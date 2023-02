El portavoz de Cs en Vitigudino reintegra al Ayuntamiento lo percibido demás según las sentencias judiciales

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, ha procedido a la devolución de 900 euros de los 2.160 cobrados como concejal por asistencia a plenos y comisiones en los transcurrido de esta legislatura, acatando así las distintas sentencias judiciales que declararon nulos los plenos municipales en los que, entre otros asuntos, se aprobaron nuevas remuneraciones para todos los miembros de la Corporación, dejando asimismo vigente el Reglamento de Organización Municipal (ROM) de 2003 en el que se establecen las indemnizaciones a percibir por aquellos miembros que no tienen dedicaciones parciales o exclusivas.

En el escrito registrado en el Ayuntamiento, el portavoz de Cs pide también a la Alcaldía que se proceda a la recuperación de lo abonado como dedicaciones parciales y exclusivas, así como lo cobrado demás por los concejales en concepto de indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones según el ROM, lo que significaría un máximo de 600 euros mensuales para la Alcaldía por asistencia a plenos, comisiones y órganos colegiados, 150 euros para los tenientes de alcalde y 90 euros para los concejales, cifras las dos últimas que fueron duplicadas en los acuerdos adoptados en las sesiones declaradas nulas, además de haberse establecido una dedicación exclusiva -21.000 euros brutos- para la Alcaldía y dos parciales para dos ediles más del equipo de Gobierno municipal -11.200 euros brutos cada una. Además, Pérez Blanco pide que se reintegre también lo correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social, lo tributado en Hacienda y los intereses de demora correspondientes si fuera procedente

Por último, el portavoz de Cs señala la necesidad de nombrar un instructor ajeno a la Corporación municipal dado que, según Pérez Blanco, todos sus integrantes estarían afectados por las resoluciones judiciales al tener que devolver parte de lo cobrado en este tiempo, por lo que el nombramiento del concejal Óscar Martín Ballesteros como Instructor podría considerarse no válido en el procedimiento.

La alcaldesa asegura que “las sentencias se cumplen”

Respecto a este nuevo escrito presentado por Pérez Blanco, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, reprochaba al edil naranja que “él se quita, se pone, hace los cálculos como si los demás no tuviéramos derecho a cobrar por trabajar”, por lo que le sugería “que no haga mi trabajo, y que no tema, porque las sentencias se cumplen”, a la vez que instaba a Pérez Blanco a “que pague las licencias de obra y las ponga al día; eso sí que es ilegal, con premeditación e incumplimiento”, lo que para la regidora “es aprovecharse de sus vecinos y tomarlos por lo que no son”.

Asimismo, De Paz añadía que “por mucho que se empeñe en tergiversar las sentencias, las dedicaciones no son ilegales”, unas manifestaciones con las que la alcaldesa quiere significar que lo valorado por los jueces son errores detectados en las convocatorias de las sesiones, así como la falta de documentación en algunos de los puntos a tratar, pero en ningún caso se valoran los asuntos aprobados en los plenos”.

Por último, Luisa de Paz recordaba a Pérez Blanco que “todavía queda bastante para la campaña electoral, por lo que le sugería “que guarde sus tretas por si el electorado se da cuenta de sus manipulaciones”.