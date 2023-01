La oposición en el Ayuntamiento de Vitigudino pide que se dé cuenta al pleno de varias sentencias

Los concejales en la oposición en el Ayuntamiento de Vitigudino, tres del PSOE y uno de Ciudadanos, han presentado un escrito en el registro municipal por el que instan a la alcaldesa popular, Luisa de Paz, a que se dé cuenta al pleno de la Corporación de las sentencias que, entre otros asuntos, afectan a la remuneración que perciben los concejales, todas ellas firmes bien por no haberse presentado recurso de apelación o por haber sido estos desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La primera de estas sentencias, todas ellas consecuencia de las denuncias realizadas ante los juzgados por el portavoz de Cs, José Antonio Pérez Blanco, hace referencia al pleno del 25 de julio de 2019, declarado nulo y con ello todos los acuerdos adoptados, por defectos en la convocatoria. A este fallo también se suma la desestimación del recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento.

Pero además de esta primera sentencia, el TSJ también rechazó el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia por la que fue declarado nulo el pleno del 29 de octubre de 2021 en el que se aprobó la derogación del Reglamento de Organización Municipal (ROM), sentencia que se debe a un nuevo defecto de forma en la convocatoria tras la interrupción y posterior reanudación de la sesión telemática del pleno.

Sobre el ROM hay que señalar que se trata del documento en el que, entre otras cuestiones de funcionamiento, se establecen las indemnizaciones que deben percibir los miembros de la Corporación por asistencia a plenos, comisiones y órganos colegiados en los casos en los en que no hayan sido aprobadas retribuciones por dedicación exclusiva o parcial para sus miembros, documento que data de 2003 y que fue modificado en 2005.

Asimismo, otra de las sentencias hace referencia a la nulidad del pleno celebrado el 18 de enero de 2022 por no haberse entregado en su integridad a los concejales de la Corporación la documentación relativa a la sesión. En esta nueva convocatoria del pleno se llevaba la aprobación de nuevo de las indemnizaciones, retribuciones y dedicaciones de los miembros de la Corporación tras conocerse el fallo que anulaba el pleno del 25 de julio de 2019. Esta última sentencia adquiría recientemente firmeza tras que el Ayuntamiento no presentase recurso de apelación.

Además de las anteriores, los concejales en la oposición también piden que se dé cuenta al pleno de las sentencias por las que se condena al Ayuntamiento al pago de las costas de varios de los procedimientos judiciales ya resueltos y firmes.

Devolución de lo cobrado

Las retribuciones aprobadas en los plenos declarados nulos del 25 de julio de 2019 y del 18 de enero de 2022 eran de 21.000 euros brutos anuales para la Alcaldía, por dedicación exclusiva; dos dedicaciones parciales por 12.200 euros brutos al año cada una por 25 horas semanales, además de las cuotas de la Seguridad Social. Además, los tenientes de alcalde 1º y 2º han percibido al mes 350 euros por asistencia a plenos y comisiones, y el resto de concejales con delegación 180 euros por asistencia a comisiones y plenos.

Por otra parte, hay que señalar que el ROM, documento que estaría vigente al declararse nulos los plenos de su derogación y el establecimiento de dedicaciones exclusivas y parciales, contempla una indemnización máxima mensual para los miembros de la Corporación que carezcan de dedicaciones exclusivas o parciales. En el caso de la Alcaldía esta indemnización sería de 600 euros mensuales, 150 euros para los tenientes de alcalde y de 90 euros para los concejales.

Así las cosas y de acuerdo con estos fallos judiciales, todos los concejales deberán reintegrar a las arcas municipales lo cobrado en concepto de indemnizaciones por asistencia a plenos, comisiones y órganos colegiados, así como las retribuciones por dedicaciones parciales y exclusivas desde agosto de 2019, lo que podría aproximarse a los 200.000 euros al incluirse los intereses correspondientes y las cuotas de la Seguridad Social.

Pero el final de la vía judicial no agota las posibilidades para evitar la devolución de lo cobrado, es más, existen alternativas con las que justificar la no devolución de lo percibido por todos los concejales entre agosto de 2019 y diciembre de 2022. A este respecto cabe recordar que los cobros se realizaron bajo el amparo de informes favorables de Secretaría-Intervención, y que los fallos judiciales que han declarado la nulidad de los plenos, y todo lo acordado en ellos, se debe a defectos en las convocatorias y a la ausencia de documentos que no se pusieron a disposición de algunos concejales, pues en ningún caso se valora el contenido de las sesiones, lo cual sería una puerta para recurrir a otras instancias que amparen lo percibido por los miembros de la Corporación durante casi dos años y medio.

Convocatoria del pleno

La petición de los concejales de la oposición viene precedida de la próxima convocatoria de un pleno extraordinario para la toma de posesión de Leticia Cuesta de su acta de concejala, siguiente en la lista de Contigo Somos Democracia.