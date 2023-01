Jehu, de Gabri: "Mañana me preguntas, a día de hoy es jugador del Salamanca. Tiene contrato"

Jehu Chiapas y Alonso Fernández, entrenadores del Salamanca UDS y el Santa Marta, respectivamente, han atendido a los medios de comunicación tras el derbi en el Helmántico, que ha terminado 2-1.

JEHU CHIAPAS

Sensaciones: "Estoy contento porque el equipo acumula más minutos de buen fútbol y nos falta cerrar los partidos. Vamos mejorando. El segundo tiempo hubo ocasiones para nosotros, pero en una te llegan y te marcan de la nada".

Línea de cinco: "Me ha gustado y es algo que trabajé en el Ribert. Da muchas posibilidades".

Gabri Salazar: "Es decisión técnica. Mañana me preguntas, a día de hoy es jugador del Salamanca. No podemos dejar jugadores si no es porque vaya a llegar alguien más. Tiene contrato con el club. Es un buen momento para ver que el equipo ha mejorado. Estoy contento con los jugadores".

Tulio: "Había jugado en varias posiciones, pero él se siente más cómodo en su sitio para explotarle".

Micky y Dani: "Nos ha dado aire y condiciona todo el 2-1. Nos pueden aportar".

ALONSO FERNÁNDEZ

Valoración: "Hay que diferencias las dos partes que hemos jugado y la segunda es la verdadera versión del equipo. Hemos pedido no conceder acciones a balón parado y el Salamanca es un equipo que tiene que liderar el grupo. El esfuerzo te condena. Sabía que María alguna vez había jugado con línea de cinco y no me lo esperaba".