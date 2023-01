El Ayuntamiento va a configurar una bolsa supletoria de limpiadores de edificios municipales

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo va a proceder a configurar una bolsa de empleo supletoria de limpiadores de edificios e instalaciones municipales, ya que la resultante del proceso selectivo desarrollado a finales del año 2020 no está permitiendo cubrir las necesidades del servicio, al no llamarse a las personas que, en caso de volver a ser contratadas, pasarían a ser personal laboral indefinido no fijo del Ayuntamiento producto de la concatenación de contratos temporales.

Para configurar esa bolsa supletoria, lo que ha hecho el Consistorio es solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) que le envíe los perfiles de 60 personas con domicilio en Ciudad Rodrigo que estén inscritas como demandantes de empleo en esta especialidad. Todas esas personas serán sometidas a una prueba práctica sobre las características del puesto, formando parte de la bolsa de empleo supletoria aquellas que saquen una nota mínima de un 5.

Como añadido, entrarán en la bolsa las personas que acrediten una experiencia de 4 años trabajados durante los últimos 10 en el puesto solicitado (en todo caso se someterán a la prueba práctica para definir el orden de llamada). Como viene ocurriendo últimamente en los procesos selectivos del Ayuntamiento, no podrán tomar parte en el mismo las personas que hayan sido objeto de expediente disciplinario firme por falta grave o muy grave en el propio Consistorio.

Como en la bolsa original, las contrataciones de las personas de esta bolsa supletoria serán por un período total de 6 meses (trabajarán a jornada completa o parcial según las necesidades).