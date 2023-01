La distinción a Enrique Crespo como Hijo Adoptivo tendrá lugar el Viernes de Carnaval a mediodía

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró durante la tarde del miércoles su primer Pleno del 2023, una sesión de 1h.03’ de duración en la que no faltó como viene ocurriendo últimamente un momento para las carcajadas, en este caso al proponer el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Pellicer, que se coloque un cartel en la fuente del Parque de los Tilos advirtiendo que “la rana no se convierte ni en príncipe ni en princesa ni en princese”. Más en serio, espera que no ocurra que, “por querer darle un beso, haya un altercado”. Sobre este tema, José Manuel Jerez sí quiso apuntar que se trata de una rana de bronce, que por ende ha costado más de los 69€ que vale una parecida que tienen a la venta en Carrefour.

El Pleno tenía en su Orden del Día como punto de interés una moción presentada por el Partido Popular reclamando al Ministerio de Cultura “actuaciones urgentes” en la Muralla, pero se tuvo que retirar tras alertar el portavoz del PSOE Juan Tomás Muñoz que se había presentado fuera de plazo (evocó otro caso que a ellos les pasó lo mismo). Así, como puntos especificados en el Orden del Día quedaron la justificación de las subvenciones concedidas a los Grupos Políticos del Consistorio y el nombramiento del doctor Enrique Crespo como Hijo Adoptivo de Ciudad Rodrigo.

Ambos puntos se aprobaron por unanimidad, desvelándose en torno al segundo de ellos que se ha decidido que el acto de reconocimiento tenga lugar el Viernes de Carnaval en el Salón de Plenos, a modo prácticamente de ‘apertura’ del evento, ya que se desarrollará a las 12.00 horas. El alcalde Marcos Iglesias se queda con que no ha habido “ninguna posición adversa” al nombramiento, Juan Tomás Muñoz manifestó que lo apoyaban “con toda la energía” y Joaquín Pellicer que Enrique Crespo es “merecedor” del galardón, mientras que el portavoz de IU-Ciudad Rodrigo en Común, Alfredo de Miguel, dijo que “no tengo el gusto de conocerlo, pero viendo las alabanzas, me uno".

Propuestas sobre el Carnaval

El Carnaval también salió en el turno de ruegos y preguntas de la mano de Alfredo de Miguel, que hizo una serie de planteamientos en torno al evento, siendo el más llamativo que, teniendo en cuenta lo que suelen durar los encierros, se deberían adelantar una hora para que los animales descansasen más para las capeas. El presidente de la Comisión Taurina, Ramón Sastre, dijo por un lado que los horarios llevan “años y años siendo los mismos”, replicándole Alfredo de Miguel que con el tiempo hay cosas que cambian: “antes era todo a caballo”, y antes de la salida actual, los toros partían de los toriles de San Pelayo.

Por otro lado, Ramón Sastre explicó que antes cada festejo hay una inspección de los veterinarios, y “son los que dan el apto para salir al ruedo”, de tal modo que si dicen que un toro no sale a la capea, no sale (como a veces ocurre). En todo caso, Ramón Sastre criticó a Alfredo de Miguel que plantee estas cosas tras haber dimitido de la Comisión Taurina, replicando el concejal de IU que lo hizo porque en la primera reunión Sastre “ya venía con las cosas hechas”, entendiendo que “la oposición poco podíamos decir”. El presidente de la Comisión defendió que se pueden dar ideas “y la oposición ha hecho aportaciones”.

Alfredo de Miguel también mostró su preocupación por el consumo de alcohol y el riesgo que puede entrañar con la muralla tan cerca (recordó que ha habido 4 caídas en los últimos 10 años), planteando que en la zona de influencia de los encierros podría establecerse una barrera o similar. Marcos Iglesias recordó que se ha pedido al titular, es decir, al Gobierno, un plan de señalización, y que por su parte, el Ayuntamiento puso el año pasado una señalética advirtiendo del peligro: “es lo que podemos hacer”, además de “hacer un llamamiento a la responsabilidad, a un consumo moderado de alcohol, y a no acudir a lugares que entrañen riesgo”.

Sobre el alcohol, el concejal de IU pidió asimismo que no se baje la guardia respecto a la presencia de personas bajo sus efectos en el recorrido, y que se debería prohibir cualquier venta de alcohol en cristal, “que acaba por el pueblo hecho añicos”. El alcalde mencionó que en el tradicional Bando se prohíbe el uso de cristal en la calle, remarcando en todo caso que “es un evento de masas que supera las previsiones; los esfuerzos son los que son”, defendiendo que “el Carnaval no es peligroso, el problema es que es un evento de masas, y cuando las hay, puede haber vicisitudes tristes”.

Alfredo de Miguel expresó igualmente que cree que el tiempo de actuación de las charangas es “escaso y breve”, contestando Víctor Gómez que intentan que estén “lo máximo posible”, sobre todo rellenando los “tiempos muertos”. Como ya no habrá otro Pleno Ordinario hasta después del Carnaval, Marcos Iglesias deseó que “lo pasemos todos muy bien”.