundible anuncia serenata.

Dormida la Miróbriga de ayer,

Parece con la Murga despertar.

Unos ojos bonitos de mujer

Y una ilusión que no podré olvidar.

Un revuelo de capas y una voz,

Bandurrias y guitarras al compás.

Suena la pandereta con el son alegre

¡Llega el carnaval!

La Murga ya está aquí, repite la canción

Y canta para ti, la más pequeña flor.

Sal corriendo a tu ventana

Que ya, se acerca la mañana,

Quizás tus ojos son estrellas de ayer,

Tu cara la más bella, mujer.

En tu sonrisa hay algo, sí,

Momentos de felicidad;

¡Farinata bonita como no vi ninguna!

Al llegar la mañana ya se marcha la Murga.

> EL SACACORCHOS (Música: Popular portuguesa; Letra: Rondalla III Columnas)

1

Habrá nuevos candidatos

Y los que ya conocemos

Con ilusión renovada

De trabajar por el pueblo.

Se quieren comer el mundo

Pero eso no lo veréis;

Todos terminan comiendo

Los pollos en Ivanrey.

2

Han pasado veinte años

Desde que José María

Quiso tomar Coca-Cola

Y en aquel bar no tenían.

Compraron más de mil cajas

Por si regresaba Aznar,

Y como no ha vuelto nadie

Se le van a caducar.

3

El día uno de enero

Sin que nadie lo esperara

Multaron todos los coches

Aparcados en la Plaza.

El jefe de policía

Enseguida lo explicó;

Un año que mal empieza

Solo puede ir a mejor.

4

El concejal de los tiestos

Hizo un cursillo de mago

Y convierte en jardineras

Desde entonces cualquier trasto.

Lo mismo una caja rota

Que la tapa de un bidón:

Los comerciantes esperan

La suya con ilusión.

5

La crisis del combustible

Me ha puesto al cuello la soga,

Ya estoy echando de menos

El cisco de los Pichoga.

Me arruina la luz que gasto,

También la calefacción;

Recuerdo qué feliz era

Con las “cabras” y el carbón.

6

En la feria del medievo

Salió Marcos disfrazado

Con plumas en el sombrero

Y un jubón con sus bordados.

Si de juglar fue la idea,

El talante de bufón;

Ya no queda gente seria

En esta corporación.

7

Ocurren cosas extrañas

En las torres de este pueblo:

A las cigüeñas se baja

Y se sube al Mariquelo.

Nos dieron explicaciones

En pleno la autoridad;

Todo depende, señores,

De los huevos nada más.

8

El centro médico tiene

Cada vez menos doctores;

En lugar de especialistas

Lo gastan en diversiones.

Cuidado con las caderas,

La pelvis y el esternón;

Tenemos pista de hielo

Y traumatólogo no.

9

Vinieron mozos gallardos

Este verano a la feria

Y temen los malpensados

Que nos quedemos sin ella.

Si la Feria de Teatro

Va para Valladolid

Siempre nos quedará Sanctis

Y el FESTEACO de allí.

10

Se nos antoja cantaros

Una canción bien “marchosa”;

Dejamos las habaneras,

Los boleros y las coplas.

Las nuevas generaciones

Escuchan por Internet

Y nos generan las dudas

Que algo se pueda entender.

11

Una pregunta muy fácil

Aquella en Pasapalabra:

El nombre del arquitecto

Del convento de las Claras.

El concursante no supo

Contestar bien la cuestión.

Es una cosa que sabe

Cualquiera en la población.

12

Sin saber si por mensaje

Unos fueron ascendidos

Hasta el Mayor de los martes

De tocar el Martes Chico.

Unos suben y otros bajan,

Igual que San Sebastián;

Los sénior desde tercera

A la liga regional.

13

Ay! Quién me presta una banda

Llena de músicos buenos

Pa acompañar ese paso

De Jesús el Nazareno.

