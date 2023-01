Quejas en los municipios de la Zona de Salud de Vitigudino por la reducción de la atención sanitaria en los consultorios

Se realizan consultas sin médico o se modifican fechas conforme al calendario previsto, lo que origina que muchos usuarios no puedan ser atendidos por el médico cuando lo requieren

Vecinos de Cabeza del Caballo, y de otros municipios de la Zona de Salud de Vitigudino, han denunciado ante LAS ARRIBES AL DÍA la reducción de la atención sanitaria que desde hace un tiempo vienen sufriendo en sus consultorios, deficiencias que achacan a la falta de profesionales sanitarios, especialmente médicos.

En este sentido, aseguran que a pesar de haber un calendario semanal de consultas, muchas de ellas se realizan sin la presencia de un médico, “solo con ATS y además –añaden- puede que te encuentres con un papel en la puerta en el informen de que se ha pasado la consulta médica al martes a las 12 o que no hay ni lunes, ni miércoles ni viernes ni el lunes siguiente, que la consulta se ha pasado al jueves a las 11.15”, cuando el calendario de consultas en Cabeza del Caballo es de lunes, miércoles y viernes, recuerdan.

“El martes pasado, que hubo consulta a las 12, cuando vino la doctora se encontró con que no había nadie. Esto sucedió porque nadie sabía que había consulta, porque el lunes 9 no hubo y no había ningún cartel que se pasaba al martes. Es un problema para nosotros y para los médicos que pasan las consultas. Este jueves, por ejemplo, la consulta era a las 11.15 y habría más de 15 personas”, señalaba a este diario una vecina de Cabeza del Caballo.

Ante esta situación, “para saber qué día hay consulta hay que subir todos los días al centro para ver si hay algún papel en la puerta con el día y hora de consulta, por si al día siguiente te pones enfermo o tienes que pedir alguna consulta, análisis etc.”. Asimismo, en Cabeza del Caballo han creado un grupo de Whatsapp para informarse entre los propios usuarios de los cambios que se producen en la atención en el consultorio, aunque señalan que muchos vecinos no disponen de Internet por su avanzada edad y desconocen los cambios en las consultas.

Por otro lado, los vecinos de Cabeza del Caballo quieren aclarar que sus quejas “no van contra del personal sanitario, que con los medios que tienen bastante hacen, cubriendo bajas, guardias... Nuestra reclamación va contra la gestión y organización, contra nuestro Consejero de Sanidad, contra la Dirección del Centro de Salud, porque lo que ocurre en Cabeza del Caballo, ocurre en todos los pueblos de la zona. El personal sanitario está saturado y al final son ellos los que reciben las quejas de los usuarios”.

Por último, lamentan que en unos meses “vienen las elecciones y nos van a prometer el oro y el moro, pero pasará el 28 de mayo y seguiremos igual o peor. Pronto veremos a nuestros políticos diciendo que nos van a solucionar los problemas, pero el día 29 se habrán olvidado de que existimos”, concluyen indignados.