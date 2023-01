El III Senior pierde ante Intersala Zamora un bronco partido que acabó con ocho agentes en el Pabellón

Concluido el Toro de San Sebastián, las emociones fuertes no se detuvieron en la tarde sabatina en la Avenida Conde de Foxá de Ciudad Rodrigo, aunque en este caso no en la calle, sino en el Pabellón, que acogió el duelo del III Senior frente al actual líder de 3ª División, Intersala Zamora, que pese a viajar con bajas (también tenían los locales) se acabó por hacer con la victoria con un poco de holgura en la 2ª parte, después de que la 1ª fuese más igualada.

Más allá del juego y el resultado, el encuentro estuvo marcado por lo bronco que se fue poniendo, lo que hizo incluso que acabase con 8 agentes del orden en el Pabellón (6 de la Guardia Civil y 2 de la Policía Local), tras requerir su presencia los árbitros so amenaza de no continuar con el partido ante lo caliente que se estaba poniendo aquello, incluido en la concurrida grada (curiosamente, esta vez la cosa no iba especialmente con ellos, pese a que estaban volviendo un poco loco al personal con su variado criterio a la hora de pitar faltas).

ASÍ FUE EL PARTIDO

La tarde festiva en Miróbriga no pudo empezar mejor para el III Columnas, con un gol a los 14”: Raúl recuperó el balón casi en el medio del campo, avanzó y con un gran tiro lo coló en la portería rival. Aunque Intersala disparó pronto por 1ª vez (lo repelió Pablo Ramos) y se topó con el palo en el 2’, en los primeros minutos estuvieron más activos los locales: el portero desbarató una intentona de Álex Morales, que envió otra fuera; Raúl no llegó por poco a empujar una pared de banda a banda con Asier, quién se topó en otra acción con el portero y en otra con el palo a puerta vacía a pase de Álex Morales.

Tal era el panorama que Intersala pidió su tiempo muerto cuando sólo se llevaban 3’37”. Al minuto siguiente, le dieron la vuelta al marcador en sólo 12 segundos: en primer lugar, un jugador se fue por la banda izquierda (mientras le hacía falta a Motta, pero no se señaló) hasta sacar un pase atrás que un compañero enchufó por alto, y a continuación, remataron al lado del primer palo, colándola entre Pablo y la madera, un saque de córner. El III Columnas no reaccionó mal, y dispuso de ocasiones de Diego, Motta o Manu hasta empatar en el 11’: Raúl robó arriba el balón, que le llegó a Asier, que firmó un gran disparo por alto.

Los compases siguientes fueron un poco de ida y vuelta, estando más cerca del gol Intersala (Pablo Ramos hizo tres paradas, incluido un paradón con el pie en el 12’, enviando el balón a córner, en cuyo saque evitó Motta el remate de gol), aunque también lo probaron Álex Morales o Motta. El III Columnas se volvió a poner por delante al inicio del 15’: Raúl envió el balón desde la derecha a Asier, que se lo coló por bajo al portero. Sin embargo, la alegría duró poco: 46 segundos después, Pablo Ramos envió con otro paradón de nuevo el balón a córner, en cuyo saque Intersala repitió la acción del 1-2 para poner el 3-3.

Apenas 19 segundos después, a Intersala le señalizaron (como acumulada) su 5ª falta, tardando apenas 3 segundos en cometer la 6ª, en una posición adelantada al doble penalty, desde la cual Raúl envió el balón para dentro. Los visitantes empataron otra vez en el 17’: Pablo Ramos hizo otro paradón a un tiro en carrera, pero el balón quedó suelto, fusilando con él la portería mirobrigense.

En el minitramo siguiente continuaron las idas y venidas hasta que a 1’33” para el descanso Intersala metió un balón al área, donde un jugador logró marcar de tacón pese a la oposición de Pablo Ramos y Motta. El III Columnas pudo irse al descanso empatado, pero el guardameta zamorano detuvo un doble penalty lanzado por Raúl dentro del último minuto de una larguísima 1ª parte.

