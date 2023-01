El taller de teatro intergeneracional se abre a más personas interesadas

El alcalde Marcos Iglesias y las concejalas Davinia Montero y Paola Martín Muñoz se acercaron a visitar en la tarde del miércoles el taller gratuito de Teatro Intergeneracional que dirige Sergio Cardoso en el Centro Joven ubicado en La Parada de La Colada, con motivo de la ampliación del número de participantes en el mismo.

Según explicó el propio Sergio Cardoso, el taller de teatro “desde el principio ha ido bien”, teniendo personas en lista de espera que no habían admitido hasta ahora debido a las limitaciones de espacio. Aunque el lugar de impartición del taller va a seguir siendo el mismo, ahora ya no hay restricciones por la pandemia del coronavirus, con lo cual se puede dar capacidad a más personas (los interesados, de 12 a 100 años, deben ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo).

El taller celebra sus sesiones los miércoles de 19.00 a 20.30 horas, resaltando Cardoso que es un grupo que funciona todo el año, incluso en verano (aunque obviamente no todas las personas pueden asistir siempre). Del taller destacó que además de enseñarse Artes Escénicas, también se aprenden “herramientas sociales”, como la desinhibición, el trabajo en equipo, o la relación con gente de otras generaciones, no siendo necesario tener conocimientos previos teatrales.

Al respecto, Paola Martín Muñoz comentó que “no es un taller de teatro al uso, no se trata sólo de aprender textos; vas conociendo personas”, incidiendo además en que no solo hay personas de Ciudad Rodrigo, sino también de otros lugares como Lumbrales. Por su parte, Marcos Iglesias mencionó que “en una ciudad que quiere y siente la cultura, el apego al teatro no sólo debe ser en un momento puntual [con la Feria de Teatro], sino una dinámica de todo el año”.