Los que teníamos antes

Bajan buscando el calor

Y tocarán este año

En Málaga y Badajoz.

14

Dos tipos hay en la Murga

Que parecen Zipi y Zape:

Meten letras a destiempo

Y traen la música tarde.

Y dicen que en la Rondalla

Cuatro capullos, ya ves,

Los censuran desde dentro

Y no comprenden por qué.

> SOMOS MURGUISTAS (Música: Pancho Gueria – Somos Costeros, Los Gofiones; Letra: Rondalla III Columnas)

1

Hace un año cantamos de balde

Como en muchos lugares de España,

Un concierto benéfico hicimos

Y mandamos la pasta pa Ucrania.

Con el gas y la luz por las nubes

No podemos pagar al tendero;

El alcalde ha llamado a Zelenski

Para que nos devuelva el dinero.

Ciudad Rodrigo solo te queda

La vieja murga carnavalera

Sandunguera y bulliciosa

Cuando salen a cantar.

Somos murguistas, no lo negamos,

Hoy le cantamos estas coplillas

Anunciando que ya viene,

que ya llega el carnaval.

2

El palacio del señor obispo

Tiene el techo lleno de humedades,

Eso ablanda lo duro y erecto

Y le puede causar muchos males.

Puede estar muy tranquilo el prelado,

A pesar de que somos la Murga

Esta copla no la cantaremos.

Porque no la pasó la censura.

3

Al encuentro del Joven Despierto

Celebrado en Ciudad Rodrigo

La faltó la asistencia de Biden,

Que se hubiera quedado dormido.

La famosa canción Motomami

El alcalde bailó con Triana,

Si la próxima vez tienen baile

Es mejor que se quede en la cama.

4

La muralla se nos viene abajo,

La gestión pertenece al Gobierno.

En Madrid miran para otro lado

Y las piedras se siguen cayendo.

Si ve Pedro que están en el suelo

Este año que tocan las urnas

En lugar de ponerlas de nuevo

Se las lleva para Cataluña.

5

No sé cuántos ministros tenemos;

Consejeros, vicepresidentes,

Senadores, vicesecretarios,

Diputados y cien presidentes.

Es mejor, por aquí, que no vengan

Y que dejen morir la comarca;

Los poquitos que vienen lo hacen

A comer la matanza y se largan.

6

Con la entrada del año, el Gobierno,

Ha querido bajar los impuestos

Y evitar la escalada de precios

Con el IVA de los alimentos.

Si pudiera escribir una copla

Nano Marta diría de nuevo

Que se van a poner a la altura

del conejo, la leche y los huevos.

7

No nos queda más que un solo día

Para hacer el encierro a caballo

Es el Miércoles de la Ceniza

Que se da cada cincuenta años.

Y con estas buenas perspectivas

En las que estamos de acuerdo todos

Vamos a contratar de por vida

Al camión del anuncio del Volvo.

8

Superamos, por fin, la pandemia,

Carnavales del año pasado,

Convirtiéndose Ciudad Rodrigo

En un gran botellón milenario.

Es un éxito, dice el alcalde,

La ciudad hasta arriba de gente,

Pues parece que aquí todo cuenta:

Las personas y los semovientes.

9

Al entrar y mirar la garita

Sobre la puerta de la Colada

Imagino a más de un turista

Resolviendo las adivinanzas.

Puede ser el bidón de un ciclista,

El Apolo que tiene la Nasa,

O la parte, la más atractiva

Del Enrique, el de Trastámara.

10

Ya se vio en el último censo

Que salió como yo lo esperaba;

Cada vez los vecinos son menos

En la España que está vaciada.

Eso sí, qué bonitos que somos,

Qué palacios, menudas murallas,

Mucho verde nos queda en el río

Pero muy poquitas esperanzas.

11

El mundial de Catar, como siempre,

Nos ha dado penas y lamentos.

