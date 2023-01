El club Abadengo running disfruta de una masterclass del entrenador Juan Carlos Fuentes

Niños y mayores del club de atletismo Abadengo Runnig disfrutaron ayer de un entrenamiento especial con la masterclass impartida por Juan Carlos Fuentes, un entrenador con treinta años de experiencia en distintas escuelas y clubes de la provincia, y con el curriculun de ser el preparador de Álvaro de Arriba, campeón de Europa en 800 metros en 2019.

La clase magistral, que se celebró en el polideportivo municipal de Lumbrales, se inició con los más pequeños del club, niñas y niños de entre 6 y 11 años que participaron con gran interés cada una de las pruebas del entrenamiento: calentamiento articular, técnicas de carrera, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y un circuito de tecnificación.

La sesión de entrenamiento se cerró con una interesante y didáctica charla en la que Fuentes instó a los niños a practicar todo tipo de deporte, "porque el deporte educa en valores, a vuestra edad hay que participar no hay que pensar en ganar sino en disfrutar, da igual el puesto en que quedeis. No hay perdedores, perdedor es quien no hace algo" afirmó Fuentes.

Siguiendo esta línea, el entrenador de atletismo resaltó un valor más de este deporte, que se practica de forma individual, "el afán de superación, el afán de superarse a sí mismo en cada carrera, no a los demás", y puso de ejemplo al campeón Álvaro de Arriba, que empezó en el atletismo "porque le gustaba correr, pero que no ganaba carreras de infantiles, ni de cadetes, y ha llegado a tocar techo siendo campeón de Europa, ha tocado techo en tres mundiales – clasificándose como 4 y 5 del mundo- y hemos estado en dos juegos olímpicos" recordó Juan Carlos Fuentes.

Los pequeños intervieron en la charla planteando dudas y comentarios sobre los deportes que practican.

Agradecimientos del club

La segunda parte de la tarde de atletismo en Lumbrales tuvo como destinatarios a los adultos del club Abadengo running que recibieron una masterclass de Juan Carlos Fuentes, que se ha desplazado a la capital del Abadengo respondiendo a una petición de la directiva de este club.

La directiva del club Abadengo quiere agradecer "con mayúsculas el compromiso de Juan Carlos Fuentes, entrenador nacional de atletismo, con este deporte y con este club. Sólo ha hecho falta dos conversaciones con él para que deje a un lado su gran volumen de trabajo y nos dedique una tarde entera a poner al servicio de pequeños y mayores toda su sabiduría de una manera lúdica y cercana con todos nosotros" afirma Javier Martín, presidente del club.

Además, la Junta directiva manifiesta su agradecimiento a todos los que han participado en esta jornada de atletismo en Lumbrales, "empezando por los niños que afrontaban la tarde con gran ilusión porque hoy iban a tener un nuevo monitor de atletismo que era famoso y lo han hecho todos de maravilla durante la hora y media que ha durado su entrenamiento" y también a los padres que han querido que todos los niños del club estuvieran en esta sesión y que nos han mostrado su agradecimiento por traer hasta aquí a alguien con un nivel de conocimiento tan alto sobre el atletismo y que sus hijos pudieran disfrutar de ello".

El club de atletismo Abadengo runing se reactivó hace apenas tres meses con 67 atletas de todas las edades y con una nueva directiva, integrada por Javier Martín, Ana Isabel Hernández, Diana Abarca y Julio Calderón, que además se han implicado como entrenadores.