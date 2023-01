Reparto de puntos entre Ciudad Rodrigo y La Bañeza tras un reñido partido que no tuvo goles

Por segunda semana consecutiva (ya que tocaba iniciar la 2ª vuelta tras concluir la 1ª la semana anterior), el equipo Senior del Ciudad Rodrigo CF compareció en la tarde dominical en el Francisco Mateos, en el que volvió a lucir de nuevo el sol, aunque con una temperatura sensiblemente más baja que la que hubo en el duelo del anterior domingo ante el Villaralbo. Como aquel día, el Ciudad Rodrigo se volvió a medir a otro equipo de la parte alta, en este caso La Bañeza, firmando también tablas, aunque esta vez sin goles.

Si el partido frente al Villaralbo fue en líneas generales bastante entretenido, y con unas cuantas ocasiones claras de gol, en el duelo frente a La Bañeza prácticamente no hubo oportunidades de máximo peligro, dentro de un encuentro menos vistoso para el espectador, aunque igual de competido, con mucho choque y pequeñas faltas. En este aspecto, los equipos tuvieron suerte de que el árbitro hubiese venido con escasas ganas de recaudar fondos para la Federación (sólo sacó una amarilla, cuando hubo varias merecidas para cada bando por ejemplo por cortar contraataques).

De este modo, si en el duelo frente al Villaralbo ambos equipos hicieron méritos para ganar, en este choque frente a La Bañeza ambos los hicieron para no irse derrotados, con lo cual el empate es ciertamente justo. Hay que recordar que el partido de la 1ª vuelta en La Bañeza también finalizó con empate (en aquel caso 2-2), con lo cual el goal-average particular queda igualado (para los desempates ligueros no se tienen en cuenta el número de goles).

ASÍ FUE EL PARTIDO

Como decíamos más arriba, el partido fue menos atractivo que el de la semana anterior, viviéndose un largo tramo inicial en el que además hubo ‘poco ritmo’. Como primeras miradas a las respectivas puertas rivales, sin mucho peligro, Berro colgó en el 9’ un balón que no pudo golpear Fran Gemio; mientras que La Bañeza remató de cabeza, atrapando el balón Pepo, una falta lejana. La vez que el Ciudad Rodrigo estuvo más cerca del gol fue en el 15’, cuando un centro desde la derecha fue tocado por Alberto García llegándole en el palo izquierdo a Fran Gemio, a quién le cerró muy bien el hueco el portero leonés.

Por parte de La Bañeza, botaron una falta muy lejana en el 29’ que replicó muy bien de puños Pepo, que casi acto seguido atrapó un disparo desde fuera del área. El partido se animó un poco, teniendo algo más de ritmo, en los minutos finales del primer tiempo, comenzando en el 38’ con un tiro de Alberto García que desviaron por el camino a córner, en cuyo saque hubo un tiro posterior de Sergi que acabó fuera.

Un par de minutos después, un centro de Fran Gemio tras una buena combo con Maza e Isma fue despejado antes de que hubiese un remate; mientras que en el 41’ La Bañeza fue quién puso un buen balón al área despejándolo Pepo con un puñetazo. Como última acción de cierto interés del primer tiempo, Maza colgó un balón para Alberto García, pero se anticipó el guardameta de La Bañeza, antes de varias idas y venidas finales sin peligro real.

La 2ª parte arrancó con el Ciudad Rodrigo más activo, animándose a tirar más veces: Maza botó una falta lejana en el 50’ que se fue alta por poco; este mismo jugador lo probó cogiendo el rechace de un defensa a un tiro de Berro, marchándose desviado; y Sergi lo intentó con una fuerte semivolea lejana que cogió puerta, pero justo hacia donde estaba el guardameta. Por parte visitante, se puede destacar en el 58’ una falta bombeada desde muy lejos que atrapó Pepo.

Tras hacer un par de cambios, La Bañeza tuvo un tramo en el que merodeó con bastante peligro el área del Ciudad Rodrigo CF (pero sin encerrar a los mirobrigenses). Así, de forma consecutiva, José Manuel y Javi Moríñigo despejaron balones peligrosos; Pepo hizo una gran parada a un centro-chut desde la izquierda; un tiro apresurado de La Bañeza tras una imprecisión local por suerte no quiso coger puerta; y un balón en largo propició que un jugador se quedase sólo frente a Pepo, quién envió a córner con el pie el tiro final con poco ángulo. El Ciudad Rodrigo no volvió a probarlo hasta el 76’, con un tiro de Mario que rebotó por el camino en un jugador leonés, con la suerte para él de que lo desvió hacia su portero.

Un tiro del recién salido Dylan se fue por poco en el 78’, antes de la última gran ocasión del partido, en el 81’: un balón colgado por La Bañeza desde la derecha fue golpeado con peligro en el área, despejándolo Pepo a una mano a córner, cuyo saque también repelió de puños el portero mirobrigense, propiciando un tiro cruzado dentro del área que se marchó fuera. El tramo final tuvo bastantes idas y venidas, pero el gol no estuvo cerca: un buen centro desde la derecha de Alberto García lo mandaron a córner, un tiro leonés desde la frontal se marchó alto y un córner final local lo despejaron en el área los visitantes sin excesivos problemas.