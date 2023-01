Ricardo Angoso, periodista: “Es vital que el legado y la memoria de las víctimas y testigos sigan vigentes”

Es, sin duda, la página más oscura de la humanidad. La denominada por los nazis “solución final a la cuestión judía” significó el exterminio sistemático de la población judía en Europa. Las comunidades hebreas habían sido, desde la llegada de Hitler al poder en Alemania en 1933, represaliadas y agrupadas en guetos y campos de concentración, pero no sería hasta la conferencia de Wannsee, en enero de 1942, cuando el régimen alemán daría rienda suelta al sadismo y la barbarie bajo la batuta de Reinhard Heydrich, el cual moriría unos meses después en un atentado llevado a cabo por la resistencia checoeslovaca.

Se estima que en Polonia, antes de su invasión el 1 de septiembre de 1939, unos 3 millones de judíos poblaban el país de los cuales apenas quedaron 45.000 en 1945, momento final de la segunda guerra mundial. Cómo homenaje a todas las victimas de estos terribles actos, el Museo Judío David Melul de Béjar alberga durante los próximos dos meses la exposición “Tras los pasos del Holocausto”, donde el ojo fotográfico del periodista salmantino, Ricardo Angoso, nos traslada al legado que sigue en pie y la huella de esta página negra que persiste en el territorio europeo.

¿En qué consiste “Tras los pasos del Holocausto”?

Esta es una selección de 45 fotografías sobre el mundo judío, sobre todo de la Europa del este, pero también de Alemania, Bélgica, Países Bajos, entre otros. Durante los últimos 20 años he realizado cientos de fotografías y seleccionar unas pocas ha sido difícil y entre Carmen Rubio, guía del Museo Judío David Melul y yo, fuimos depurando hasta las elegidas para esta muestra. A cada una de ellas las acompaña un texto en referencia a su contexto dentro del holocausto, del que precisamente este 27 de enero se conmemoraba el recuerdo de las víctimas de esta barbarie. Y si me permites, me parece necesario porque poco a poco, los testigos físicos que sufrieron esa situación van desapareciendo con el paso del tiempo pero es vital que el legado y la memoria de las víctimas y testigos sigan vigentes. Con esta exposición trato de rendir mi sentido homenaje a ellas, a mantener viva la llama de la vida judía en Europa, donde perdieron la vida 6 millones de ellos.

¿Qué vamos a poder ver en esas fotografías?

Podemos ver parte del legado judío que quedó en nuestro continente, porque muchas de esas comunidades perecieron en el Holocausto. Podemos ver sinagogas, cementerios judíos, elementos de esa presencia. “Tras los pasos del Holocausto” pretende precisamente mostrar qué queda en pie de las poblaciones judías en la actualidad.

¿Qué siente uno cuando recorre estos lugares, como puede ser el terrible campo de concentración de Auschwitz-Birkenau ?

Ir a Auschwitz-Birkenau siempre impresiona, eso es innegable, pero te diré que he tenido experiencias y aventuras de todo tipo. Por ejemplo, a veces acceder a algunos cementerios es algo difícil, porque es sorprendente como en los países del este europeo no se preserva la memoria de estas comunidades ni su legado y están en ínfimas condiciones. Una vez, fui a uno abandonado en Rumanía. Al llegar allí, al camposanto, el hombre que lo “cuidaba”, que tenia allí sus cabras, me dejó encerrado dentro. ¡salir fue una odisea! Tuve que hacer un escalón con lo que había allí para saltar la valla.

Ricardo, pones como ejemplo a seguir a los Países Bajos por su forma de mantener vida la memoria de las víctimas

Si, en mi opinión, Países Bajos (u Holanda como se decía hasta hace poco) es un ejemplo de cómo se rinde homenaje a las víctimas y su legado y memoria. Han cuidado el patrimonio, hay museos especializados en la capital, en Ámsterdam, sobre la resistencia holandesa, la casa de Anna Frank, un memorial del Holocausto…Creo que si hubiera que exportar al resto una forma de no olvidar a todos los que fueron desplazados a campos de concentración, sería esta.

¿Quedan todavía algunas personas que nieguen estos sucesos?

Creo que esas voces cada vez son menos y están más desautorizadas. Quien niega este hecho histórico se descalifica ante la intelectualidad del siglo XXI. Por fortuna, son una minoría y las pruebas existentes son tan evidentes que es imposible negar algo que sucedió y que como decía al inicio, debemos recordar para no repetir esta negra página de nuestro pasado.