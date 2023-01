Insólita tarde de sequía goleadora del Juvenil y el Cadete A del III Columnas frente a Leis y La Bañeza

El Pabellón de la Avenida Conde de Foxá de Ciudad Rodrigo acogió en esta fría última tarde de sábado del mes de enero dos partidos, del Juvenil y el Cadete A del III Columnas, frente a dos equipos llegados de lejos, Leis Pontevedra y La Bañeza, que salieron victoriosos dejando a 0 a sus respectivos rivales, lo que en conjunto supone un hecho bastante insólito: el III Columnas no logró marcar ni un solo gol en los 80 minutos de juego que se disputaron durante la tarde.

En lo que respecta al partido del Juvenil, ese ‘rosco’ local tuvo algo más de lógica, ya que los mirobrigenses tiraron poco ante el 2º clasificado de la División de Honor; mientras que en el partido de cadetes fue ‘irreal’, ya que el III Columnas generó más ocasiones que La Bañeza pero, entre otras cosas, se encontraron con un gran portero enfrente.

[JUVENIL | III COLUMNAS 0 – LEIS PONTEVEDRA 7]

Para abrir la tarde, se vivió un duelo desigual de la División de Honor Juvenil, entre un equipo de la parte baja, el III Columnas, y el 2º clasificado, el Leis Pontevedra. La distancia clasificatoria se reflejó sobre la pista, dominando con claridad el equipo gallego, que tuvo mucho más balón, obligando a un esfuerzo continuo en defensa al III Columnas, que realizó un gran derroche en este apartado en el primer tiempo, perdiendo poco a poco fuelle en el 2º.

El Leis Pontevedra se adelantó pronto, en el 3’, pero el III Columnas mantuvo la concentración defensiva, teniendo poco a poco Juanan que asumir más protagonismo, con buenas intervenciones ya con el primer período avanzado en el 14’ (en una de ellas junto a Carlos) o en el 16’, todo ello tras haber enviado Marcos antes a córner un pase de la muerte. El III Columnas estaba tirando poco (hubo una opción de Pablo en el 10’ que acabó en córner, en cuyo saque la intentona de Álex Sánchez se perdió por poco, al igual que una de Cata poco después), pero los visitantes pidieron su tiempo muerto en el 18’.

De regreso, no cambió la dinámica, pero el Leis logró poner el 0-2: Yassin desvió una jugada de toques a córner, en cuyo saque al área lograron marcar (poco después de que un tiro de Álex Sánchez se fuese por encima del larguero de la otra portería). En los 8 segundos finales del primer tiempo Leis rozó el gol por dos veces, pero no atinó con los tres palos (en la primera, un jugador no llegó a empujar en el 2º palo, mientras que en la otra, sobre la bocina, el balón acabó fuera).

Tras el descanso, Leis volvió a entrar fuerte, saliendo enseguida Quico a cortar un par de balones además de despejar otro Cata, llegando el 0-3 en el 24’ con un tiro desde la derecha que se le resbaló a Quico. El portero gallego desbarató una buena opción de Pablo en el 26’, antes de que en el 28’ lograsen el 0-4, en una acción de toques rápidos tras una polémica falta en campo del Leis. A partir de ahí, el III Columnas fue bajando prestaciones, al igual que el partido perdió atractivo.

Un tiro del Leis y otro de Danel se perdieron por poco de camino al 0-5 en el 31’, en una acción desde atrás en la que hubo un pase arriba para que un jugador marcase a placer según llegaba. El III Columnas pidió en ese instante tiempo muerto, pero al poco de volver se le complicaron aún más las cosas al cometer su 5ª falta. De este modo, lo que quedaban fueron ‘minutos de la basura’ que diría Ramón Trecet, en los cuales el Leis sumó dos goles más.

En concreto, el 0-6 llegó en el 35’, partiendo de una recuperación tras pérdida, que fue resuelta fácil arriba; y el 0-7 en el 38’, producto de un robo por la izquierda de un jugador que avanzó hasta firmar un tiro cruzado que entró. En ese tramo final, el Leis hizo al menos otras cinco intentonas que se fueron por poco (Quico salvó otra), mientras que por parte local apenas se puede contabilizar un tiro de Pablo desde la derecha que enviaron a córner, y un saque de Quico para Yassin, que enganchó según le caía, y que no fue entre los tres palos.