Menos mal que nosotros tenemos

Deportistas con mucho talento.

Una joven de Ciudad Rodrigo

Ha logrado dos triunfos rotundos:

Carmen Álvarez lo ha conseguido,

Campeona de Europa y del mundo.

12

No hace falta pegar cañonazos

Que destruyan, por fin, la muralla,

Ni el francés o el inglés bien armados

Disparando bombazos con saña.

Es de casa el feroz enemigo,

El descuido junto a la desgana.

En la guerra final del olvido

Otra vez se perdió la batalla.

> EL CAMPANAZO (Música: Rafael Tejera y Manuel R. Melián, 1998 – Abril en Romería – Los Gofiones; Letra: Rondalla III Columnas, 2022)

El viernes por la tarde en romería

Cantando vamos todos a la plaza

Que llena de colores nos abraza;

La fiesta se convierte en alegría.

Canciones y charangas nos esperan,

Aquí la tradición vuelve a empezar;

Gentes que caminan por las calles

Anunciando que ya llega el carnaval.

Campanazo en Miróbriga popular, carnavalera.

Artesanía en su plaza y animadas sus casetas.

Ya los tocadores están afinando

Para que este pueblo se vaya animando

El Ayuntamiento da el pistoletazo

Grupos populares dan el Campanazo.

> NO SIGAS (Música: José Luis de los Bues Ariño – Rondalla del Pozo Airón, 1950; Letra: Rondalla III Columnas)

1

Al llegar los carnavales,

Como el año que pasó,

Se darán preservativos

Gratis a la población.

Más baratos los condones

Dados a la juventud

Que poner algún pediatra

En el centro de salud.

No sigas me dijo un día

Aquel amigo guasón

Porque ya lo sabe todo

Esta alegre agrupación.

2

El obispo está contento

Por el castigo ejemplar

Que han tenido las ovejas

Por su afán de berrear.

A la murga, que critica,

Si no cambia de actitud

El Dios Todopoderoso

Le pondrá la lengua azul.

3

En la plaza de Amayuelas

La muralla se adornó

Con figuras que parecen

Ataúdes de hormigón.

Al derrumbe producido

Cerca de la catedral

Si le van a hacer lo mismo

Que lo dejen como está.

4

Cásate en Ciudad Rodrigo,

Dice la publicidad,

Y si no quedas contento

El divorcio va en el pack.

Despelleja a tu pareja,

Aprovecha la ocasión

Que Shakira en un momento

Te compone la canción.

5

Muchos pájaros se vieron

En la gran exposición

Que, al estar abandonada,

Hicieron en la estación.

De buscar sitios cerrados

Para otra actividad…

El quirófano del Centro

Lo pueden utilizar.

6

Con tantísimos gobiernos

No me explico la razón:

El de España, el de la Junta,

El local, Diputación…

La muralla ¡pobrecita!

Mira con resignación

Entre todos la tiraron

Y ella sola se cayó.

7

Si escucharan a la Murga

Cuando salen a cantar,

Esas coplas tan certeras

Anunciando el Carnaval.

Ya sabrían que hace años

Acertaron en llamar

Al arroyo Torbellique

Avenida colosal.

8

Aspirantes a figura

Se han inscrito en el Bolsín

Encerrándose con vacas

De Victorino Martín.

Una vez, donde Miura,

El intento fracasó;

Cuando supo que eran tantos

A la tienta los mandó.

9

Habitada en otros tiempos

Por un conde aterrador

Era Drácula un vampiro,

Un galán, un seductor.

Hace poco a aquellas tierras

Un farinato llegó

Para ser de Rumanía

El ilustre embajador.

10

Empezando el mes de enero

De este año electoral

Se ha caído la muralla

Cerca de la catedral.

Si las obras dan los votos

Puede que a algún concejal

El derrumbe le parezca

Un regalo celestial.

11

Ya tenemos pregonera,

Torera de profesión.

