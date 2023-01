Las peñas con caseta tienen de plazo hasta el miércoles para comunicar si quieren continuar

Las tres peñas que no se instalaron el año pasado por la pandemia también deben decir si retoman sus casetas o las dejan

Las peñas y/o agrupaciones que durante el Carnaval del Toro 2022 contaron con una caseta en la Plazuela del Buen Alcalde o en el Paseo Fernando Arrabal tienen de plazo hasta las 14.00 horas del próximo miércoles 25 de enero para comunicar al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo si quieren continuar con ellas durante el inminente Carnaval 2023.

Durante este período, también deben comunicar si quieren proseguir las tres peñas que el año pasado decidieron no instalarse (una en la Plazuela del Buen Alcalde y dos en el Paseo Fernando Arrabal) debido a la pandemia del coronavirus, después de brindarse la posibilidad, de forma excepcional, de no perder el derecho a instalarse en años venideros pese a no montar la caseta (como ocurriría en un año normal).

Lo que deben hacer todas esas peñas, que ocupan un total de 27 casetas (11 en la Plazuela y 16 en el Paseo Fernando Arrabal), es presentar en el Registro General del Ayuntamiento una solicitud de autorización del aprovechamiento especial del dominio público mediante la instalación de casetas para disfrute de peñas. Estas solicitudes se deben presentar de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas) o bien a través de su Sede Electrónica.