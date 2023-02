Segunda parada en la comarca de Béjar para “el eterno telonero”

Lleva la música en la sangre. Ha recorrido medio mundo en los últimos años con una gira que lleva por título un sinónimo de su espíritu, indomable. Arturo Rodríguez (A Coruña, 1983) sigue la estela de paisanos suyos como Ivan Ferreiro o Xoel López, pero con un sello propio, donde los acordes fluyen con cierto poso a rock&roll. Este viernes 3 de febrero, a las 21 horas y con entrada gratuita, “El Portón” en Candelario recibirá al músico gallego en un concierto en un formato intimista.

Nueva parada de tu gira indomable, segunda en poco tiempo en la comarca, buena señal ¿No?

Muy buena desde luego. Estuve hace un par de meses, a primeros de diciembre en Puerto de Béjar y ahora toca Candelario. Yo en otra vida debí vivir en esta zona (ríe). Además ya sabes que los gallegos solemos tener cierta conexión con esta tierra y yo soy un enamorado de ella.

¿Como definiría Arturo Rodríguez su sonido?

La verdad es que con mi proyecto “Indomable” tengo un poco difuso cuáles son mis influencias, porque realmente yo un día estaba en el sofá de mi casa con la guitarra acústica y empezaron a fluir las canciones y así siguen saliendo casi seis años después. Si tuviera que poner un ejemplo comparativo musical te diría que tengo ciertas dosis de folk, el indie… un estilo que recuerda a Xoel López o Ángel Stanich, con quienes he compartido escenario.

¿Te consideras el eterno telonero, como el nombre de tu segundo álbum?

O un mero luchador (responde sonriente). A mi me apasiona la música, pero también viajar, comer rico, visitar pueblos bonitos como es este caso y es algo a lo que llevo “enganchado” desde adolescente. Aún tengo cuerda para rato.

Leyendo sobre tu he encontrado tu definición de la plataforma Spotify: un yugo para los músicos ¿Son las plataformas online un aliado o un enemigo para los músicos?

Esta pregunta da para una larga charla. Los músicos a día de hoy nos vemos obligados” a entrar por el aro en muchas cosas. Evidentemente no se puede negar la revolución tecnológica con las redes sociales y demás, pero son unas herramientas que tienen un uso adecuado y por otro hemos “malacostumbrado” a los consumidores musicales. Por una parte te permiten llegar a mucha gente, pero en los últimos años, la última década estar en Spotify es un escaparate para los artistas emergentes, pero se ha dejado de vender discos. A eso se suma que estas plataformas no se portan bien con los músicos. Aunque este tema daría para un debate con muchos prismas diferentes.

Comenzaste en este mundillo en el colegio, en el coro, has vivido en cuatro países... ¿Cuanto se enriquece el Arturo Rodríguez músico del Arturo Rodríguez persona?

Creo que se alimentan uno del otro. Me gusta contar experiencias que he vivido y también cosas que me rodean, te diría que esta a un 50%.

Un sueño o una meta por cumplir

Cuando empecé con esto, que llevo ya unos cuanto años y seis con esta gira de “Indomable”, si que tenia mis metas, mis aspiraciones, mis pretensiones… pero he de decir que cuando a uno le pasa de todo en carretera, en las salas, cuando pasan los años, uno asume que el éxito es mantenerse, seguir teniendo fuerzas para hacer discos y conciertos. Lo que quiero es disfrutar de cada bolo y empaparme de cada sitio donde voy.