Se llama Cristina Sánchez,

Esta vez no es un varón.

La Rondalla felicita

A Iglesias por su elección,

Siendo ésta tierra de toros

Oiremos un gran pregón.

12

El censo sigue bajando

Y la muralla también.

Al lado de Sindicatos

Ustedes la pueden ver.

Qué pena de población

Hacia un destino final:

Ser sede de un botellón

El día de carnaval.

13

En enero nos cortaron

La luz de la población

Hay quien dice que lo hicieron

Para ver la reacción.

Yo no creo en el Gobierno,

por si hay repetición,

ya sé bien andar a ciegas

ayudado de bastón.

14

De obispo don José Luis,

De patrón San Sebastián

Y al llegar a San Cristóbal

San Esteban que va a entrar.

Tranquilos, que fue un error

Y el santoral queda igual.

San Esteban donde estaba:

Solo entró San Sebastián.

> JOTA DE QUINTOS (Música: Juan Ignacio García Barco, 1975; Letra: Rondalla III Columnas)

1

Llegaron los refugiados,

Ucrania en el corazón,

Bajando en Ciudad Rodrigo

Cuando el autobús paró.

¡El susto que se pegaron

Cuando vieron la estación!

Los servicios de pena,

Los suelos sin gres.

Las ventanas, las puertas

Ninguna está bien.

Con los techos caídos

Y viendo el andén

Se pensaron que estamos

En guerra también.

2

Muy mal comienzo de año;

Murió Salvador Terán,

Un paño de la muralla

Al suelo vino a parar

y si pareciera poco

Un apagón general.

Lo peor es que luego

Habrá que votar

En las municipales,

Y en la nacional.

Pedigüeños del voto

Saldrán a llorar…

Menos mal que de nuevo

vendrá el Carnaval.

3

Cocina minimalista

De platos elaborados,

Modernos y vanguardistas,

Pintados y decorados.

Menú para masoquistas

Con un toque de cilantro.

Hasta Ciudad Rodrigo

Llegó MásterChef,

Con Samantha, con Jordi

Con Pepe también.

Mucho hidrógeno pero

Al ir a comer

Se pidieron garbanzos

Con callos los tres.

> EL DILEMA (Música: Popular canaria – Pa la Gomera; Letra: Rondalla III Columnas, 2023)

Dicen que te vas,

Dicen que te vas

De Ciudad Rodrigo

Yo me voy detrás,

Yo me voy detrás;

Me marcho contigo.

Yo ya no me voy,

Yo ya no me voy

Que aquí tengo el nido.

Tengo una parcela

Todos los amigos

Y también el nicho.

El censo sigue bajando

Esto ya no es lo que era

Aquí solo va en aumento

Los patos de la Pesquera.

De noche, oscuras las calles,

Hay silencio de ultratumba

Y para colmo de males

La muralla se derrumba.

Dicen que te vas…

Esta canción os la cantan

Los chicos del Ateneo.

Lo hacen perfectamente

Pues dominan el solfeo.

> AY MAMÁ INÉS (Música: Elíseo Grenet; Letra: Rondalla III Columnas)

1

Jerez nos propuso un día,

Para que suene mejor,

Que la ribera del río

La llamemos Benidorm.

En un pleno, todo serio,

Nos ha dicho el concejal

Que en la avenida de España

Tiene el horno Peter Pan.

Ay mama Inés, ay mama Inés

Yo no lo he dicho, lo ha pensado

usted.

2

Primero nos dio Cenizos

Y luego nos los quitó,

Después los puso de nuevo

Cuando se le amenazó.

Pedimos a nuestro alcalde

Que se compre un cinturón

Y evite que en estos casos

Se le caiga el pantalón.

3

Los del comercio sacaron

Una moneda local

Y varias autonomías

Ya se la quieren copiar.

