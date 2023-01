Chuchi Jorqués y la emoción por el Cristo - CD Guijuelo: "Me gustaría ser como Ferguson y poder estar aquí diez años"

Chuchi Jorqués, entrenador del Cristo Atlético, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA por el partido de este fin de semana contra el CD Guijuelo, un club en el que ha vivido mucho durante su carrera.

Su temporada: “Estamos contentos y el balance es positivo. Estoy en mi casa, en mi barrio, en el sitio en el que me crié, crecí y me retiré. Es una comodidad y tengo La Balastera a cinco minutos de casa, pero tengo la presión añadida que me meto yo por estar aquí. Es el club de mi vida”.

Objetivo: “Es asentar al equipo en Segunda RFEF y salvar la categoría. Venimos de dos temporadas muy buenas y ahora ha habido un arranque más dubitativo. Si nos ganamos el derecho a soñar, bienvenido sea… pero nadie te lo va a regalar tal y como está el grupo esta temporada. Va todo muy apretado y la categoría se parece más a la Segunda B de antes. Hay equipos con solera como el Guijuelo. Debemos ser humildes, que está todo para chiquitas bromas de pensar en más de lo que mereces”.

Guijuelo: “Siempre es bonito jugar contra el Guijuelo y he pasado unos años maravillosos de mi vida allí, tanto deportivamente como extradeportivamente. Me han tratado como a uno más y tengo un montón de amigos. Ha significado mucho para mí, pero defenderé los intereses del Palencia Cristo Atlético”.

Tipo de partido: “Soy de los que piensa que si estás segundo con tantos puntos en la jornada 17 es porque estás haciendo las cosas bien. Me da alegría que el Guijuelo consiga cosas bonitas si no juego contra él. Ellos tienen sus armas, son sólidos, transitan bien, son verticales al robar y aciertan arriba. A los rivales les cuesta hacernos gol”.

Jugadores a destacar: “Si me tengo que quedar con alguien por lo emocional es con Carlos Rubén, que es mi amigo y será importante en la segunda vuelta tras la lesión. Hace casi todo bien y es un futbolista top. Cristóbal tiene buen pie, Toti es diferencial, igual que Caramelo o Montero”.

Volver a Salamanca: “No descarto nada en el mundo del fútbol. He estado 17 años fuera de casa en mi carrera y me gustaría estar en casa o cerca por la familia. Salamanca ha estado muy vinculada a mi vida por la Unión Deportiva Salamanca, Unionistas y el Guijuelo. Me gustaría ser como Ferguson y poder estar aquí diez años, aunque el fútbol ahora es muy resultadista y a nadie le importa cómo entrenas, la metodología, la relación con el vestuario o la forma de transmitir. Si ganas, todo vale... y a mí me entristece”.