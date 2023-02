Las consultas en la Oficina de Turismo aumentaron en 2022 un 54,3% respecto al año anterior

El alcalde Marcos Iglesias y la delegada de Turismo Beatriz Jorge Carpio presentaron en la mañana del jueves el balance del año 2022 a nivel turístico, que consideran que fue “muy bueno” para Ciudad Rodrigo, en función de los datos numéricos que se han podido recopilar, principalmente en la Oficina de Turismo situada en el Palacio de Los Águila.

Como dato ‘clásico’ de referencia en Ciudad Rodrigo, durante el año 2022 se produjeron en la Oficina de Turismo un total de 51.080 consultas, lo que supone un incremento del 54,3% respecto al año anterior (cuando hubo 33.106). Obviamente, hay que recordar que el año 2021 estuvo muy marcado por la pandemia del coronavirus, al igual que también ocurrió en el arranque del año 2022.

Pese a este aumento, “todavía no hay cifras prepandemia”, según comentó Beatriz Jorge Carpio, y asimismo se está muy lejos de las cifras de consultas en tiempos pasados en Ciudad Rodrigo, en torno a lo cual Marcos Iglesias y Beatriz Jorge Carpio quisieron subrayar que “ha cambiado la forma” de buscar la información, registrándose “cada vez menos consultas en las oficinas de turismo”, ya que cualquier persona puede encontrar todo lo que necesite en Internet.

Precisamente, la página web de referencia a nivel turístico en la ciudad, ViveCiudadRodrigo.es, ha aumentado sus visitas “exponencialmente”, en palabras de Beatriz Jorge Carpio, contabilizando 71.412 durante el año 2022 de 25.479 usuarios diferentes (frente a las 42.110 visitas de 12.333 usuarios distintos durante 2021). Reconociendo que es “mezclar churras con merinas”, la delegada de Turismo sí quiso apuntar que la suma de ambas cifras –aunque sea simbólica- es “bastante importante”, ya que se superan las 122.000 consultas.

Respecto a esa web, Beatriz Jorge Carpio anunció que “se va a remodelar de nuevo para hacerla más atractiva”, aludiendo también Marcos Iglesias que desde el Ayuntamiento se está haciendo una difusión “impecable en redes”, con “noticas al día, radiando la actualidad”, dentro del objetivo de “darle la mayor proyección a Ciudad Rodrigo”. En esta línea, en la mañana del jueves se hizo hincapié en la aparición de la ciudad en MasterChef (“en los meses siguientes se notó el incremento turístico”) o en Un País Mágico, añadiendo que “estos esfuerzos al Ayuntamiento no le supusieron nada” a nivel económico (más allá de ciertos gastos de logística).

Asimismo, se destacó la participación en todas las ferias de turismo posibles, con debuts en los últimos años en Naturcyl o Turexpo Galicia. Respecto a esta comunidad, Beatriz Jorge Carpio comentó que uno de los objetivos de trabajo para los próximos años es “la franja norte de España”, porque “adolecemos bastante de ese turismo, por lo que hay que incidir, a través de promociones, redes, etc.”.

Como es habitual, el principal lugar de procedencia de los turistas que recalaron en 2022 en Ciudad Rodrigo (al menos los que pasaron por la Oficina de Turismo) fue Madrid (22%), seguido de Andalucía y Castilla y León, con un 14% cada uno; Cataluña con un 8% y País Vasco con un 7%. Respecto al turismo extranjero, llegaron 4.553 personas, con un 41% de portugueses, un 23% de franceses, y un 9% de británicos. La cifra supone un 88,2% más que en 2021 (cuando hubo 2.419 foráneos), aunque Beatriz Jorge Carpio comentó que las cifras de extranjeros han caído respecto a tiempos pasados siguiendo la tónica general.

Otro dato de análisis habitual en Ciudad Rodrigo son los grupos, aunque no todos pasan por la Oficina. En palabras de Marcos Iglesias, “cada vez se ven más”, queriendo “romper el tópico” de que estos grupos no permanecen en la ciudad: “no se puede decir que en Ciudad Rodrigo no se pernocta; tenemos un volumen muy aceptable de pernoctación, y cada vez va mejor”. Entre los lugares para pernoctar, predominaron los hoteles con un 44%, seguidos con un 16% del Parador, pese a que permanece cerrado por obras desde julio. En lo que a restauración se refiere, 19.485 personas de las que pasaron por la Oficina comieron o cenaron en Ciudad Rodrigo.

Proyectos de futuro

Durante su intervención, Beatriz Jorge Carpio intentó “transmitir al resto de implicados en el sector turístico que si no es todos juntos no remamos”, es decir, que no da buena imagen a los turistas llegar y encontrarse con servicios cerrados o mermados (por ejemplo, es habitual que al menos la mitad de establecimientos hosteleros de la Plaza Mayor estén cerrados un ‘día turístico’ como es el domingo). Así, Beatriz Jorge Carpio espera poder “trasladar ese entusiasmo que tiene el Ayuntamiento para ser referente del turismo de interior a nivel nacional, porque Ciudad Rodrigo tiene de todo”.

Como proyectos para seguir creciendo, en la rueda de prensa se volvió a apuntar que se va a presentar un Plan de Sostenibilidad Turística de forma conjunta entre Ciudad Rodrigo y Siega Verde, para que “vayan de la mano, que tengan una vinculación por proximidad”. Por otro lado, se desveló que se está redactando un plan respecto al río, para potenciarlo a nivel de ocio, deportivo, y en definitiva turístico, integrándolo aún más en esta oferta.

Al respecto, el delegado del mismo, José Manuel Jerez, comentó que “el río va a ser un referente para Ciudad Rodrigo”, avanzando que se van a remozar las márgenes desde Águeda hasta la Moretona: “van a ser dos vías turísticas” y “va a ser un boom para Ciudad Rodrigo”. Al mismo tiempo, se quieren seguir “generando estructuras”, en palabras de Marcos Iglesias, con exposiciones, o la apertura del Centro de las Fortificaciones, para que aquellos que vengan “tengan actividades”.

El Equipo de Gobierno trasladó en conclusión su “satisfacción porque se está haciendo un gran trabajo desde el punto de vista turístico; los resultados están siendo muy positivos, y la dinámica que queremos seguir teniendo es ésta”, considerando que “las cifras avalan la gestión municipal”.