Miróbriga el “farinati”,

“Sobrasadi” el catalán,

Los vascos con el “chistorri”

¡Qué descojoni de plan!

4

Pablito de la Rondalla

De la moto se cayó

Porque en una pizzería

Está de repartidor.

Su novia nos ha contado

Con cierta satisfacción:

La pierna se le ha partido

Pero la pizza libró.

5

El año pasao se hizo

En plena plaza Mayor

Una jura de bandera

Y el cupo no se cubrió.

En pleno acontecimiento

Se nos marearon seis;

Si vienen los enemigos

No queda ninguno en pie.

6

Sabemos que nos engañan

Por ser año electoral.

Sabemos que nos engañan

Y volvemos a votar.

Engañaron al abuelo

Y al bisabuelo Manuel

Por eso tú no te libras

Te van a engañar también.

7

Terán cuando fue ministro,

Ministro de la UCD,

Nos trajo a Ciudad Rodrigo

Varias cosas, mire usted:

Nos hizo dos estaciones

Que yo no sé para qué;

En ruinas la de autobuses

Y cerrada la del tren.

8

Ciudad Rodrigo está en obras

Y el Cruce sin terminar,

La izquierda está sin salida

Y la derecha fatal.

Cuando voy a Mercadona

Cada vez me cuesta más,

Parece que está en Lumbrales

Por lo que tardo en llegar.

9

Un concejal caballista

No fue con la comisión

Para elegir los astados

Para nuestra población.

Del partido que milita

Le llegó la prohibición.

Aquí no somos taurinos

Eso es una aberración.

10

A Béjar tienes que ir

Si lo quieres disfrutar,

Le han puesto nombre de bosque

Pero en el fondo es igual.

La Ruta de los Malditos

Ha tenido que emigrar;

Nadie es maldito en su tierra

Que ya lo dice el refrán.

> Y NOS DIERON LAS DIEZ (Música: Joaquín Sabina, 1992; Letra: Rondalla III Columnas 2023)

Fue en un pueblo sin mar

Una noche, en los arrabales.

Tú saliste a comprar

Los tomates, la fruta y el pan al mercao

de los martes.

Ponnos una ración

de patatas, tres cañas y un vino;

No me quiero liar

Y nos vamos prontito pa casa que

tengo cocido.

Ya salía del bar

Cuando alguien, con mucho salero

Me llamó la atención

No te puedes marchar sin tocar otra

vez Forastero…

Y nos dieron las diez y las once, las

doce la una

Las dos y las tres…

Y seguimos al amanecer cantando con

la murga.

Fue en un pueblo sin mar

Una noche, como he dicho antes.

Tú saliste a rondar

Con la Murga como es tradición al

llegar carnavales.

Le conté a mi mujer

Yo me voy a tirar la basura

Pero no me creyó,

Además de la bolsa también me llevé

la bandurria.

Lo que vino después

Son secretos cantados a voces;

No recuerdo quién fue

El que dijo que

Solo serían un par de canciones…

Y nos dieron las diez y las once, las

doce la una

Las dos y las tres…

Y seguimos al amanecer cantando con

la murga.

Fue en un pueblo sin mar

otra noche y ya van tres veces.

Me tiré en el sofá

No me hubiera movido de allí si no

llama Julete.

Y sin ganas salí

Otra vez, con capa y sombrero,

y no me despedí

por pensar que estaríamos pronto en

casa de nuevo.

Luego todo pasó,

De repente, estando en la barra;

Parecía como sí

El destino quisiera gastarme una

broma macabra…

Y nos dieron las diez y las once, las

doce la una

Las dos y las tres…

Y seguimos al amanecer cantando

con la murga.

> ALMA DE MURGA (Música: Tuna de Valladolid, 2005; Letra: Rondalla III Columnas, 2019)

El Águeda, al pasar, guarda silencio,

Se marchitó la flor de la canela.

¡Qué tristes han quedado los murguistas!