En el arranque de la 2ª, parecía haber cambio de guión, con un ambiente más tranquilo, y posesiones más largas, con algo más de balón –al ir perdiendo- del III Columnas, que en el 23’ tuvo una opción con un balón al área para Álex Morales, que lo intentó meter de tacón sin éxito. Tras no llegar ese gol, Intersala rompió el marcador en los minutos siguientes: en el 24’, tras un desajuste atrás de los locales, acabaron marcando a puerta vacía; y en el 25’, aprovecharon con un buen tiro por alto el rechace de la barrera al lanzamiento de una falta.

Tras una intentona de Raúl que desbarató el guardameta, Intersala se topó con el palo en el 28’ (con un tiro en carrera), medio minuto antes de que llegase el 5-7, en un libre indirecto al borde del área zamorana que metió Asier. Este tanto espoleó al III Columnas, que lo fue probando con peligro de la mano de Manu (se marchó fuera), Jorge Crespo (la cogió en la línea el portero, que posiblemente hizo penalty a Diego a continuación), o Diego, con un par de disparos que se fueron rozando el palo.

El partido se había ido calentando de nuevo, llegando al culmen al inicio del 32’, cuando Manu vio una protestada 2ª amarilla por una falta en el medio del campo. Camino a los vestuarios, un jugador de Intersala le dijo algo, diciéndole al árbitro algo así como que ‘si no lo había oído’ (estaba cerquísima), pero no le hizo caso. Sin embargo, un colegiado que estaba ‘en la otra punta’ vio cómo un jugador del banquillo de Intersala (un portero suplente que no había jugado) hizo algún tipo de gesto ofensivo hacia la grada, saliendo raudo y veloz a sacarle la tarjeta roja directa.

Este jugador de Intersala se fue haciendo aún más gestos, lo que encendió la chispa en la zona central de la grada baja de Conde de Foxá entre miembros del III Columnas e Intersala. Aunque la cosa no iba con ellos, los árbitros parece que se ‘asustaron’, y sin ningún tipo de aviso previo (un miembro del banquillo de Intersala fue por su cuenta a decirle a los suyos, “callaos, que nos toca volver” [otro día si los suspenden]), los árbitros dijeron que no se jugaba más hasta que no estuviese por allí la Guardia Civil y la Policía Local.

Tras unos 10 minutos, aparecieron 6 agentes de la Guardia Civil y 2 de la Policía Local (parte de los cuales tomaron posiciones en la zona más bulliciosa de la grada), que ‘tuvieron que quedarse’ a ver los 8’57” que faltaban. Los dos primeros minutos los jugó Intersala en superioridad por la expulsión de Manu, pero el III Columnas los aguantó sin conceder siquiera opciones claras. Ya en igualdad, los mirobrigenses lo fueron probando (sobre todo Raúl y Álex Morales), pero en las que fueron entre los tres palos estuvo atento el portero.

A 3’45” para el final, Jorge se puso como portero-jugador, que no dio ningún fruto, y que incluso costó el 5-8 en la primera jugada con esta estrategia (al recuperar el balón Intersala, atinaron a puerta vacía). Álex Morales lo probó dos veces (se topó con el portero) y Asier otras dos (se marcharon fuera), antes de que a 27” para el final llegase el 5-9: recuperaron el balón en el ½ del campo y avanzaron hasta marcar a puerta vacía.

Con el bocinazo final, se volvió a encender la chispa, en este caso entre los propios jugadores, para cierta sorpresa de los agentes, que ‘no sabían qué hacer’ (porque obviamente en lo que respecta a la pista es una contienda deportiva que tiene sus árbitros). Donde sí prestaron atención es a una parte de la grada desde donde, por hacer la gracieta, tiraron un par de papeles a la pista. La afición se marchó sin más (muchos a seguir la fiesta del Toro de San Sebastián), mientras los jugadores se fueron retirando intentando ‘aclarar’ algunas cosas, como Manu con los árbitros y con uno de los jugadores zamoranos que había causado que viese una de las amarillas. En definitiva, una tarde con demasiadas emociones en la Avenida Conde de Foxá.