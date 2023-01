Una Plataforma de titulares de cotos de caza convoca una concentración contra la aprobación de la Ley de Bienestar Animal

La próxima aprobación de la Ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal ha puesto en el disparador a buena parte de los aficionados a la caza y de otros colectivos que utilizan habitualmente animales en la práctica de sus respectivas actividades. Así, más de 200 titulares de cotos de caza de la provincia de Salamanca han constituido una plataforma en defensa de la caza ante la que consideran “inacción” de otras organizaciones en la que no “nos vemos representados”, una iniciativa cuyo número de cazadores “crece día a día” y que esperan se traslade a otras provincias españolas.

Antes de haber concluido el trámite para su constitución en asociación, la plataforma de titulares de terrenos cinegéticos de Salamanca ha convocado una concentración en Salamanca para dar a conocer al colectivo cazador sus inquietudes y preocupación por lo que puede significar para la actividad cinegética la aprobación de la nueva Ley de Protección Animal y la reforma del Código Penal respecto a las penas que se pretenden imponer en los casos de maltrato a animales.

La protesta tendrá lugar el próximo domingo, 29 de enero a las 12.00 horas, en la Plaza Mayor de Salamanca y en ella tratarán de demostrar la fortaleza del colectivo cinegético frente a los grupos animalistas que defienden estas reformas. Según Francisco Manso, uno de los portavoces de la Plataforma, el origen de esta iniciativa “surge porque el colectivo de cazadores va a ser gravísimamente perjudicado por la nueva reforma del Código Penal, prácticamente impidiendo la caza o atándonos de pies y manos si sale adelante, y en tanto que con la nueva Ley de Protección Animal estaremos muy afectados si se aprueba tal y como se pretende, a pesar de la enmienda introducida por el PSOE" y apoyada por Cs, PP, PNV, VOX y Coalición Canaria, ya que "mantiene ‘coletillas’ que pueden tener distinta interpretación dependiendo de quién aplique la ley”, algo similar a lo que está sucediendo con la aplicación de la ‘Ley del no es no’, “es por lo que queremos que los perros de caza queden en la ley como estaban antes y podamos practicar la actividad cinegética como hasta ahora, por eso queremos que la ley no finalice el trámite. El objetivo es intentar que el Gobierno dé marcha atrás en la aprobación de la nueva ley de Protección Animal y la reforma del Código Penal”.

En cuanto a la reforma del Código Penal, Manso asegura que “llega equiparar el maltrato a un animal con el delito de lesiones a una persona". Además, "se castiga con hasta 24 meses de cárcel, el doble que en la actualidad, lo que supone una desproporcionalidad si se compara con la de inferir daños a una persona. Da igual que el daño se lo hagas a una persona que a una rata, lo cual la pena no es justa ni proporcional ni razonable”, una reforma que según algunos juristas puede llegar a poner en riesgo la actividad cinegética y otras tradiciones como las corridas de toros. Por ello, para Paco Manso “el Gobierno está iniciando una bestialización de los humanos y una humanización de los animales que es ilógica. No puede ser que por darle un escobazo a una rata te pueda caer una pena similar a la de causar lesiones a una persona”, sentencia.

Por último, respecto a las declaraciones del delegado provincial de la RFEC, Javier Tendero, recogidas por LAS ARRIBES AL DÍA, y en las que aseguraba que la nueva Plataforma excluye a los cazadores federados a través de sus estatutos, Francisco Manso asegura que “lo que ha dicho el delegado provincial de la RFEC es mentira porque no hay estatutos a día de hoy. Cuando creemos la asociación, y se finalicen los estatutos, se verá que no hay ningún tipo de exclusión. Podrán entrar tanto federados como no federados. Lo estatutos no son excluyentes ni mucho menos, serán unos estatutos abiertos a todo el mundo que defienda la caza”.

Por ello, desde la Plataforma de titulares de cotos invitan a todos los cazadores salmantinos, federados o no, así como a afectados por la nueva Ley de Bienestar Animal, pertenecientes a otros colectivos, a sumarse a la concentración prevista el próximo domingo en Salamanca, porque “solo unidos podremos defender la caza”.