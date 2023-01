El Obispo celebra con los medios de comunicación locales San Francisco de Sales

Cumpliendo con la tradición, el Obispo José Luis Retana se sentó a desayunar en la mañana del jueves con los medios de comunicación mirobrigenses que quisieron apuntarse a la cita para celebrar la festividad del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, que aparecerá en el calendario litúrgico el próximo martes 24. Este desayuno, al que también asistió el Vicario General de la Diócesis, José María Rodríguez-Veleiro, sirvió para hacer un repaso a su primer año como Obispo diocesano, que considera que ha sido “fructífero, bastante positivo”.

Según explicó, el inicio de este año “resultó difícil, por la intendencia” de contar con dos casas, pero “hicimos un esfuerzo” para “afrontar la agenda con paz”, para lo cual está siendo clave la contribución de su hermano Serafín, que está ejerciendo de secretario personal tanto en Salamanca como en Ciudad Rodrigo. Asimismo ensalzó el trabajo de José María Rodríguez-Veleiro: “esto no sería tan fácil sin Vicario; aquí su figura es muy importante”.

Respecto a este primer año, evocó que en los tres primeros días se reunió con todos los sacerdotes diocesanos, y que ha acudido bastantes domingos a celebrar misa a pueblos de la comarca, algo que en la actualidad suele hacer en la Catedral, para que así sus canónigos puedan cumplir las responsabilidades que tienen tanto en parroquias de Ciudad Rodrigo como del entorno.

Además, José Luis Retana ha querido implicarse en cuestiones de la sociedad civil (“si se puede, mejor estar”), como el acto de distinción de Manuel Delgado Sánchez-Arjona como Hijo Predilecto de Ciudad Rodrigo, o la Gala de Excelencia Empresarial de Afecir, además de tener una “relación buena, leal, estrecha”, con el Ayuntamiento mirobrigense.

Como acciones en la Diócesis, se ha renovado el Consejo Presbiteral (que cuenta con 15 miembros), el Consejo Pastoral (37 miembros), y se han editado 3 publicaciones de relevancia: un protocolo para las oficinas por si se presentan denuncias por abusos, una normativa para que los sacerdotes sepan cómo actuar en actividades en los templos que no son litúrgicas, y un reglamento más formal para las celebraciones en ausencia de sacerdote.

Como valoración general, señala que “la estancia en la Diócesis ha sido generosa, aunque no tan completa como me gustaría”, indicando que “aquí se nota más la presencia o ausencia del Obispo” que en la Diócesis de Salamanca. Aunque son distintas, “los problemas son los mismos”: la falta de sacerdotes y la despoblación, siendo una realidad diferente a la que afrontó cuando era Obispo de Plasencia, porque allí los pueblos son más grandes (no hay localidades pequeñas) y además hay un menor sentimiento religioso.

Respecto al futuro de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, indica que “la Diócesis no la sustenta el Obispo sólo, sino que es un poco de todos; uno no se puede esconder”. Retana concluye que “somos una Diócesis sencilla, pero las cosas funcionan”, terminando por preguntar a los periodistas cuál es su visión del territorio, para así tener mayor conocimiento de la realidad social del entorno.