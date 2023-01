La montaña rusa de Unionistas

No está siendo una temporada sencilla ni cómoda en muchos aspectos para Unionistas de Salamanca. Un club acostumbrado al éxito deportivo, está teniendo que lidiar con muchos aspectos poco agradables dentro y fuera del terreno de juego.

El camino recto con leves subidas y bajadas se está convirtiendo en una montaña rusa donde los ascensos cada vez son más pronunciados y los descensos causan un nudo muy apretado en el estómago. Pero, amigos, estamos hablando de fútbol, ¿qué esperaban?

Generalmente, tanto en la vida como en el deporte, cuando las cosas se hacen del modo correcto pueden salir mal, pero cuando se hacen mal o no del todo bien de base, casi siempre salen de la manera menos esperada; podemos aplicarlo absolutamente a todo.

Noto, percibo, leo y observo un tono muy pesimista y negativo en cierto sector del entorno de Unionistas e incluso en la propia directiva, cuando la realidad no es tan negativa como muchos la pintan en lo que a puntos se refiere; otra cosa es la gestión que se realiza de los recursos que hay o de los que tenían que haber llegado antes.

Unionistas está fuera de peligro en estos momentos y con un camino largo aún por recorrer; 17 estaciones con 51 puntos en juego que estoy convencido de que van a dar el resultado de la permanencia… que es por lo que debe apostar el club en estos momentos. Quizá desde el principio debió ser así.

Por el contrario, existe otro apartado mucho más espinoso y sobre el que parece que no se puede hablar porque, entonces, serás crucificado. Y es la gestión del club en el apartado deportivo a la hora de fichar o elegir quién debe hacerlo.

Es un debate que no me apetece volver a abrir ahora porque siempre existe una excusa para justificar cuando algo no se hace bien por el motivo que sea; doy por hecho (o al menos así quiero creerlo), que las decisiones de los que mandan en Unionistas se llevan a cabo con buena intención y por el bien del club, claro está.

Dicho esto, pueden no ser las correctas, las idóneas o las que necesita el club en este momento; ¿pasa algo por reconocerlo? ¿Ocurre algo por decirlo? ¿Hay alguien intocable en un club que es de todos?

Sin entrar en más polémica, porque ya cansa y no lleva a ningún lado, sigo pensando que Unionistas necesita un cambio de caras en la toma de decisiones, por todo. Porque quizá los que están ya no tienen la misma fuerza o porque hace falta alguien que vea las cosas de otro modo. ¡Eh! Y no pasa absolutamente nada.

Todos los que forman el club tienen su cuota de responsabilidad en la situación actual del club, igual que la tuvieron durante los buenos momentos (que han sido muchos) que se han vivido en Unionistas. ¡Eh! Y no pasa absolutamente nada.

PD: Por cierto, a ver si la montaña rusa de Unionistas empieza a dar un poco menos de vértigo, para que los aficionados, el mayor tesoro del equipo, sufran un poco menos. Aunque quizá eso está en el ADN de este club…

Chema Díez