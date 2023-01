Carlos Rubén: "Claro que se me ha pasado por la cabeza retirarme al haber estado tanto tiempo lesionado"

Carlos Rubén, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA después de haber vuelto a sentirse futbolista tras superar muchos meses de una lesión en el codo que le ha dejado secuelas para su día a día.

Vuelta al verde: "Me he encontrado bien dentro de lo que cabe. Son seis o siete meses sin competir y con la edad que tengo ya cuesta más coger la forma. Es duro por la incertidumbre, el brazo estaba muy limitado, luego ya me operaron y ha sido un proceso largo. No tenía las cosas claras al principio y espero ganar unos grados de movilidad más con trabajo de fisioterapia".

La dureza mental: "El brazo no lo tengo bien todavía y no podía estirar o girar el brazo. Ya fui a un especialista, me operaron y empecé a ver la luz. No me dieron fechas para volver, pero sí que me dijeron que tendría cierta mejoría. Me faltan unos 30º grados para dejar el brazo recto ahora mismo y no ganaré toda la extensión, aunque podré hacer vida normal. Es un proceso duro mentalmente al no poder competir".

Molestias: "Hasta las últimas dos o tres semanas no podía hacer bíceps u hombro con las pesas. A la hora de forcejear con el brazo era más complicado a la hora de zafarme, trato de evitar golpes, aunque ya me he caído un par de veces y no me ha pasado nada. Te habituas a llevar el brazo como en cabestrillo sin darte cuenta. Pedí el alta voluntaria para estar con el equipo. Llegamos a un acuerdo por si había tarjetas o lesiones... y justo el día antes de que me dieron el alta hubo varios percances".

El reto del playoff: "Los resultados dan confianza y eso es lo que manda. Ahora viene un partido complicado contra el Valladolid, que en su casa sufrimos mucho... pero los partidos en hierba artificial siempre son duros para los rivales en el Municipal. Las segundas vueltas son duras, aunque el equipo tiene capacidad para aguantar en la zona de playoff".

Retirada: "El fútbol depende de cómo te encuentres. Claro que se me ha pasado por la cabeza retirarme al haber estado tanto tiempo lesionado y se hace pesado. La incertidumbre es lo peor, pero ya me voy encontrando mejor y siempre he ido año a año. Intentaré ganarme el puesto o aportar como suplemente. Al acabar ya pensaré y esto me encanta".