[CADETE | III COLUMNAS A 0 – CFS LA BAÑEZA 2]

Como segundo plato de la tarde, se midieron dos equipos parejos de la Regional Cadete, de los cuales salió triunfador La Bañeza al lograr atinar con la portería del III Columnas, que ha empezado el 2023 con buen ritmo (había ganado los dos partidos previos). El primer tramo del partido tuvo bastantes idas y venidas, con ocasiones para ambos equipos que no fueron superpeligrosas, pero sí obligaron a intervenir a los porteros.

En lo referente a las ocasiones locales, se toparon con el guardameta de La Bañeza Pablo Bernal (a los 35”, en una acción en carrera), José Alberto (en el 6’, de lejos), Paúl (en el 7’, a media vuelta), y de nuevo José Alberto (también en el 7’). Mientras, en lo que se refiere a las opciones visitantes, Diego metió una doble gran mano consecutiva en el 4’ (el balón se fue en ambas a córner), despejó por alto un remate en el 7’, y metió otra gran mano en el 8’, además de despejar Pablo Uribe otra opción.

Cruzado el ecuador, asumió más protagonismo el III Columnas, firmando Marcos Montero un tiro cruzado en el 12’ que se fue rozando el palo izquierdo, y atrapando el portero otro disparo de José Alberto, antes de que La Bañeza llegase a las 5 faltas en el 15’. Al minuto siguiente, cometieron la 6ª, lanzando fuera el doble penalty Pablo Bernal, quién poco después se topó con el guardameta en una acción clara en carrera. De forma un poco injusta para la dinámica de esos minutos (ya que llevaban rato sin tirar), los leoneses se adelantaron en el 19’: hubo un pase arriba, colocándose el balón un jugador que hizo un disparo certero.

El primer tiempo concluyó con otras dos buenas intervenciones del portero leonés a opciones de José Alberto y Alejandro (respecto a ésta última, metió un gran pie), además de enviar Pablo Bernal otro balón por encima del larguero. Aunque La Bañeza intentó salir con ritmo al segundo tiempo, enseguida el partido volvió a la situación anterior, con ocasiones sólo del III Columnas, empezando por una de José Alberto que el portero despejó por alto, intentándolo sin éxito Pablo Bernal de cabeza.

En los minutos siguientes, José Alberto metió dos balones al área que no encontraron rematador (además le cogió otra el portero), una opción lejana de Pablo Bernal se perdió, Pablo Uribe no tuvo suerte en dos acciones (la primera acabó fuera y la segunda la atrapó el guardameta), una intentona de primeras de Paúl no cogió puerta, y el portero desbarató otra de Pablo Uribe. A partir del 32’, cambió la dinámica, mirando también a puerta La Bañeza, comenzando con un disparo en carrera que fue replicado por Diego con un paradón.

En el 35’, se estrelló en el larguero una intentona a pase de Paúl de Pablo Bernal, que al minuto siguiente se topó con el portero, dentro de un minitramo en el que hubo otra oportunidad para Paúl, José Alberto blocó un tiro en su área, y La Bañeza mandó un tiro por encima del larguero. En el 37’, La Bañeza hizo un saque en largo que fue aprovechado con un chut que también replicó muy bien Diego, que segundos después metió otra manaza a un disparo en carrera. Al final de ese minuto llegó el 0-2 en una acción a la contra: un jugador se plantó arriba, recortó y la metió para adentro muy colocada.

En ese instante, Diego empezó a subir como portero-jugador, pero no dio frutos (enseguida La Bañeza remató a puerta vacía, aunque sin premio), marchándose fuera dos intentonas de Alejandro. Entre medias, el III Columnas cometió su 5ª falta, que dio paso a la 6ª a 40 segundos para el final, deteniendo Saúl el doble penalty desde una posición adelantada. El partido se cerró con un remate fuera de Pablo Bernal a pase de Alejandro y una parada final de Saúl.

> Por parte del III Columnas jugaron: Diego, José Alberto, Alejandro, Paúl, Pablo Bernal, Marcos Montero, Hugo, Juan, Pablo Uribe, Héctor y Saúl; y por parte de La Bañeza, José Manuel, Roberto, Alejandro, Iker, Axel, Sergio, Hugo, Turienzo, Óscar, Rubén, Darío y Javier.