¡Qué sola está sin Tato la Pesquera!

La plaza se ha vestido de madera,

La murga ya se va con paso lento.

Del mar llegan suspiros de Alfonsina

Y en la calle San Juan se oye un lamento.

Volveremos a encontrarnos en la noche

Y a cantar bajo un balcón una canción eterna.

Volveremos a rondar hasta que el alba

Inoportuno nos encuentre en una callejuela.

Volveremos a tocar esas bandurrias

Que reflejan la sonrisa seductora de la luna.

Brindaremos por el tiempo que vivimos

Anunciando el carnaval con esta murga.

Se fue cuando llegó la primavera

Por un camino largo, que se pierde.

Con Trejo cantará el Improvisado,

La Serafina y la canción del Puente.

Fue pájaro corsario de las letras,

Un payador con pinta de canalla,

Murguista de Miróbriga la vieja,

El más genial que vieron sus murallas.

> ALEGRÍA (Música: Amadeo Arias García; Letra: Rondalla III Columnas, 1953)

Entre giros de seda

de un delicioso vals,

farinata preciosa,

tu cara hermosa

yo vi un carnaval.

Fresca como una rosa,

tu boca de coral

me prometió, mimosa,

la miel sabrosa

de su panal…

Me prometió, mimosa,

la miel sabrosa

del dulce panal.

Y aquella promesa

de felicidad,

se hizo para siempre

bella realidad.

Y hoy que ha nevado en mis sienes,

al sentir de nuevo el vals,

vive en mí fresco el recuerdo

de aquel feliz carnaval.

> MIRÓBRIGA Y MUJER (Letra: Nicolás de Elías Vegas, 2017)

Miróbriga, que embrujas con tus piedras

la dulce mañana de un día feliz.

Miróbriga, te sueñan con anhelo

tus hijos dichosos que vuelven a ti.

Miróbriga, que muestras con orgullo

la historia de un pueblo que supo sufrir.

Vendrán para encontrar sosiego sin fin.

Muestra tu río, calma serena,

las alamedas te envolverán.

Bajo tus puentes corren los sueños,

corre la sangre, como en el mar.

Mi amor, mi dulce farinata

sosiego que un día pude conquistar.

Feliz, de estar entre tus brazos

las noches fugaces que quise amar.

Mujer, descubro con tu aroma

las letras sinceras que vengo a cantar.

Por fin alcanzaré la dicha feliz.

Majestuosa alzas el vuelo,

como señuelo de libertad.

Mi bien sereno, luz del sendero

que con cariño quiero alcanzar.

> IMÁGENES (Música y letra: Evaristo Ramos Solís, 1988)

Recuerdo una canción que cantábamos entonces,

Hablaba de un balcón adornado con faroles,

Recuerdo aquel pardillo que no paraba de llorar,

Recuerdo unas mujeres que no estaban nada mal.

Recuerdo como di los mil parches siempre juntos

Cansados de vivir aventuras por el mundo;

Recuerdo aquel preludio de amor, el eco de un cantar,

Recuerdo aquella flor, que no tardaste en deshojar,

Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos

Imágenes de ayer que están en mi pensamiento.

Y déjame vivir, porque aún soy un galante

Y mientras el cuerpo aguante, soy murguista hasta morir.

Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos,

Imágenes de ayer que están en mi pensamiento.

Y quiero revivir aquellas noches de luna,

Que cantando con la Murga me sentía yo feliz.

Hoy vuelvo a recordar aquellas juergas de antaño,

Que el tiempo no ha logrado borrar en tantos años.

Recuerdo aquella ronda de amor que bajo tu balcón,

Al son de nuestras voces se rindió tu corazón.

Hoy todo vuelve a mí en esta noche de luna,

Cantando en mi guitarra canciones de la Murga.

Las lágrimas me invaden aquí, sentado en mi sillón,

Y me pongo a llorar recordando mi ilusión,

Estribillo