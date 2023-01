El Ayuntamiento de Vitigudino inicia la demolición de uno de los edificios declarados en ruina en el centro del casco urbano

También se ha iniciado el expediente de ruina del edificio con fachadas en la calle Boticas y Pedro Velasco, así como la tramitación en el Juzgado de dos demoliciones llevadas a cabo hace años y cuyo gasto no recuperó el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Vitigudino ha iniciado este lunes la demolición del edificio declarado en ruina situado entre las calles Pedro Velasco y Tomás López, conocido como el almacén del establecimiento Tomás González ya sin actividad comercial.

Por este motivo, la calle Pedro Velasco permanece cerrada al tráfico a la altura del Centro Cultural (calle San Blas), obras que llevan a cabo las empresas locales Construcciones Yllera y Excavaciones José Manuel Herrero.

Según explicó la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, a LAS ARRIBES AL DÍA, “habíamos comunicado a las propietarias del inmueble el inicio de expediente de ruina antes de que se derrumbara parte de una de las fachadas, y las propietarias pidieron una prórroga para ejecutar el derribo, pero no se le concedió porque sabíamos el mal estado en el que se encontraba. Entonces se le comunicó que si no procedían al derribo de manera inmediata lo haría el Ayuntamiento y posteriormente se le pasaría la factura”, lo que no dio tiempo a esperar más.

El fin de semana del 13 de enero una parte de la fachada de la calle Tomás López se derrumbaba, por lo que “una vez que obtuvimos la autorización de Iberdrola y de Telefónica para quitar los cables, se ha procedido a la demolición del edificio, obras que comenzaban este lunes”.

Además de este inmueble, el Ayuntamiento tiene abierto expediente de ruina al edificio situado enfrente y cuyas fachadas confluyen en las calles Boticas y Pedro Velasco, por lo que en previsión de un posible derrumbe, el Ayuntamiento también se ha visto obligado a colocar vallas para evitar que alguna persona resulte herida si se produce algún desprendimiento. La apertura del expediente ha sido comunicada a su propietario, aunque en este caso “la fachada del edificio está protegida, lo que obliga a algún trámite más”, añadía la regidora.

Además de estos dos expedientes, el Ayuntamiento ha iniciado también el proceso para sacar a subasta dos inmuebles de propietarios desconocidos cuya demolición acometió el Ayuntamiento hace más de una década, pero de cuyas obras no recuperó el gasto ocasionado a las arcas municipales. Por ello, “vamos a tramitar el expediente ante el Juzgado para iniciar la subasta y sufragar los gastos de demolición”, concluyó la alcaldesa.