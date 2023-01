Informe medioambiental desfavorable para el proyecto de aerogeneradores 'PE Villarino'

El BOE ha publicado este miércoles la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la que declara “desfavorable” el estudio de impacto ambiental del proyecto del Parque eólico Villarino de 300 MW y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Villarino de los Aires, Trabanca, Ahigal de Villarino, Almendra, El Manzano, Iruelos, Puertas, Villar de Samaniego y Pereña de la Ribera, “al haberse identificado la posibilidad de impactos negativos significativos sobre el medio ambiente y sobre la integridad de espacios de la Red Natura 2000 para los que las medidas propuestas no presentan garantía suficiente de su adecuada prevención, corrección o compensación”.

Este proyecto estaba promovido por Iberenova Promociones, S.A.U. y consistía en la instalación de 50 aerogeneradores modelo SG-170 de Potencia nominal 6,0 MW, 170 m de rotor y 135 m de altura de buje, lo que en su conjunto sumaban una potencia instalada de 300 MW. El presupuesto de su instalación era de 228,6 millones de euros para los 50 aerogeneradores, además de 49,6 millones para las infraestructuras de evacuación, líneas de alta tensión y subestaciones, en total 278,2 millones de euros.

Los motivos que han llevado a esta resolución desfavorable se basan, principalmente, en los informes emitidos por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León sobre la probable incidencia que tendrían los aerogeneradores y las líneas de evacuación, en su parte área, sobre especies como la cigüeña negra, el alimoche, águila perdicera, águila real, buitres leonado y negro, milano real y varias especies de murciélagos que habitan en zonas del Parque Natural Arribes del Duero.

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, órgano competente en la gestión de estos espacios protegidos, señala que “el parque eólico supondría impactos probablemente insalvables para varias especies amenazadas que crían dentro de la ZEC (ES4150096) y ZEPA (ES0000118) ‘Arribes del Duero’ y del Parque Natural Arribes del Duero”, e “informa desfavorablemente el proyecto”. Indica que la presencia y funcionamiento de aerogeneradores en esta zona “implica un riesgo inasumible para la conservación de numerosas especies por las que fueron declarados estos espacios Red Natura 2000, principalmente aves como el buitre negro, buitre leonado, alimoche, milano real, cigüeña negra, y águila perdicera, entre otras, pudiendo provocar una afección a la integridad de las poblaciones de dichas especies y de los mencionados espacios”. En el caso del águila perdicera, este organismo considera que “los datos obtenidos tras el marcaje de ejemplares no permiten asegurar que el parque eólico no resulte un sumidero de ejemplares procedentes de las poblaciones de la ZEPA ‘Arribes del Duero’ y, por lo tanto, no suponga una afección a la integridad de sus poblaciones, habida cuenta de su estatus poblacional y evolución histórica”.