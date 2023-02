Dos vehículos y un perro de grandes dimensiones se ven involucrados en un accidente de tráfico en la A-62 a la altura de Ciudad Rodrigo

No hubo consecuencias físicas para los conductores, pero sí daños materiales

Alrededor de las 22h de este sábado se ha producido un accidente de tráfico sin consecuencias personales al impactar dos vehículos que circulaban en sentido Salamanca por la A-62 a la altura de Fonseca, concretamente en el punto kilométrico 332,5 contra un can de grandes dimensiones que iba suelto por la Autovía.

Según el conductor del vehículo más afectado de nacionalidad portuguesa y, a los mandos de una berlina Mercedes clase C, nada pudo hacer por esquivar un perro de grandes dimensiones que en ese momento invadía la calzada. Chocando frontalmente contra el animal causándole la muerte y grandes daños en la parte frontal del vehículo. Haciendo saltar los airbags del interior además de quedar repartido por la calzada restos del vehículo.

Seguidamente, otro vehículo que le precedía, tampoco pudo esquivar el cadáver del perro, causando daños de menor intensidad en el vehículo, pero que no le dejó continuar la marcha.

Hasta el lugar de los hechos se personó una patrulla de tráfico que rápidamente aseguró la zona, pues los restos del can y trozos de los vehículos aún continuaban en la calzada con su consiguiente peligro.

La autovía no necesitó ser cortada, al poder los conductores de ambos vehículos retirarse en la parte derecha de la calzada, pero sí era muy conveniente pasar con mucha precaución hasta que los servicios de mantenimiento de carreteras despejaron la Autovía.

El gran impacto sobre el animal que se investiga la propiedad, no tuvo mayores consecuencias al tratarse de un vehículo de grandes dimensiones y con mucha seguridad, de no haber sido así se podrían haber lamentado resultados graves para el primer conductor que impactó con el can.