Llamamiento especial a tomar parte en el Concurso de Carrozas para que haya más diversidad

La delegada de los Concursos del Carnaval, Paola Martín Muñoz, presentó en la mañana del jueves, con la compañía del responsable de la parte festiva del evento, Víctor Gómez, las bases de los concursos de Carrozas, Disfraz Callejero y el Baile de Disfraces, que son idénticas a las del año anterior, con las salvedades de que vuelve el certamen del Baile, al retornar éste evento, y que todos los premios se entregarán tras la capea del Domingo de Piñata (sobre las 18.30 horas), y no antes como en 2022 (ya que no hubo concierto posterior al no haber carpa).

En lo que respecta al Concurso de Disfraz Callejero, el desfile tendrá lugar a la conclusión del encierro de la mañana del Sábado de Carnaval, sobre las 13.30 horas, entrando los participantes en la Plaza Mayor por la calle San Juan y saliendo por Sánchez Arjona (los participantes desfilarán en función de su orden de inscripción). Como marcan las normas, los participantes deberán permanecer disfrazados los 4 días (los miembros del jurado estarán “pendientes” de que se cumpla, según Paola Martín Muñoz).

Este Concurso tiene 3 categorías: para los grupos de más de 8 participantes (con 3 premios de 750€, 425€ y 240€); para los grupos de 8 o menos participantes (también con 3 premios, de 350€, 250€ y 150€); y para los disfraces individuales, con una única recompensa de 100€ para el mejor.

Los participantes en ese Concurso podrán participar asimismo en el certamen del Baile de Disfraces que tendrá lugar en la noche del Sábado en el Pabellón de Conde de Foxá, aunque sin poder ganar premio en los dos. En lo que respecta al Concurso del Baile, contará también con 3 categorías: para más de 8 participantes (con dos premios de 400€ y 300€); de 4 a 8 participantes (también con 2 premios, de 200€ y 125€); y de 1 a 3 participantes, asimismo con dos recompensas, de 90€ y 60€.

En lo que se refiere al Concurso de Carrozas, el desfile se desarrollará a la finalización de la novillada con picadores del Lunes de Carnaval (sobre las 18.15 horas), yendo los participantes desde la Plazuela de Herrasti hacia la Plaza Mayor, donde entrarán por Sánchez Arjona y saldrán por la calle San Juan. El orden del desfile será determinado por un sorteo que tendrá lugar en las vísperas del Carnaval.

Este Concurso cuenta con cuatro premios económicos, de 1.000€, 850€, 600€ y 450€, entregándose a partir del 5º clasificado diploma y placa. En torno a este Concurso, Paola Martín Muñoz realizó un llamamiento especial a participar, esperando que “no se presenten sólo los de siempre”. Así, animó a que “se junten familias y amigos, que tengan ilusión” por fabricar carrozas y que así haya “muchas y con diversidad”.

El plazo de inscripción para tomar parte en los tres concursos mencionados se abrirá en unos días (una vez se aprueben las bases en la Junta de Gobierno Local), y estará abierto hasta las 14.00 horas del miércoles 15 de febrero. Como es habitual, la inscripción se podrá realizar acudiendo a la Casa Consistorial de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, o bien a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.