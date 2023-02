Sólo 16 de los 60 convocados superan la prueba para entrar en la bolsa de limpiadores de edificios

A la prueba no se presentaron 18 de los convocados, y otros 16 no la quisieron hacer

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha publicado las notas que ha dejado la prueba práctica convocada para configurar una bolsa de empleo supletoria de limpiadores de edificios e instalaciones municipales, ya que la configurada a partir del proceso selectivo desarrollado a finales del año 2020 no está cubriendo las necesidades, al no llamarse a las personas que, en caso de volver a ser contratadas, pasarían a ser personal laboral indefinido no fijo del Consistorio producto de la concatenación de contratos temporales.

Como publicamos hace unos días, para configurar esta bolsa, el Consistorio requirió al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) que le enviase los perfiles profesionales de 60 personas con domicilio en Ciudad Rodrigo que estuviesen inscritas como demandantes de empleo en esta especialidad.

Estas 60 personas (55 mujeres y 5 hombres) fueron citadas para realizar una prueba práctica en torno a las características del puesto, pero 18 no se presentaron y otras 16, tras presentarse, renunciaron a hacerla. Entre las 26 personas que sí la afrontaron, sólo 16 han sacado la nota mínima que se pedía para entrar en la bolsa, un 5.

Por lo tanto, estas 16 personas configurarán esta nueva bolsa de empleo, pudiendo sumarse alguna de las personas que han sacado menos de un 5 si acreditan una experiencia de 4 años trabajados durante los últimos 10 en un puesto similar. Las contrataciones de las personas de esta bolsa supletoria serán por un período total de 6 meses (trabajarán a jornada completa o parcial según las necesidades).